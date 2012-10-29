AUO, dünyanın en ince çerçeveye sahip akıllı telefon ekranını duyurdu





Birçok mobil üreticiye panel sağlayan AU Optronics, geliştirdiği yeni ekranları gün yüzüne çıkardı. Düşük sıcaklıklı poli-silikon (LTPS) yöntemi sayesinde yalnızca 1mm'lik çerçeveye sahip 4.46 inç büyüklüğünde bir ekran (solda) üreten firma, bu çözümü ile dünyanın en dar kenarlara sahip paneli ünvanını ele geçirmiş oldu. Bununla birlikte IGZO ve AHVA gibi teknolojilere başvurarak oluşturulan yeni paneller de duyuruldu.

Kendi geliştirdiği Advanced Hyper-Viewing Angle üretim tekniği ile ürünlerini IPS panel seviyesinde görüntü kalitesi, ultra yüksek çözünürlük ve oldukça ince bir çerçeveyle oluşturabilen AUO, mobil kullanıma uygun 3 inçten 15.6 inçe kadar AHVA ekranların seri üretime hazır olduğunu belirtiyor. Basın açıklamasında 4.97 inçlik Full HD (1920 x 1080) çözünürlüklü 443ppi piksel yoğunluğuna sahip ekranını (sağda) detaylandıran ve seri üretime girdiğini müjdeleyen Tayvan merkezli şirket, Sharp, LG ve Japan Display'in ardından Full HD panel furyasına katılan son üretici oldu.





İnç başına 317 piksel değerine sahip 4.65 inç büyüklüğünde bir AMOLED ekran geliştirdiğini ifade eden firma, kendi piksel dizaynını uyguladığı HD çözünürlüklü bu panelle Samsung'un PenTile dizilimini uyguladığı panellere görüntü kalitesi hususunda rakip olmayı planlıyor. Daha önce OLED pazarında varlık gösteremese de önümüzdeki yılda AUO'nun Güney Koreli rakibinin %90'ın üzerindeki pazar payını eritmeye başlayacağı tahmin ediliyor.

Duyurusu gerçekleştirilen son ekran olan IGZO teknolojisinin tercih edildiği tablet bilgisayar odaklı 10 inçlik panel, WQXGA (2560 x 1600 piksel) çözünürlüğünde tasarlanmış. 300ppi sınırına ulaşan ürünün teknik detayları Samsung Nexus 10'daki 10.055 inçlik True RGB PLS ekran ile oldukça benzer. Benzer piksel yoğunluğuna sahip bir panelin de Japan Display tarafından seri üretime hazır hale getirildiği göz önünde bulundurulduğunda 2013'ün WQXGA çözünürlüklü tabletlerin şafağına sahne olacağı öngörülebilir. Rakiplerine oranla geçirgenliği %12 arttırılan ve arka aydınlatma katmanı %60 inceltilerek kalınlığı 1.5mm'ye kadar düşürülen ekran ayrıca çok daha az enerji tüketecek.

Gelecek vaat eden bu ekranların hepsi seri üretime hazır veyahut üretimi devam etmekte. İlerleyen dönemlerde yüksek çözünürlüklü olmasına karşın daha az enerji harcayan dar çerçeveli ekranları piyasada göreceğiz. Böylece çözünürlük artışı pil süresini olumsuz etkilememiş ve daha esnek bir kullanımı beraberinde getirmiş olacak.

http://auo.com/?sn=107&lang=en-US&c=10&n=1462