Toshiba'dan 12.9 MP kameraya sahip akıllı telefon: Regza IS04

Akıllı telefon pazarında iddialı olmanın planlarını yapan Japon elektronik üreticileri, ellerindeki tüm kozları oynamaya başladılar. Panasonic'in özellikle dijital kamera pazarında hatırı sayılır bir pozisyona sahip LUMIX markasını cep telefonlarında kullanmaya başlamasından sonra şimdi de Toshiba benzer bir strateji ile karşımıza çıkıyor. Japon telefon operatörü KDDI'nin açıkladığı detaylara bakılırsa Toshiba, televizyon pazarındaki güçlü markası Regza'yı taşıyan yeni telefon modelleri için kolları sıvamış durumda.

Toshiba'nın detayları ortaya çıkan Regza serisi ilk telefonu IS04 kod adını taşıyyor. 62 x 126 x 12.2 mm boyutlarında olan akıllı telefon, Android 2.1 platformunu kullanıyor. Şubat ayında satışa sunulması ve Mart ayı gibi de Android 2.2 güncellemesi alması beklenen Regza IS04, 1GHz'de çalışan Qualcomm Snapdragon işlemcisinden güç alıyor. 854 x 480 piksel çözünürlüğünde 4-inç ekrana sahip olan telefonun en dikkat çekici özelliklerinden birisi de beraberinde gelen 12.9MP çözünürlüğünde kamera.

Kompakt dijital kameralarla mücadele edebilecek seviyede yüksek çekim kalitesi sunacağı belirtilen telefonun aynı zamanda HD video kaydı yapması da bekleniyor. Japonya için hazırlanan pek çok telefonda olduğu gibi üzerinde 1Seg TV alıcısı da bulunan telefon, kablosuz iletişim için 802.11 ve Bluetooth 2.1 desteği sunarken, PC bağlantısını ise microUSB portu üzerinden gerçekleştiriyor. Android platformunu kullanan cihazlar için ciddi bir yatırım içerisinde olan Toshiba'nın Regza IS04 ile nasıl bir performans sergileyeceğini ise bekleyip göreceğiz.