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AT&T ve Verizon, Vodafone için 245 milyar doları gözden çıkardı

6 yıl
988
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27
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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AT&T ve Verizon, Vodafone için 245 milyar doları gözden çıkardı

Tüm dünyada operatörler arasında hararetli bir abone kapma yarışı yaşanıyor ve abone sayısı fazla olan operatörler zaman zaman satın almalara konu oluyor. Geçtiğimiz yıllarda ABD'li AT&T operatörü Alman T-Mobile'ın ABD uzantısını 40 milyar dolar karşılığında satın alma girişiminde bulunmuştu. Bu kez aynı konu Vodafone etrafında dile getiriliyor.

Financial Times tarafından verilen bilgiye göre, Verizon ve AT&T operatörleri, Vodafone'u satın almak için kesenin ağzını açmış durumda. Ülkemize Cem Uzan operasyonu sonrasında boşta kalan Telsim'i satın alarak giren ve her yıl büyüme gösteren Vodafone, aslen Avrupa kaynaklı ve ABD'de Verizon'un yüzde 45 hissesine sahip. Yaklaşık 700 milyon aboneye sahip China Mobile'dan sonra dünyanın ikinci büyük operatörü 386 milyon abone ile Vodafone. Sadece Avrupa ve ABD değil, Afrika'da da operatörün operasyonları bulunuyor.

Verizon ve AT&T, Vodafone'un hisse senedi başına 3.93$ ödeyecek ve bu rakam firmanın şimdiki hisse değerinin yüzde 40 fazlası. Bu durumda Vodafone'un değeri de 245 milyar dolara yükselecek.

Satış gerçekleşirse Verizon, yüzde 45 hissesini Vodafone'dan geri almış olacak ve ABD operasyonlarını yönetecek. AT&T ise ABD dışındaki operasyonları yönetecek. Tarihteki belki de en büyük satın alım olacak bu işlemin büyüklüğü nedeniyle hem hukuki engellere takılması hem de ilerleyen dönemlerde Vodafone'un zarar etmesi riski bulunuyor.

Satış sonrasında Verizon tam bağımsız bir firma haline gelecekken, AT&T de uzun süredir girişimlerde bulunduğu Avrupa pazarına da adım atmış olacak. 


http://news.cnet.com/8301-1035_3-57577445-94/verizon-at-t-could-partner-to-take-over-vodafone-report/ Yorum Yaz
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onsos1100 6 yıl en beğenilen
AT&T patronu eve gidince..
Peki sen 245 milyar 750 milyon sen milyar sen para çekmişsin sen bu parayı ne yaptın
Yanıtla +15
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OverClocK1ng 6 yıl
Offf paraya bak. Ama bizi ilgilendiren esas kısım Vodafone'un fiyat politikası Türkiye'de gerçekten çok iyi ve rekabetçi.
Avea'yı saymıyorum, çekim kalitesi Turkcell ile Vodafone ikisi de çok iyiler.
Ama Vodafone'un aynı paraya verdiği hizmet biraz daha fazla.
Bakalım böyle bir satıştan sonra Türkiye'deki hizmet kalitesinde veya fiyatlarında ne gibi bir değişiklik olacak...
Offf paraya bak. Ama bizi ilgilendiren esas kısım Vodafone'un fiyat politikası Türkiye'de gerçekten çok iyi ve rekabetçi.Avea'yı saymıyorum, çekim kalitesi...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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Gordon Gekko 6 yıl
Şu rakamlara göre AT&T + Verizon Vodafone'u değil, Vodafone AT&T ve Verizon'u alır:))
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inexo 6 yıl
el değiştirse abd den gelen simlock cihazlar çalışır ne güzel olur
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hukumran 6 yıl
Vodafone tamamen gereksiz bir operatör Türkiye için. Birileri alsa da adam etse diye ümit ediyorum.
Hizmet desen turkcellden geride, kazık desen aynı sayılır, ucuzluk ve paket miktarı desen aveadan çok geride ahım şahım hizmet farkı da atamaz aveaya hatta geride bile olabilir. Tamamen rekabet kışkırtıcısı olarak var başka anlamı yok şu anda.
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itachi237 6 yıl
DraGonS
umutarslan.com
onsos1100 AT&T patronu eve gidince.. Peki sen 245 milyar 750 milyon sen milyar sen para çekmişsin sen bu parayı ne yaptın
sabah sabah iyi güldüm :D
Ben olayı çözemedim. Bir vidyodan felan mı alıntı yaptı arkadaş. Öyleyse bağlantı verebilir misiniz?

şu yalçın çakır abimizin meşhur programı..
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darkshark 6 yıl
vodafone hizmet kalitesi olarak at&t den cok daha ustun bir firma yazık olur satın alınırsa.
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alcholicha 6 yıl
gelsın burda satın alsın yurt dısı avantajlarından bızde yararlanalım hat+ telefon gıbı vs.
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Moribito 6 yıl
2000lerin basinda milyon dolari olanlar artik cool sayilmiyordu, milyar dolari olanlar yeni trend idi, simdi milyar dolari olanlar cool sayilmiyor, trilyon dolarin yoksa adam degilsin bu devirde
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DraGonS 6 yıl
umutarslan.com
onsos1100 AT&T patronu eve gidince.. Peki sen 245 milyar 750 milyon sen milyar sen para çekmişsin sen bu parayı ne yaptın
sabah sabah iyi güldüm :D

Ben olayı çözemedim. Bir vidyodan felan mı alıntı yaptı arkadaş. Öyleyse bağlantı verebilir misiniz?
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umutarslan.com 6 yıl DraGonS
DraGonS

umutarslan.com

onsos1100 AT&T patronu eve gidince.. Peki sen 245 milyar 750 milyon sen milyar sen para çekmişsin sen bu parayı ne yaptın
sabah sabah iyi güldüm :D


Ben olayı çözemedim. Bir vidyodan felan mı alıntı yaptı arkadaş. Öyleyse bağlantı verebilir misiniz?

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umutarslan.com 6 yıl
onsos1100
AT&T patronu eve gidince.. Peki sen 245 milyar 750 milyon sen milyar sen para çekmişsin sen bu parayı ne yaptın

sabah sabah iyi güldüm :D
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ejke 6 yıl
245 milyar dolar ney lağn

Cem abi gittinde kimlere bıraktın bizi
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V4LKyR 6 yıl
Ne paralar dönüyor yahu... Vodafone zaten Verizon'un %45 hissesini elinde bulunduruyor. Ama Verizon Vodafone'u satın almayı planlıyor. :D Bu şeye benzedi... Imagination firmasının Apple ve Intel'i satın alması gibi.
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BiG_mAsTeR 6 yıl
Satin almaya nerdeyse imkansiz gozu ile bakiyorum.
Vodafone zaten China Mobile den sonra dunyanin en buyuk operatörü niye kendi hisselerini satsinki?
Yoksa Vodafone kendi hissesinin %40 ini satip Verizon ve AT&T yi komple mi alicak :D

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sertacarslan 6 yıl
Bizde hiçbir şey değişmez. Avrupa ve Amerika'da 99 dolara iphone dağıtırken bize yine piyasadan yüksek fiyatlarla telefon satar, bunu utanmadan itiraf da eder, işin daha da kötüsü peynir ekmek gibi de satar...
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~Lion King~ 6 yıl
İngilizleri oldum olasi sevmem umarim satilir
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LİVERPOOLYWNA 6 yıl
turkiye butcesinin ucte biri neredeyse
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