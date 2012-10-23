ASUS VivoTab RT, Cuma günü satışa sunuluyor





ASUS'un Windows 8 evrenine dahil edeceği yeni Vivo tablet serisinden Windows RT için olan versiyonu Vivo Tab RT, resmi fiyatlandırmasına kavuştu.





Vivo serisi Android tarafındaki Transformer serisinin Windows'a transferi olarak tanımlanabilir. Modeller ayrılabilir ve ekstra bataryaya sahip bir klavye docku ile geliyor. 26 Ekim tarihinde satışa sunulacak olan 32GB Vivo Tab RT modelinin perakende fiyatı 599$ olarak açıklandı.





Vivo Tab RT modelinde yeni nesil olduğu tahmin edilen NVIDIA Tegra 3 işlemci, 2GB RAM, 10.1 inçlik 600 nit parlaklık sunan Gorilla Glass ekran, 8MP çözünürlükte f/2.2 diyafram aralıklı arka kamera, NFC, 32GB/64GB depolama, 8.3mm kalınlık, 520gr ağırlık şeklinde özellikler bulunuyor.





Vivo Tab RT modelinin fiyatına klavye docku da kutuya dahil. Daha önce dockun ayrı olarak satılacağı açıklanmıştı. Klavye dockunun fiyatı ise tahmini olarak 199$.





64GB hafızaya ve klavye dockuna sahip versiyon ise 699$ seviyesinden alıcı bulacak.





26 Ekim tarihinden sonra Windows RT işletim sistemi yüklü Samsung ATIV, Surface with Windows RT gibi pek çok model rekabet için Vivo Tab modelini bekliyor olacak.