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ASUS Transformer Prime resmi internet sayfasına kavuştu

7 yıl
3,1b
1
10
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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ASUS'un dünyanın ilk 4 çekirdekli tableti olarak lanse ettiği Eee Pad Transformer Prime Aralık ayında raflardaki yerini alacak. Kesin çıkış tarihi ve fiyatı belli olmayan model için ASUS resmi tanıtım sayfasını da yayına koydu.

Sayfada belirtilen ASUS özellikleri 4 çekirdekli NVIDIA Tegra 3 işlemci, 1080p video kaydı ve oynatma, 10.1 inç Super IPS+ 10 noktadan dokunmatik 1280 x 800 Gorilla Glass ekran, 16GB kapasite, MicroSD kart girişi, micro HDMI, 8MP LED flaşlı anı yakalamak için arka kamera, klavye aparatı ile 18 saate kadar kullanım süresi şeklinde sayılabilir. 8.3mm incelik ve 586gr ağırlık dikkat çekici diğer özellikleri.

Tanıtımda modelin piyasaya Android 3.2 Honeycomb işletim sistemi ile çıkacağı belirtiliyor. Daha önce Android 4.0 Ice Cream Sandwich ile çıkacağı iddia edilen tabletin daha sonra güncelleme alacağı da kesinleşmiş oldu. 

ASUS'un kullanıcılara sunacağı özel avantajlar ise SonicMaster ses teknolojisi, SuperNote uygulaması, WaveShare arayüzü, MyCloud ücretsiz bulut depolama hizmeti, MyNet kablosuz uyumlu cihazlara medya içeriği aktarımı, MyLibrary e-kitap ve e-dergi platformu şeklinde göze çarpıyor.

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Mr.Legend 7 yıl
evet 3G eksikliği kötü olmuş fakat telefon ile bağlantı kurularak internete bağlanılıyor.
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alpabi 7 yıl
İlk transformerda tablet klavyesi üzerindeki yuvaya oturtulduğunda tam yerleşmiyor o yuvada oynuyordu. Umarım bu sorunu çözmüşlerdir. Ayrıca 3G modeli çıkmadan gerçek mobil olmayacağını farkederler. Herkesin cep telefonu acces point olarak kullanılamıyor...
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serj91 7 yıl
Android 4.0 ICS ile birleşiminden ortaya gerçekten sağlam bir sonuç çıkmış. 1080p videoyu bu kadar akıcı oynatması sağlam olmuş.
teknohaberim.com/...
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haymatloshan 7 yıl
Resmi sitede detayları paylaşılana kadar hala umutla beklemekteydim 3G özelliğini ve maalesef olmadığı kesinleşti.3G özelliği gelene kadar Lenovo,HTC,Windows'lu tabletler çıkacak,sanırım pabucu dama çok çabuk atılacak.Tablet almayı bu yüzden yine erteledim,3G olmadıktan sonra almanın mantığı yok açıkcası
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SS10 7 yıl haymatloshan
haymatloshan

Resmi sitede detayları paylaşılana kadar hala umutla beklemekteydim 3G özelliğini ve maalesef olmadığı kesinleşti.3G özelliği gelene kadar Lenovo,HTC,Windows'lu tabletler çıkacak,sanırım pabucu dama çok çabuk atılacak.Tablet almayı bu yüzden yine erteledim,3G olmadıktan sonra almanın mantığı yok açıkcası

bu teknoloji öyle hızlı gelişiyorki, sürekli yeni özellikler çıktığı için haliyle isteklerimizde değişiyor. hiç bir firmada kusursuz cihaz çıkartmayacağı için, aslında ertelemek için her zaman birşey bulunabilir
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BuYaZ 7 yıl
Windows8 li Samsung 700T Tek Geçerim
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RaymondSerway 7 yıl BuYaZ
BuYaZ

Windows8 li Samsung 700T Tek Geçerim


autocad i tam sürüm kullanabilirsem bende tek geçicem
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OvernightSensation 7 yıl
piyasadaki en iyi tablet denebilecek seviyede.3G özelliği ve wifi özelliği bir arada olsa tadından yenmez.
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FRUEHAUF 7 yıl
Super bir tablet olmus tek eksil 3G oda gelecek
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