ASUS PadFone 2'nin ilk tanıtım videoları yayınlandı





ASUS yönetim kurulu başkanı Jonney Shih tarafından bugün İtalya'nın Milan şehrinde resmen duyurulan PadFone 2'nin ilk tanıtım videoları yayınlandı. Akıllı telefon ve tablet bilgisayar deneyimini tek bir çözümde sunmayı başaran ilk PadFone cihazı yaklaşık bir buçuk yıl önce duyurulmuş ve ancak bir yıl sonra piyasaya sürülebilmişti. PadFone 2'de tüketicii memnuniyetini ön plana çıkardıklarını ifade eden Shih, gerek donanım gerekse pazarlama yönünden çok daha iyi bir ürün hazırladıklarını müjdeledi.

Sharp'ın IGZO teknolojisinin mevcut olduğu ilk telefonlardan biri olan A68 model numaralı aygıtın 4.7 inç büyüklüğündeki HD Super IPS+ ekranı 550 nit parlaklık vaat ediyor. APQ8064 uygulama işlemci ve MSM9215M modemin eşlik ettiği 1.5GHz hızında dört çekirdekli, Adreno 320 GPU'lu Qualcomm Snapdragon S4 Pro çipsetin yer aldığı PadFone 2'ye 2,140 mAh'lik bir pil güç veriyor. 13MP arka kamera, Bluetooth 4.0, NFC çipi, ASUS Sonic Master teknolojisi, 2GB RAM, çift taşıyıcı ile HSPA+'da 42Mbps, LTE ile 100Mbps hıza ulaşan son teknoloji telefona eşlik edecek 5,000mAh'lik istasyon sayesinde aynı zamanda 10.1 inçlik bir tablete de sahip olunacak. Daha basit bir bağlantı sisteminin uygulandığı tablet aparatı, çok daha zarif tasarlanmış ve PadFone 2'nin yerleştirilmesiyle birlikte kısa süre içerisinde kullanıma hazır hale geliyor.

Tayvanlı üreticinin açıkladığı satış takviminde yer almayan Türkiye'de bu yıl PadFone 2'ye resmen erişmek mümkün olmayacak gibi görünüyor. ASUS'un 2013 için nasıl bir planı olduğu bilinmiyor. Yenilikçi PadFone konseptinin en yeni örneği için paylaşılan tanıtım videolarına ve bugün internetten canlı yayınlanan basın etkinliğinin tamamına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

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http://www.asus.com/Mobile/PadFone2/