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ASUS, Computex 2016’da Zenbo robotu ile devrim yaptı

ASUS, Computex Fuarı'nda bir sürpriz yaparak “Zenbo” isimli yeni robotunu sahneye çıkardı. İnsanların hayatlarını kolaylaştırmak için tasarlanan robot, aile fertlerine arkadaşlık yapıyor.
2 yıl
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Zamazingo
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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ASUS, Computex Fuarı’nda bir sürpriz yapıp Zenbo adını verdiği ev robotunu görücüye çıkardı. Akıllı ev cihazlarıyla uyumlu şekilde çalışan robot, bu cihazları kontrol etme imkânı sunuyor. Kullanıcıların sesli komutlarını algılayabilen robot, akıllı lambaları, televizyonları ve daha birçok cihazı kontrol edebiliyor.

Ailelerin evdeki işlerine yardımcı olmak ve onlara arkadaşlık yapmak için tasarlanan robot,  bağımsız olarak hareket edebiliyor, sözlü komutları anlıyor ve kolay bir etkileşim imkânı sunuyor. Üzerinde dokunmatik bir panelin de yer aldığı robot, kullanıcılara hatırlatmalarda da bulunabiliyor. Bu hatırlatmalar içerisinde; hastane randevuları, ilaç kullanım saatleri, antrenman zamanları, gibi birçok hatırlatma yer alıyor. Zenbo ayrıca tehlikeli durumlarda da aile üyelerini bilgilendirebiliyor. Örneğin herhangi birinin düşmesi durumunda diğer aile bireylerine haber verebilen robot, dâhili kamerası ile uzaktan kontrol edilebiliyor ve bu şekilde evde olmayan aile bireyi, robotu dilediği şekilde kontrol ederek acil müdahalede bulunabiliyor.


Video aramaları, sosyal medyada paylaşım, alışveriş, TV ve film izleme gibi birçok eğlence faaliyetinin ses komutları ile yaptırılabildiği robot, aynı zamanda çocuklara hikâyeler okuyarak onları uyutuyor veya onlarla dans edebiliyor. Eğitim amaçlı oyunlar ve interaktif ansiklopedisi ile bilgiye erişimi de kolaylaştıran Zenbo, evlerdeki aydınlatma sistemine, klimalara, TV’lere ve daha birçok cihaza bağlanabiliyor ve bu cihazları kontrol edebiliyor. Ev sahipleri evde olmadıklarında robotun üzerindeki kamera ile evlerini mobil cihazları üzerinden izleyebiliyor.

Tüm bunların yanı sıra ücretsiz Zenbo Geliştirici Programı sayesinde robotun kullanabileceği birçok uygulama geliştirilebiliyor, iş ortakları zengin robotik bir ekosistem geliştirmek için ASUS ile işbirliği yapabiliyor. ASUS Zenbo ve Zenbo Geliştirici Programı ile ilgili daha fazla bilgi için kaynaktaki bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz.


http://zenbo.asus.com Yorum Yaz
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kasezo 2 yıl
türkiye gelirse kesin hallenenler çıkar..
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quad4core 2 yıl
Eğer videodaki gibi birşey se süper olmuş.
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homebird 2 yıl
İnsanlar birbirine öyle yabancılaştıki. Arkadaşlığı dostluğu makinede arar oldular. Yazık...
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redoracle 2 yıl
Yalnız değilsiniiiz,yalnız değilsiniiiiz,başka arzunuuuuzz

Bildiğin ugi bu yav

Ya yapıyonuz bişey tam yapın hatırlatması yetmez su yanında hapımızı getirsin,ne bilim ishal olmuşuz karnımız ağrıyo,bizim yerimize tuvaleti temizleyip fıs fıs koku sıksın,banyodan çıkınca havluyu getirsin vs de fiyatının hakkını versin.
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KraftMK 2 yıl
Telefon 500 dolar akıllı robot 600 dolar. Garip
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simbolmina 2 yıl
Reklamı ve yabancı basındaki haberleri öyle ironik yapılmış ki şaka sandım uzun bir süre.
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