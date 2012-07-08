ASUS, ROG Corner ile ürünlerini daha yakına getiriyor

ROG serisi oyun bilgisayarları ile oyunseverler arasında popüler olan ASUS, ürünlerini daha yakından tanımak isteyen tüketicilere yönelik ROG Corner projesini başlattığını duyurdu.





ROG Corner projesi kapsamında, ülkemizin farklı şehirlerindeki perakende mağazalarında ASUS ROG (Republic of Gamers) serisi ürünlerin incelenebildiği özel tasarlanmış standlar kurulacak.





İstanbul'da 6 mağaza, Ankara'da 1 mağaza ve bir internet satış sitesinde ROG ürünleri sergilenecek. ROG Corner projesi ile, özel tasarlanmış ROG standlarında oyunseverler anakartları, ekran kartlarını, LED IPS monitörleri ve kulaklıkları yakından görüp performanslarını test etme imkanı bulacak.

Şu an aşağıdaki mağazalarda ASUS ROG Corner standlarını ziyaret edebilirsiniz:





– Eksa Computer - Kadıköy - İstanbul

– Eksen Bilgisayar - Kadıköy - İstanbul

– MSM Bilişim - Ankara

– Adeks İnternet Kafe - Beşiktaş - İstanbul

– Vatan Bilgisayar / Topkapı - İstanbul

– Vatan Bilgisayar / Bostancı - İstanbul

– GOLD Bahçelievler - İstanbul

ROG ürünlerine aynı zamanda internet üzerinden bilgisayar donanımı satışı yapan www.teknobiyotik.com adresinden de ulaşılabiliyor.