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ASUS PadFone 2'nin basın görselleri yayınlandı

6 yıl
4,1b
1
40
Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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ASUS PadFone 2'nin basın görselleri yayınlandı
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ASUS CEO'sunun Bloomberg TV röportajında bizzat kendi elleriyle gün yüzüne çıkardığı PadFone 2'ye ait yeni görüntüler yayınlandı. Daha önce birçok mobil cihazın internete sızmasını sağlayan evleaks adlı Twitter hesabı üzerinden paylaşılan basın görselleri, telefon-tablet karması aygıtın yeni tasarımını gözler önüne seriyor.
İlk PadFone ile neredeyse aynı tasarıma sahip olan PadFone 2'nin telefon kasası, 2,000 mAh'in üstünde bir pile sahip olmasına karşın gayet ince dizayn edilmiş. 9.2mm'lik bir kalınlığa sahip olduğu tahmin edilen aygıtın alt kısmına doğru kalınlık büyük ölçüde azalıyor. Bu yapının tercih edilmesindeki başlıca sebep, PadFone istasyonunu olabildiğince taşınabilir kılmak ve telefon ile birlikte kaba bir görüntünün oluşmasını önlemek. Yenilikçi konspetinin ilk ürünü için yapılan eleştirileri dikkate aldığı anlaşılan ASUS, Super IPS+ ekran, Qualcomm Snapdragon S4 Pro APQ8064 çipset, 2GB RAM ve Bluetooth 4.0 gibi en yeni teknolojilere yer verdiği telefon-tablet çözümünün satış hususunda başarıya ulaşması için elinde gelen herşeyi yapmış.
Kapasitif kontrol tuşlarıyla gelen ve stok Android 4.1 Jelly Bean işletim sisteminden gücünü alması beklenen ASUS PadFone 2, üç gün sonra resmen duyurulacak. Tanıtım öncesinde cihazın yenilenen tasarımıyla alakalı daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki basın görüntülerine göz atabilirsiniz.

ASUS PadFone 2'nin basın görselleri yayınlandı
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ASUS PadFone 2'nin basın görselleri yayınlandı
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ASUS PadFone 2'nin basın görselleri yayınlandı
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https://twitter.com/evleaks Yorum Yaz
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1 Avatar
ertp 6 yıl
Bence guzel bir cihaz olmus, bir sitede okuduguma gore haftaya tayvanda satisa cikiyormus.

Fiyatlari asagidaki gb yaziyordu, umarim boyledir:

16gblik model 670 $,
64gblik model 770 $
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aet330 6 yıl
sunumda fiyatları da söylediler :
avrupa fiyatı
32gb tabletle beraber : 799€
64gb tabletle beraber : 899€

belki tavyan fiyatı nispeten daha uygun olabilir
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DH Misafiri 6 yıl
ilki de ikincisi de ayrı güzel ve bir o kadar da Türkiye'de yoklar, reklam tanıtım sıfır... ilkinin satışını görmeden ikinci çıktı onu beklerken kim bilir ne gelir :)
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mehmetfahriguven 6 yıl
Rezalet ötesi bir cihaz.
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OnTopOfTheWORLD 6 yıl
Fiyatıda süper eminim

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ecs_elite_group 6 yıl
acaba dünyada kaç tane satacak :s
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aet330 6 yıl
ben 1 tane alacağım buna eminim

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manyakurt 6 yıl
tam olarak hedef kitlesi nedir bu ürünün? altta bir arkadaşın sorduğu gibi neden bir telefon + tablet almak yerine bune yönelmemiz bekleniyor ? Anladığım kadarı ile tablet ayrı çalışmıyor sadece telefondaki görüntüyü alıyor ve ekrana aktarıyor. Özelleştirilmiş uygulamalarda tablet moduna geçiyor sanırım.
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Kirk Lee 6 yıl
kokoreççiler bunun alt kısmını bıçak yerine kullanabilir :D
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idris 6 yıl
İlk modelin fiyatı tüm aksesuarları ile birlikte 900$ civarında idi. Bu modelde yakın fiyatlarda olacaktır. Tabi yurtdışı fiyatı :))
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axesis 6 yıl
bu tasarımda biraz iş admalarını hedeflemiş gibi .. fiyatı makul tutmaz bence görecez .. en az 1200 usd diyorum komplesi ekranı ile beraber
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Amedra 6 yıl
İncelik süper.
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Recharged 6 yıl
Cihazın tasarımı şahane.Donanımda iyi gözüküyor.Asus bu modele desteği iyi sağlarsa istediğini alabilir satış anlamında.
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