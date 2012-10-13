ASUS PadFone 2'nin basın görselleri yayınlandı





ASUS CEO'sunun Bloomberg TV röportajında bizzat kendi elleriyle gün yüzüne çıkardığı PadFone 2'ye ait yeni görüntüler yayınlandı. Daha önce birçok mobil cihazın internete sızmasını sağlayan evleaks adlı Twitter hesabı üzerinden paylaşılan basın görselleri, telefon-tablet karması aygıtın yeni tasarımını gözler önüne seriyor.

İlk PadFone ile neredeyse aynı tasarıma sahip olan PadFone 2'nin telefon kasası, 2,000 mAh'in üstünde bir pile sahip olmasına karşın gayet ince dizayn edilmiş. 9.2mm'lik bir kalınlığa sahip olduğu tahmin edilen aygıtın alt kısmına doğru kalınlık büyük ölçüde azalıyor. Bu yapının tercih edilmesindeki başlıca sebep, PadFone istasyonunu olabildiğince taşınabilir kılmak ve telefon ile birlikte kaba bir görüntünün oluşmasını önlemek. Yenilikçi konspetinin ilk ürünü için yapılan eleştirileri dikkate aldığı anlaşılan ASUS, Super IPS+ ekran, Qualcomm Snapdragon S4 Pro APQ8064 çipset, 2GB RAM ve Bluetooth 4.0 gibi en yeni teknolojilere yer verdiği telefon-tablet çözümünün satış hususunda başarıya ulaşması için elinde gelen herşeyi yapmış.

Kapasitif kontrol tuşlarıyla gelen ve stok Android 4.1 Jelly Bean işletim sisteminden gücünü alması beklenen ASUS PadFone 2, üç gün sonra resmen duyurulacak. Tanıtım öncesinde cihazın yenilenen tasarımıyla alakalı daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki basın görüntülerine göz atabilirsiniz.

















https://twitter.com/evleaks