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ASUS Transformer Pad Infinity video inceleme

6 yıl
25,5b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Bu videomuzda Android tablet çözümlerinin en başarılı modellerinden biri olan ve Nvidia Tegra3 işlemcisine sahip Transformer Pad'in FULL HD ekrana sahip olan Infinity modelini değerlendiriyoruz.
 

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DH Misafiri 6 yıl
arkadaşlar. bende asus tf300 tablet var. android işlemciye bir türlü alışamadım. windows 8 yükleyebilir miyim? yardımcı olursanız sevinirim.
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mhmt_tkmk 6 yıl
Çok merak ettiğim bir konu var bu tabletler klavyesi var artısı olarak fakat bu tabletlere internet özelliğini kazandırmak için laptoplardaki gibi kablo port u vardı ev telefonundan internet bağlayabilirmiyiz?
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MuKeVa 6 yıl
Asus Padfone 2 nin cozunurlugu hariç bundan iyi oldugunu dusunuyorum :)
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TeFuDa 6 yıl
bende sony xperia tablet s i mi alsam yoksa hp envy 2 mi alsam yoksa samsung galaxy tab 10.1 note mu alsam ,bunu mu alsam karar veremedim hangisi iyidir acaba ?
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DH Misafiri 6 yıl
Bu cihazı nerde bulabilirim internet dışında ve alan varsa izlenimlerini aktarabilir mi ? xperia ile bunun arasında kaldım cünkü. teşekkür ederim.
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Prequel 6 yıl
10.1'le nasıl ne farkı var? Biri 720p biri 1080p. Biri de çıkmış çözünürlük abartı diyor. Tey allahım. Biz tırım tırım adam gibi çözünürlüklü cihazlar çıksın diye aranıyoruz adam ne diyor. Ne yapacaklardı 720p mi? 4.8 inç telefonumda zaten onu kullanıyorum. 10" ekranda o çözünürlükle gözler kör olur. Ama bu da 10.1 de alınacak tabletler değil bence. Ekstra bir kullanışlılık bekliyorum ben. Şimdiye kadar izlediğim Pad Infinity incelemelerinde böyle birşey görmedim. Bunu izlemedim bakalım ne var ama düşüncemin değişeceğini sanmıyorum.
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LE10 6 yıl
turcell vınn dan ,nternete bağlanabiliyormu bu
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Saydam 6 yıl
Ne yaparsan yap android
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DH Misafiri 6 yıl
bu cihazı almayı düşünüyorum. usb'den vınn takarsam internete girer mi?
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EzoBride 6 yıl
lan Tuncay sen Kaan Arlıya kurban ol hayvan :@
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Mobile Prof. 6 yıl
Ekran çözünürlüğü abartı olmuş.
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aliyasinoz26 6 yıl
galaxy note 10.1 le farkı nedir? bu tablette kalem alıp kullanabilir miyiz?
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tuncay altuntoprak 6 yıl
kaan arlı iticiliği diye bir şey var
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