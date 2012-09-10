ASUS Transformer Pad Infinity video inceleme

Haber Editörü
|arkadaşlar. bende asus tf300 tablet var. android işlemciye bir türlü alışamadım. windows 8 yükleyebilir miyim? yardımcı olursanız sevinirim.
|Çok merak ettiğim bir konu var bu tabletler klavyesi var artısı olarak fakat bu tabletlere internet özelliğini kazandırmak için laptoplardaki gibi kablo port u vardı ev telefonundan internet bağlayabilirmiyiz?
|Asus Padfone 2 nin cozunurlugu hariç bundan iyi oldugunu dusunuyorum :)
|bende sony xperia tablet s i mi alsam yoksa hp envy 2 mi alsam yoksa samsung galaxy tab 10.1 note mu alsam ,bunu mu alsam karar veremedim hangisi iyidir acaba ?
|Bu cihazı nerde bulabilirim internet dışında ve alan varsa izlenimlerini aktarabilir mi ? xperia ile bunun arasında kaldım cünkü. teşekkür ederim.
|10.1'le nasıl ne farkı var? Biri 720p biri 1080p. Biri de çıkmış çözünürlük abartı diyor. Tey allahım. Biz tırım tırım adam gibi çözünürlüklü cihazlar çıksın diye aranıyoruz adam ne diyor. Ne yapacaklardı 720p mi? 4.8 inç telefonumda zaten onu kullanıyorum. 10" ekranda o çözünürlükle gözler kör olur. Ama bu da 10.1 de alınacak tabletler değil bence. Ekstra bir kullanışlılık bekliyorum ben. Şimdiye kadar izlediğim Pad Infinity incelemelerinde böyle birşey görmedim. Bunu izlemedim bakalım ne var ama düşüncemin değişeceğini sanmıyorum.
|turcell vınn dan ,nternete bağlanabiliyormu bu
|Ne yaparsan yap android
|bu cihazı almayı düşünüyorum. usb'den vınn takarsam internete girer mi?
|lan Tuncay sen Kaan Arlıya kurban ol hayvan :@
|Ekran çözünürlüğü abartı olmuş.
|galaxy note 10.1 le farkı nedir? bu tablette kalem alıp kullanabilir miyiz?
|kaan arlı iticiliği diye bir şey var