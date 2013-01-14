ASUS, 150$'lık MeMO Pad tablet modelini tanıttı





Bir süredir ME172V kod numaralı bütçe dostu bir tablet modeli pazara süreceği konuşulan ASUS, MeMO Pad tablet modelini CES 2013 fuarı dışında tanıtmayı tercih etti.





150$'lık fiyatıyla dikkat çeken MeMO Pad modeli 7 inçlik 1024 x 600 piksel çözünürlükte 10 noktadan dokunmatik ekran barındırıyor. Ekran 140 derece görüş açısı ve ve 350 nit parlaklık değerine sahip. İşlemci, VIA'nın alt firması Wondermedia tarafından üretilen Cortex-A9 tabanlı 1GHz saat hızında çalışan tek çekirdekli WM8950 olarak belirlenmiş. Grafik yükünü ise Mali-400 grafik birimi üstleniyor.





Android 4.1 Jelly Bean işletim sistemi, 1GB RAM, 8GB/16GB depolama kapasitesi, 5GB ASUS web depolama alanı, microSD desteği, WiFi, Bluetooth, microUSB girişi, ağırlık sensörü, 4270mAh batarya, 370gr ağırlık, ASUS SonicMaster ve MaxxAudio ses teknolojileri, 1MP çözünürlükte ön kamera şeklinde diğer özelliklerini saymak mümkün.





7 inçlik tablet pazarında 199$ seviyesinde büyük firmaların rekabetine şahit olurken, Acer ve ASUS son hafta duyurdukları ürünlerle rekabet seviyesini 150$ altına indirmiş oldular. Model ay sonuna doğru ASUS yetkili satıcılarında üç farklı renk seçeneği ile pazara sunulacak.