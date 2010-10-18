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Toshiba'dan 12.9 MP kameraya sahip akıllı telefon: Regza IS04

Japon elektronik devi Toshiba, 12.9 MP kameraya sahip akıllı telefon hazırladı, işte detaylar...
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Akıllı telefon pazarında iddialı olmanın planlarını yapan Japon elektronik üreticileri, ellerindeki tüm kozları oynamaya başladılar. Panasonic'in özellikle dijital kamera pazarında hatırı sayılır bir pozisyona sahip LUMIX markasını cep telefonlarında kullanmaya başlamasından sonra şimdi de Toshiba benzer bir strateji ile karşımıza çıkıyor. Japon telefon operatörü KDDI'nin açıkladığı detaylara bakılırsa Toshiba, televizyon pazarındaki güçlü markası Regza'yı taşıyan yeni telefon modelleri için kolları sıvamış durumda.

Toshiba'nın detayları ortaya çıkan Regza serisi ilk telefonu IS04 kod adını taşıyyor. 62 x 126 x 12.2 mm boyutlarında olan akıllı telefon, Android 2.1 platformunu kullanıyor. Şubat ayında satışa sunulması ve Mart ayı gibi de Android 2.2 güncellemesi alması beklenen Regza IS04, 1GHz'de çalışan Qualcomm Snapdragon işlemcisinden güç alıyor. 854 x 480 piksel çözünürlüğünde 4-inç ekrana sahip olan telefonun en dikkat çekici özelliklerinden birisi de beraberinde gelen 12.9MP çözünürlüğünde kamera.

Kompakt dijital kameralarla mücadele edebilecek seviyede yüksek çekim kalitesi sunacağı belirtilen telefonun aynı zamanda HD video kaydı yapması da bekleniyor. Japonya için hazırlanan pek çok telefonda olduğu gibi üzerinde 1Seg TV alıcısı da bulunan telefon, kablosuz iletişim için 802.11 ve Bluetooth 2.1 desteği sunarken, PC bağlantısını ise microUSB portu üzerinden gerçekleştiriyor. Android platformunu kullanan cihazlar için ciddi bir yatırım içerisinde olan Toshiba'nın Regza IS04 ile nasıl bir performans sergileyeceğini ise bekleyip göreceğiz.


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vidoko 9 yıl
panasonic leciadan almış buda panasoniten ..kim kime dumduma ..
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stakanar 9 yıl
Arkadaşlar yazılım ve teknik servisi berbat adamların 2 modelini kullandım e740 ve g500 kesinlikle tavsiye etmem...
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arokh 9 yıl
Neye benzediği şekli önemli değil benim için.. 500 tl ye verirseler hemen alırım..
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bwhiteshark 9 yıl
Millet Android 3.0'lı telefon çıkartacak bunlar ta şubatta 2.1 kullanacaklar ???
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Inalough 9 yıl
Çoğu kişi için kamera tercih nedeni
Benim içinde öyle aslında ama arda kalan bir çok özellikten feragat edesim gelmiyor.
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wox 9 yıl
yazmayı unuttum.bu japonlar bu kadar akıllı oldukları halde neden yazılım çıkartmıyorlarki?
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wox 9 yıl
iphone un üstüne telefon tanıma..şuana kadar o kadar çok rakip çıkmasına rağmen kullanışlı,tasarımı,eranı,işletim sistemi,ve uygulama desteği açısında hiç bir firma iphone a rakip olarak göremiyorum.N8 diyecektim ancak oda fos çıktı bana göre...
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Batuist 9 yıl
Japon malı olduğu sürece ben güvenirim.. Adamlar Türkler gibi değil ki... Hatta kıyaslama dahi yapabileceğimiz bir ürünümüz yok... Japon malları hep kaliteli oluyor.. Adamların damarlarında akan karakteristik bir özellikmidir nedir anlamıyorum. bizde ise nereden çalarım çırparım daha çok kar ederimde patrona yalakalık yaparım hesapları hep ön plandadır.. bu zihniyeti aşamadığımız sürece hiç kendimize ait birşey olamayacak..
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danGerfuLL 9 yıl

Batuist

Japon malı olduğu sürece ben güvenirim.. Adamlar Türkler gibi değil ki... Hatta kıyaslama dahi yapabileceğimiz bir ürünümüz yok... Japon malları hep kaliteli oluyor.. Adamların damarlarında akan karakteristik bir özellikmidir nedir anlamıyorum. bizde ise nereden çalarım çırparım daha çok kar ederimde patrona yalakalık yaparım hesapları hep ön plandadır.. bu zihniyeti aşamadığımız sürece hiç kendimize ait birşey olamayacak..


Toshiba kullanamasam inanırım.


Toshiba telefonlarının yazılımsal olarak arkasında durmayan bir firmadır(Samsung'dan pek bir farkı yok) o nedenle ben bir G500 kullanıcısı olarak Toshiba cihaz alınmasını tavsiye etmiyorum.
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DH Misafiri 9 yıl
ÖNEMLİ OLAN FİYATIN NE OLACAĞI
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testy 9 yıl
oha xperia ya çok benziyor
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isviçreli bilim adamı 9 yıl

Toshiba...


Markaları yeter inşallah pes etmezler ve daha çok gelişirler uzun yıllar kullanılabilecek sağlam telefonlar yaparlar....
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suhaksk 9 yıl
GÜzel bir telefona benziyor fiyatıda güzel olur ülkemizede gelirse tutunabilir belki ama ce ptelefonu piyasasında adı duyulmamıs oldugu için biraz zor gözüküyor.
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Angelica 9 yıl
ekran işlemci tasarım tuşlar renkler falan hepsi se xperia x10 dan alıntı


daha özgün bir telefon cıkarmalarını beklerdim.
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