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ASUS, ROG Corner ile ürünlerini daha yakına getiriyor

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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ROG serisi oyun bilgisayarları ile oyunseverler arasında popüler olan ASUS, ürünlerini daha yakından tanımak isteyen tüketicilere yönelik ROG Corner projesini başlattığını duyurdu.

ROG Corner projesi kapsamında, ülkemizin farklı şehirlerindeki perakende mağazalarında ASUS ROG (Republic of Gamers) serisi ürünlerin incelenebildiği özel tasarlanmış standlar kurulacak. 

İstanbul'da 6 mağaza, Ankara'da 1 mağaza ve bir internet satış sitesinde ROG ürünleri sergilenecek. ROG Corner projesi ile, özel tasarlanmış ROG standlarında oyunseverler anakartları, ekran kartlarını, LED IPS monitörleri ve kulaklıkları yakından görüp performanslarını test etme imkanı bulacak.
Şu an aşağıdaki mağazalarda  ASUS ROG Corner standlarını ziyaret edebilirsiniz:

–         Eksa Computer - Kadıköy - İstanbul
–         Eksen Bilgisayar - Kadıköy - İstanbul
–         MSM Bilişim - Ankara
–         Adeks İnternet Kafe - Beşiktaş - İstanbul
–         Vatan Bilgisayar / Topkapı - İstanbul
–         Vatan Bilgisayar / Bostancı - İstanbul
–         GOLD Bahçelievler - İstanbul
ROG ürünlerine aynı zamanda internet üzerinden bilgisayar donanımı satışı yapan www.teknobiyotik.com adresinden de ulaşılabiliyor.

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capoeira_GS 6 yıl
Ankara'ya 1 tane stand az olmuş en azından 1 tanede Vatan-söğütözüne koysallarmış iyi olurmuştu
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E_Aydin35 6 yıl
Hep İstanbul, bir de Ankara olması kötü olmuş eğer İzmir'de olmuş olsaydı kesinlikle bir uğrardım.. :)
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lapry 6 yıl
İzmir,Bursa,Adana,Kayseri,Antalya,Trabzon,Diyarbakır,Gaziantep tüm bu şehirlerde en az 1 adet stand olmalı bence
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DH Misafiri 6 yıl
Ankara MSM de performansa dokunacağız desenize :)
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t.baris 6 yıl
eskişehirdede olsun hatta ben odamda bile ağırlarım bu standı hiç sorun değil hemde gelir beklemeden(ama başka kimse görürmü söz veremiyorum.)
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skid_row 6 yıl
Bostancı vatanda oynayan Battlefiled'ta video...
PC'nin FULL HD video oynatma gücünü sergiliyolar...
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Portraitclub 6 yıl
vatanda gördüm geçtiğimiz cumartesi istem güzeldi ama ekran kartı olmamıştı asus nvidia gtx 560 ti modeliydi ve ultra ayarlarda çatışma esnasında 22 fps düştüğünü gördüm battlefield 3 de
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kaan_224 6 yıl
Bostancıdaki standına gitmiştim fakat klavye yada mouse olmadığı için oyunları oynayamıyorsunuz. Ekranda kendi kendine battlefield oynatıyor yanındada fps değerleri yazıyor. Plexi kasanın üzerindede sistem özellikleri yazıyor.
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OZKNaln 6 yıl
gec bile kalin mis assinda .
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CodeMachine 6 yıl
Bunlar güzel şeyler ama Türkiye'ye gelmeyen ROG ürünlerini getirseler daha güzel olacak. Misal 580 matrix çok az gelmişti ve rampage iv gene hiç gelmedi.
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visiotech.gen.tr 6 yıl CodeMachine
CodeMachine

Bunlar güzel şeyler ama Türkiye'ye gelmeyen ROG ürünlerini getirseler daha güzel olacak. Misal 580 matrix çok az gelmişti ve rampage iv gene hiç gelmedi.

yanlış olmasın rampage IV'ün 2modeli mevcut vatanda

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Urzais100 6 yıl
Ankara söğütözü vatan bilgisayarda da mevcut...
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fukox 6 yıl
Ben Topkapı daki vatanda gördüm. Adamlar direksiyon takmış oyun oynuyorlardı
güzel ama daha yaygın olmalı
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