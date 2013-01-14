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ASUS, 150$'lık MeMO Pad tablet modelini tanıttı

6 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Bir süredir ME172V kod numaralı bütçe dostu bir tablet modeli pazara süreceği konuşulan ASUS, MeMO Pad tablet modelini CES 2013 fuarı dışında tanıtmayı tercih etti.

150$'lık fiyatıyla dikkat çeken MeMO Pad modeli 7 inçlik 1024 x 600 piksel çözünürlükte 10 noktadan dokunmatik ekran barındırıyor. Ekran 140 derece görüş açısı ve ve 350 nit parlaklık değerine sahip. İşlemci, VIA'nın alt firması Wondermedia tarafından üretilen Cortex-A9 tabanlı 1GHz saat hızında çalışan tek çekirdekli WM8950 olarak belirlenmiş. Grafik yükünü ise Mali-400 grafik birimi üstleniyor.

Android 4.1 Jelly Bean işletim sistemi, 1GB RAM, 8GB/16GB depolama kapasitesi, 5GB ASUS web depolama alanı, microSD desteği, WiFi, Bluetooth, microUSB girişi, ağırlık sensörü, 4270mAh batarya, 370gr ağırlık, ASUS SonicMaster ve MaxxAudio ses teknolojileri, 1MP çözünürlükte ön kamera şeklinde diğer özelliklerini saymak mümkün.

7 inçlik tablet pazarında 199$ seviyesinde büyük firmaların rekabetine şahit olurken, Acer ve ASUS son hafta duyurdukları ürünlerle rekabet seviyesini 150$ altına indirmiş oldular. Model ay sonuna doğru ASUS yetkili satıcılarında üç farklı renk seçeneği ile pazara sunulacak. 

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Secteria 6 yıl
İpad 4 ün ciktigini bilmniyenker cok konusmayin guldurtmeyin üstunuze :-)
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TearsForFears 6 yıl
ipad 2 ye 850 TL vereceğine az daha koyup ipad 3 veya 4 alabilirdin.Şahsen ben olsam öyle yapardım.
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Kim Jong Un 6 yıl TearsForFears
LawLess437

ipad 2 ye 850 TL vereceğine az daha koyup ipad 3 veya 4 alabilirdin.Şahsen ben olsam öyle yapardım.

Ne gereği var, gözlerim bozuk zaten retina ekrandaki farkı algılayacağımı sanmıyorum, ipad 4 çıkınca alırım.
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demo23 6 yıl
150 dolara daha yüksek donanımlı tablet alınabilir (Büyük markalardan uzak durmak sizin bütçenize ve isteğinize katkısı çok büyük olur.
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Kim Jong Un 6 yıl
Geçiniz arkadşalar tablette apple hariç gerisi yalan, 850tl ye ipad 2 aldım geçen ay, çok memnumum.
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Public_Enemy 6 yıl
Donanim olarak bu fiyata bayağı iyi çin malı tabletler alınabiliyor ama Asus kalitesi olunca iş değişiyor, birde işin yazılım tarafı var, donanımdan tam verimi almak için max. yazılım uyumu gerekiyor, nexus7 bunun en güzel örneği.
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Umutcan 6 yıl
50 dolar daha verilip nexus 7 alınır, hem donanım açısından daha iyi, hem de nexus'un yazılım desteği ortada. Tabi ülkemizden değil abd'den bahsediyorum.
TTnet nexus 7'yi 840 liraya satıyordu hatırlatırım
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comp_mad 6 yıl
Google nexus 7 de 199$-299$ olarak çıktı. Türkiye'de 600-700 TL civarına satılıyor. Bu 150$ lık tableti de 500-600 aralığında satmaya çalışırlar.
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fI4lA4W3 6 yıl
Bunu ileriye Worth?
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

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TeufeL-07 6 yıl
piyasa bundan çok daha iyi özelliklere sahip , 170 200 tl arası fiyat etiketi taşıyan tabletler dolu. 150 $ + tr vergileriyle kaça gelir kim bilir. E hani bunun albenisi ?
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alito 6 yıl
bizde de 150$ olacak mı? yada şöyle sorayım; Zeki Müren'de bizi görecek mi?
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KalemKolik 6 yıl
150 dolar olabilir ama özelliklerden baya kırpılmış.
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