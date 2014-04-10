AU Optronics 5.7 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlükte AMOLED ekranını duyurdu





Akıllı telefonlarda pek çok donanım bileşeni üzerinde önemli rekabetler yaşanıyor ve bunlardan birisi de ekran. Üreticiler amiral gemi modellerinde farklılaşmak adına çeşitli ekran teknolojilerine yer veriyor.





AMOLED ekran dendiğinde akla ilk gelen firma Samsung ve Samsung'un yakın zamanda 2560x1440 piksel çözünürlükte ilk AMOLED ekranı üreteceği dillendiriliyordu. Ancak Tayvanlı AU Optronics daha erken davrandı ve ilk 2K AMOLED ekranı lanse etti.





AU Optronics uzun süredir AMOLED panel üretimi yapıyor ve son iki yıldır da üretim bantlarını bir hayli genişletmiş durumda. Firma OLED panellerin üretiminin zor ve maliyetli olduğunu her fırsatta dile getirse de maliyetleri düşürecek yöntemler üzerinde çalışmayı da ihmal etmiyor.





AU Optronics'in yeni AMOLED ekranı 5.7 inç boyutunda ve 513ppi değerine ulaşıyor. Bu rakam bir AMOLED ekranda yakalanan en iyi değer. LCD tarafında ise 538ppi ile 5.5 inçlik Oppo Find 7a lider durumda. AU Optronics yeni ekranını yıl sonuna doğru kullanıma sunmuş olacak.





AU Optronics farklı kategorilerde de önemli gelişmeler kaydetti. Hali hazırda 6 inçlik 2K AMOLED ekran üzerinde çalışmalar devam ederken, giyilebilir cihazlara yönelik 1.6 inçlik bir panel de hazırlık aşamasında. Firma dokunmatik panel ve AMOLED paneli birbirine entegre ederek 0.57mm kalınlığa inmeyi başarmış. Bu da ekran teknolojilerinde önemli bir adım olarak kabul ediliyor. Bu panel 5 inç boyutunda ve 720p çözünürlüğünde.

http://www.phonearena.com/news/Guess-who-announced-a-5.7-QHD-AMOLED-display-with-record-pixel-density-hint-its-not-Samsung_id54993