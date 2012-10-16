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ASUS PadFone 2'nin ilk tanıtım videoları yayınlandı

6 yıl
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Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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ASUS yönetim kurulu başkanı Jonney Shih tarafından bugün İtalya'nın Milan şehrinde resmen duyurulan PadFone 2'nin ilk tanıtım videoları yayınlandı. Akıllı telefon ve tablet bilgisayar deneyimini tek bir çözümde sunmayı başaran ilk PadFone cihazı yaklaşık bir buçuk yıl önce duyurulmuş ve ancak bir yıl sonra piyasaya sürülebilmişti. PadFone 2'de tüketicii memnuniyetini ön plana çıkardıklarını ifade eden Shih, gerek donanım gerekse pazarlama yönünden çok daha iyi bir ürün hazırladıklarını müjdeledi.
Sharp'ın IGZO teknolojisinin mevcut olduğu ilk telefonlardan biri olan A68 model numaralı aygıtın 4.7 inç büyüklüğündeki HD Super IPS+ ekranı 550 nit parlaklık vaat ediyor. APQ8064 uygulama işlemci ve MSM9215M modemin eşlik ettiği 1.5GHz hızında dört çekirdekli, Adreno 320 GPU'lu Qualcomm Snapdragon S4 Pro çipsetin yer aldığı PadFone 2'ye 2,140 mAh'lik bir pil güç veriyor. 13MP arka kamera, Bluetooth 4.0, NFC çipi, ASUS Sonic Master teknolojisi, 2GB RAM, çift taşıyıcı ile HSPA+'da 42Mbps, LTE ile 100Mbps hıza ulaşan son teknoloji telefona eşlik edecek 5,000mAh'lik istasyon sayesinde aynı zamanda 10.1 inçlik bir tablete de sahip olunacak. Daha basit bir bağlantı sisteminin uygulandığı tablet aparatı, çok daha zarif tasarlanmış ve PadFone 2'nin yerleştirilmesiyle birlikte kısa süre içerisinde kullanıma hazır hale geliyor.
Tayvanlı üreticinin açıkladığı satış takviminde yer almayan Türkiye'de bu yıl PadFone 2'ye resmen erişmek mümkün olmayacak gibi görünüyor. ASUS'un 2013 için nasıl bir planı olduğu bilinmiyor. Yenilikçi PadFone konseptinin en yeni örneği için paylaşılan tanıtım videolarına ve bugün internetten canlı yayınlanan basın etkinliğinin tamamına aşağıdan ulaşabilirsiniz. 
. . . .

http://www.asus.com/Mobile/PadFone2/ Yorum Yaz
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edi1907 6 yıl
Mesut Çevik; asus, bizimle beraber 3 Türk firmasına daha tanıtıma çağırdıkları için Türkiye'de de satışta olacaktır dedi. Siz şimdi olmayacak diyorsunuz. Ben bir apple aşığı olarak bu alete vuruldum. iPhone 5 beklerken bu aleti alacağım.
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Huer G'oone 6 yıl
One X+
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ihsanttk 6 yıl
telefon tablette iken arama gelirse nasıl cevaplanıyor acaba merak ettim...tablet üzerinden mi tlfon görüşmeleri yapılacak yoksa her aramada telefon tabletten çıkarılıp öylece kullanılacak...böyle olursa sıkıntı.....
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sarahaten 6 yıl
Tayvan yapar, Turkiye bakar. Lafa gelince Turkiye cok buyuk ulke oluyor ama is teknoloji uretmeye gelince, uretime gelince koca bir bosluk. uluslararasinda neredeyse bilinen bir tane teknoloji markan yok. Guney kore ile 1970 lerde ayni seviyedeyken, simdi adamlara anca geriden bakiyoruz. Kore'de Samsung ve Lg gibi markalari devlet yaratabiliyor, biz de ise yok efendim devlet piyasaya girmez, kapitalist duzene aykiri olur deniyor. Hayir yine girme ama ozellestirme gelirlerinle goz boyamak icin yol yapimi haricinde bir tane fabrika yap birader. Senede 100 tane acilisa gidiyorlar, bakiyosun AVM acilisi, yok buyuk bina acilisi. Yaptigin fabrika Devlette kalmasin daha sonra sat ama en azindan devlet teknoloji yatirimi icin yol gostersin. Bir Tayvan bile olamadik. Anca goz boyuyoruz. Ogretim elemani ve arastirma gorevlisi yetistirmeden her ile universite acip, ailelerin uc kurusluk parasini da cocuklarina verip, mezun olunca ben ne yapacagim, devlet Kpss kontenjanini artirsin diyen cocuklar yetistiriyoruz. Her universitede İİBF var. Ne yapacak isletme, iktisat bitiren bu kadar adam. Uretime gercekten katki yaratabilecekler mi mezun olunca. Ya da her ile makine muhendisligi aciyosun. Ne olacak acinca. Bu cocuk kagit uzerinden ogrenmek istese gider kitaplarini alir zaten. Labaratuari yok adama muhendislik aciyosun. Tablet uretimin yok gidip Samsungdan tablet satin aloyosun. Yok da bir Tayvan olamadik, ona uzuluyorum. Sevmesem de Tek bir partinin ciddi ciddi egitim reformlari vardi. Su an bakinca keske o parti gelseydi diyor insan. Daha ne kadar Ali Agaoglular gelecek merak ediyorum.
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romeo6464 6 yıl
saygıyla eğiliyorum
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seven44 6 yıl
ikili satacaklar ama sırf telefon için tabletide alarım ikisi bir arada yakacak ortalıgı
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ihsanttk 6 yıl
bununla metrobüste iyi hava atılır...
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erci501 6 yıl
türkiye yi listesine almayan bir cihaz uluslararası platformda başarılı olamaz.
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DHD 6 yıl
Videoyu izleyemiyorum şu an ama stylus'la görüşme yapma özelliği bu cihazda da var mı?
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AnGets 6 yıl
Standsız satılsa direk S3 e rakip olur ve tahtından indirecek kadar iyi bir telefonken, stand adı altında işe Tableti sokunca çok faiş fiyatlara ulaşacağından muhtemelen ilgi görmeyecektir..
Keşke tabletin dahil olmadığı şekilde de satsalarda piyasada ki şuanda en iyi telefon olan bu modele ulaşılabilir fiyatlara sahip olabilsek.. Tam bir canavar bu telefon.. İphone ın malzeme kalitesi, S3 ün donanımı ilk kez başka bir telefonda bir araya gelmiş oluyor..
Ama ne desek boş, muhtemelen tek telefon satışı yapılmayacaktır..!
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FERFEROS 6 yıl
Reklamlar tam yerinde ve cihazın vurucu özelliklerini vurgulamış. Umarım ülkemize kısa zamanda gelir. Hayran kaldım.
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No Way Out 6 yıl
Harika bir cihaz, bunun yanında kimse S3 ve One X'i düşünmez bile. Umarım ASUS dünya çapında pazarlamasını iyi yapabilir.
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osooso148 6 yıl
Gerçekten harika bir çözüm tablet ve akıllı telefon tek cihaza indirgenmiş.. Bence fikir güzel ama fikrin oluşmuş hali harika
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