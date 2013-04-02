AT&T ve Verizon, Vodafone için 245 milyar doları gözden çıkardı





Tüm dünyada operatörler arasında hararetli bir abone kapma yarışı yaşanıyor ve abone sayısı fazla olan operatörler zaman zaman satın almalara konu oluyor. Geçtiğimiz yıllarda ABD'li AT&T operatörü Alman T-Mobile'ın ABD uzantısını 40 milyar dolar karşılığında satın alma girişiminde bulunmuştu. Bu kez aynı konu Vodafone etrafında dile getiriliyor.





Financial Times tarafından verilen bilgiye göre, Verizon ve AT&T operatörleri, Vodafone'u satın almak için kesenin ağzını açmış durumda. Ülkemize Cem Uzan operasyonu sonrasında boşta kalan Telsim'i satın alarak giren ve her yıl büyüme gösteren Vodafone, aslen Avrupa kaynaklı ve ABD'de Verizon'un yüzde 45 hissesine sahip. Yaklaşık 700 milyon aboneye sahip China Mobile'dan sonra dünyanın ikinci büyük operatörü 386 milyon abone ile Vodafone. Sadece Avrupa ve ABD değil, Afrika'da da operatörün operasyonları bulunuyor.





Verizon ve AT&T, Vodafone'un hisse senedi başına 3.93$ ödeyecek ve bu rakam firmanın şimdiki hisse değerinin yüzde 40 fazlası. Bu durumda Vodafone'un değeri de 245 milyar dolara yükselecek.





Satış gerçekleşirse Verizon, yüzde 45 hissesini Vodafone'dan geri almış olacak ve ABD operasyonlarını yönetecek. AT&T ise ABD dışındaki operasyonları yönetecek. Tarihteki belki de en büyük satın alım olacak bu işlemin büyüklüğü nedeniyle hem hukuki engellere takılması hem de ilerleyen dönemlerde Vodafone'un zarar etmesi riski bulunuyor.





Satış sonrasında Verizon tam bağımsız bir firma haline gelecekken, AT&T de uzun süredir girişimlerde bulunduğu Avrupa pazarına da adım atmış olacak.





http://news.cnet.com/8301-1035_3-57577445-94/verizon-at-t-could-partner-to-take-over-vodafone-report/