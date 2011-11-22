ASUS Transformer Prime resmi internet sayfasına kavuştu

ASUS'un dünyanın ilk 4 çekirdekli tableti olarak lanse ettiği Eee Pad Transformer Prime Aralık ayında raflardaki yerini alacak. Kesin çıkış tarihi ve fiyatı belli olmayan model için ASUS resmi tanıtım sayfasını da yayına koydu.





Sayfada belirtilen ASUS özellikleri 4 çekirdekli NVIDIA Tegra 3 işlemci, 1080p video kaydı ve oynatma, 10.1 inç Super IPS+ 10 noktadan dokunmatik 1280 x 800 Gorilla Glass ekran, 16GB kapasite, MicroSD kart girişi, micro HDMI, 8MP LED flaşlı anı yakalamak için arka kamera, klavye aparatı ile 18 saate kadar kullanım süresi şeklinde sayılabilir. 8.3mm incelik ve 586gr ağırlık dikkat çekici diğer özellikleri.





Tanıtımda modelin piyasaya Android 3.2 Honeycomb işletim sistemi ile çıkacağı belirtiliyor. Daha önce Android 4.0 Ice Cream Sandwich ile çıkacağı iddia edilen tabletin daha sonra güncelleme alacağı da kesinleşmiş oldu.





ASUS'un kullanıcılara sunacağı özel avantajlar ise SonicMaster ses teknolojisi, SuperNote uygulaması, WaveShare arayüzü, MyCloud ücretsiz bulut depolama hizmeti, MyNet kablosuz uyumlu cihazlara medya içeriği aktarımı, MyLibrary e-kitap ve e-dergi platformu şeklinde göze çarpıyor.