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ASUS VivoTab RT, Cuma günü satışa sunuluyor

6 yıl
1,7b
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9
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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ASUS'un Windows 8 evrenine dahil edeceği yeni Vivo tablet serisinden Windows RT için olan versiyonu Vivo Tab RT, resmi fiyatlandırmasına kavuştu.

Vivo serisi Android tarafındaki Transformer serisinin Windows'a transferi olarak tanımlanabilir. Modeller ayrılabilir ve ekstra bataryaya sahip bir klavye docku ile geliyor. 26 Ekim tarihinde satışa sunulacak olan 32GB Vivo Tab RT modelinin perakende fiyatı 599$ olarak açıklandı.

Vivo Tab RT modelinde yeni nesil olduğu tahmin edilen NVIDIA Tegra 3 işlemci, 2GB RAM, 10.1 inçlik 600 nit parlaklık sunan Gorilla Glass ekran, 8MP çözünürlükte f/2.2 diyafram aralıklı arka kamera, NFC, 32GB/64GB depolama, 8.3mm kalınlık, 520gr ağırlık şeklinde özellikler bulunuyor.

Vivo Tab RT modelinin fiyatına klavye docku da kutuya dahil. Daha önce dockun ayrı olarak satılacağı açıklanmıştı. Klavye dockunun fiyatı ise tahmini olarak 199$.

64GB hafızaya ve klavye dockuna sahip versiyon ise 699$ seviyesinden alıcı bulacak. 

26 Ekim tarihinden sonra Windows RT işletim sistemi yüklü Samsung ATIV, Surface with Windows RT gibi pek çok model rekabet için Vivo Tab modelini bekliyor olacak. 

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DH Misafiri 6 yıl
İpad alacağıma bunu alırım hem iOS kısıtlaması yok hem Windows daha indir daha işlevseldir
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DH Misafiri 6 yıl

Payla??m i?in te?ekkürler! ?yi haber!
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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bkadem 6 yıl
W8 Tabletlerde cep telefonlarında olduğu gibi qualcomm kullanma zorunluluğu yok.
X86 mimarisine sahip olan W8 tabletler genelde pro etiketi altında sunulacaklar. Çünkü daha yüksek işlem gücüne ihtiyaç duyanlar bu tableti kullanmak isteyeceklerdir. Mesela; Yazılımcı, tasarımcı, analist, yönetici gibi. Ayrıca X86 için yapılmış oyunlarda oynanabileceğinden oyuncular içinde seçenek olacak.
RT sürümlü tablet ise IOS ve Android'e rakip çıkmış ürünler. Şahsen RT tabanlı tabletlerin demolarını izlediğimde etkilendiğimi itiraf etmeliyim. Internet Explorer 10 iyi iş çıkartmış. PC'de ki gibi kullanım deneyimi sağlıyor. Excel, Word, Outlook gibi programları kullanmayı saymıyorum bile.
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Toto2417 6 yıl
Microsoft surface mi yoksa asus vivo tab rt mi ? Yoksa yorum yapmak için daha erken mi :)
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fuckulteli 6 yıl
Android'de Tegra 3 pek performanslı bulunmuyor(diye dinlendiriliyor), Snapdragon S4'lü olması aranılası bir kriter! W7 RT için S4 çözümü kullanılamıyor mu yoksa ASUS'un kendi tercihi mi Tegra 3?
Daha performansı W7 RT tabletler gelecek mi yani, başka markalardan?
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Pardus Linux 6 yıl
Meraktayım tekno marketlere gelince deneriz artık ama RT iş yapmaz gibi geliyor bana fakat x86 muhteşem ona bir şey diyemem.
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Elessar Eredhian 6 yıl
Vay be. Tegra 3'lü Windows da mı görecektik
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Guest-FDC9156E7 6 yıl
Tegra 3 he.
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