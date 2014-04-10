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Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

AU Optronics 5.7 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlükte AMOLED ekranını duyurdu

5 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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AU Optronics 5.7 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlükte AMOLED ekranını duyurdu

Akıllı telefonlarda pek çok donanım bileşeni üzerinde önemli rekabetler yaşanıyor ve bunlardan birisi de ekran. Üreticiler amiral gemi modellerinde farklılaşmak adına çeşitli ekran teknolojilerine yer veriyor.

AMOLED ekran dendiğinde akla ilk gelen firma Samsung ve Samsung'un yakın zamanda 2560x1440 piksel çözünürlükte ilk AMOLED ekranı üreteceği dillendiriliyordu. Ancak Tayvanlı AU Optronics daha erken davrandı ve ilk 2K AMOLED ekranı lanse etti.

AU Optronics uzun süredir AMOLED panel üretimi yapıyor ve son iki yıldır da üretim bantlarını bir hayli genişletmiş durumda. Firma OLED panellerin üretiminin zor ve maliyetli olduğunu her fırsatta dile getirse de maliyetleri düşürecek yöntemler üzerinde çalışmayı da ihmal etmiyor. 

AU Optronics'in yeni AMOLED ekranı 5.7 inç boyutunda ve 513ppi değerine ulaşıyor. Bu rakam bir AMOLED ekranda yakalanan en iyi değer. LCD tarafında ise 538ppi ile 5.5 inçlik Oppo Find 7a lider durumda. AU Optronics yeni ekranını yıl sonuna doğru kullanıma sunmuş olacak. 

AU Optronics farklı kategorilerde de önemli gelişmeler kaydetti. Hali hazırda 6 inçlik 2K AMOLED ekran üzerinde çalışmalar devam ederken, giyilebilir cihazlara yönelik 1.6 inçlik bir panel de hazırlık aşamasında. Firma dokunmatik panel ve AMOLED paneli birbirine entegre ederek 0.57mm kalınlığa inmeyi başarmış. Bu da ekran teknolojilerinde önemli bir adım olarak kabul ediliyor. Bu panel 5 inç boyutunda ve 720p çözünürlüğünde.  

http://www.phonearena.com/news/Guess-who-announced-a-5.7-QHD-AMOLED-display-with-record-pixel-density-hint-its-not-Samsung_id54993 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
nihoo383 5 yıl en beğenilen
ekran kızdan daha güzel
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giogo 5 yıl armanatilgan
armanatilgan
Kız kaç pipiay?

Bence pert :)
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Murat.92 5 yıl
harun abi?
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Breaak4Love 5 yıl
armanatilgan

Kız kaç pipiay?

Begenmedim Hocam Ekranin Daha Guzel Bi Alimi vAR::)
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zdhakan 5 yıl
Telefon sırf böyle çerçevesiz ekran olsa güzel olurdu...
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Virtual Reality 5 yıl
Ne zaman bir çekik gözlü görsem, elinde ya ekran oluyor ya
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Captain_Ivy 5 yıl


Bu panel 5 inç boyutunda ve 720p çözünürlüğünde.
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yumyjikk 5 yıl
Au optronics yapabiliyorsa Samsung'da bu panelden üretir ve Note 4 ekranı belli oldu gibi :)
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Elsa 5 yıl
Bunu R9 280X anca keser
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lavdegon 5 yıl
Dikkat çekici olsun diye tanıtımı shemale ile yapmışlar bence
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kymelria 5 yıl
Tanıtan model ekrandan daha dikkat çekici olmasın diye Çirkin bir model koymuşlar
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metebyr 5 yıl
patronun kızı herhal :D
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DH Misafiri 5 yıl
ekranı bilmemde, LG' nin reklam kızları daha güzel :)
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beyazadam 5 yıl
Ürün tanıtım fotoğraflarında kullanılan model kızlar konusunda LG herzaman favorim olacak, diğer firmalar bu konuda hep geri kalıyor. :)))
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