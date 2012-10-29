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Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

AUO, dünyanın en ince çerçeveye sahip akıllı telefon ekranını duyurdu

6 yıl
2,8b
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Cep Telefonu Diğer
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Birçok mobil üreticiye panel sağlayan AU Optronics, geliştirdiği yeni ekranları gün yüzüne çıkardı. Düşük sıcaklıklı poli-silikon (LTPS) yöntemi sayesinde yalnızca 1mm'lik çerçeveye sahip 4.46 inç büyüklüğünde bir ekran (solda) üreten firma, bu çözümü ile dünyanın en dar kenarlara sahip paneli ünvanını ele geçirmiş oldu. Bununla birlikte IGZO ve AHVA gibi teknolojilere başvurarak oluşturulan yeni paneller de duyuruldu.
Kendi geliştirdiği Advanced Hyper-Viewing Angle üretim tekniği ile ürünlerini IPS panel seviyesinde görüntü kalitesi, ultra yüksek çözünürlük ve oldukça ince bir çerçeveyle oluşturabilen AUO, mobil kullanıma uygun 3 inçten 15.6 inçe kadar AHVA ekranların seri üretime hazır olduğunu belirtiyor. Basın açıklamasında 4.97 inçlik Full HD (1920 x 1080) çözünürlüklü 443ppi piksel yoğunluğuna sahip ekranını (sağda) detaylandıran ve seri üretime girdiğini müjdeleyen Tayvan merkezli şirket, Sharp, LG ve Japan Display'in ardından Full HD panel furyasına katılan son üretici oldu.

İnç başına 317 piksel değerine sahip 4.65 inç büyüklüğünde bir AMOLED ekran geliştirdiğini ifade eden firma, kendi piksel dizaynını uyguladığı HD çözünürlüklü bu panelle Samsung'un PenTile dizilimini uyguladığı panellere görüntü kalitesi hususunda rakip olmayı planlıyor. Daha önce OLED pazarında varlık gösteremese de önümüzdeki yılda AUO'nun Güney Koreli rakibinin %90'ın üzerindeki pazar payını eritmeye başlayacağı tahmin ediliyor.
Duyurusu gerçekleştirilen son ekran olan IGZO teknolojisinin tercih edildiği tablet bilgisayar odaklı 10 inçlik panel, WQXGA (2560 x 1600 piksel) çözünürlüğünde tasarlanmış. 300ppi sınırına ulaşan ürünün teknik detayları Samsung Nexus 10'daki 10.055 inçlik True RGB PLS ekran ile oldukça benzer. Benzer piksel yoğunluğuna sahip bir panelin de Japan Display tarafından seri üretime hazır hale getirildiği göz önünde bulundurulduğunda 2013'ün WQXGA çözünürlüklü tabletlerin şafağına sahne olacağı öngörülebilir. Rakiplerine oranla geçirgenliği %12 arttırılan ve arka aydınlatma katmanı %60 inceltilerek kalınlığı 1.5mm'ye kadar düşürülen ekran ayrıca çok daha az enerji tüketecek.
Gelecek vaat eden bu ekranların hepsi seri üretime hazır veyahut üretimi devam etmekte. İlerleyen dönemlerde yüksek çözünürlüklü olmasına karşın daha az enerji harcayan dar çerçeveli ekranları piyasada göreceğiz. Böylece çözünürlük artışı pil süresini olumsuz etkilememiş ve daha esnek bir kullanımı beraberinde getirmiş olacak.

http://auo.com/?sn=107&lang=en-US&c=10&n=1462 Yorum Yaz
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35fatih 6 yıl en beğenilen
Ekran teknoloji gelisti islemciler gelisti gpu'lar gelisti yazilimlar gelisti de bi su batarya teknolojisi yerinde sayiyor arkadas kac yildan beri li-ion piller kullaniyoruz yok mu bunun bi ust teknolojisi.
Ekran teknoloji gelisti islemciler gelisti gpu'lar gelisti yazilimlar gelisti de bi su batarya teknolojisi yerinde sayiyor arkadas kac yildan beri li-ion piller...
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2 Yanıt Yanıtla +24
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Mr.Loney 6 yıl
Ben de hep neden çerçevesiz yapmazlar bunları derdim ama mantıklı düşününce dokunmatik ekrana sorun olacaktır. Tutmak için telefonun altında kol olacaksa ayrı tabi
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OverClocK1ng 6 yıl
8888LİVERPOOL8888
35fatihEkran teknoloji gelisti islemciler gelisti gpular gelisti yazilimlar gelisti de bi su batarya teknolojisi yerinde sayiyor arkadas kac yildan beri li-ion piller kullaniyoruz yok mu bunun bi ust teknolojisi.
Motorola maxx serileri bu soruna cozum

Ya doğru da onlar da bataryanın boyutunu büyüterek yapıyorlar. Bizim dediğimiz şöyle batarya aynı boyutta kalsa da verim 3-4 kat hatta daha fazla artsa. Bir şey icat etseler de 10.000 mAh batarya S3 te kullanılabilse mesela. Aynı kalınlıkta olsa. Veya ağırlığını da azaltsalar...
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selcuk20 6 yıl
Bana göre kenarların aşırı ince olması telefon açısından çok olumlu birşey değil. Nedeni ise telefonun yan yüzeyleri üzerine düştüğünde tüm darbenin doğrudan ekran paneline aktarılmasıyla daha çabuk zarar görebilecek olması. Bu kadar ince çerçeve olacaksa yan yüzeylerin kesinlikle çok sağlam bir malzemeden yapılması lazım.
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paardon 6 yıl selcuk20
selcuk20

Bana göre kenarların aşırı ince olması telefon açısından çok olumlu birşey değil. Nedeni ise telefonun yan yüzeyleri üzerine düştüğünde tüm darbenin doğrudan ekran paneline aktarılmasıyla daha çabuk zarar görebilecek olması. Bu kadar ince çerçeve olacaksa yan yüzeylerin kesinlikle çok sağlam bir malzemeden yapılması lazım.

Yanlış bilmiyorsam HTC'nin bir telefonunda kenarlar karbon fiberdi.. Ne kadar korur bilemem..
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depeche35 6 yıl
Vardır onun da bir korunma yöntemi mutlaka
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Fırat.Duran 6 yıl
ince kenar sorundan baska birsey degildir. Yanlislikla elinizin degmesi kacinilmaz :) 3 4 mm olacak ki rahat kullanasin. Tabi kullanmadan bilemeyiz.
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sertacarslan 6 yıl
Yan kenarlarda çok başarılı ürünler görüyoruz, bir de şu üst ve alt tarafları minimize edebilseler, hacmini çok verimli kullanan akıllı telefonlar çıkacak piyasaya.
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ssonerb 6 yıl
telefonlar ve tabletler aldı başını gitti her gün yeni bir özellik kazanıyor.en iyi cihaz bende diyemiyor artık kimse :D
ekran teknolojisinin bu kadar kısa sürede bu hızda gelişmeside ayrıca sevindirici
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Umutcan 6 yıl
Auo lcd panel üreticisi olmasının da deneyimi ile birlikte paneli cihaza ince çerçeve ile çok güzel, optimize bir şekilde yerleştirmiş. Tebrik etmeli.
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TangoEchoKilo 6 yıl
hiç değilse motorolanın ince kenarlı telefonu gibi yalan olmadı.
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Raikirin 6 yıl
Kenarlar neden ince yapılmaz derdim meğerse yapılamıyormuş
Fakat sonunda o da yapıldı.Böyle daha güzel görünüyor.
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35fatih 6 yıl en beğenilen
Ekran teknoloji gelisti islemciler gelisti gpu'lar gelisti yazilimlar gelisti de bi su batarya teknolojisi yerinde sayiyor arkadas kac yildan beri li-ion piller kullaniyoruz yok mu bunun bi ust teknolojisi.
2 Yanıt Yanıtla +24
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LİVERPOOLYWNA 6 yıl 35fatih
35fatih
Ekran teknoloji gelisti islemciler gelisti gpu'lar gelisti yazilimlar gelisti de bi su batarya teknolojisi yerinde sayiyor arkadas kac yildan beri li-ion piller kullaniyoruz yok mu bunun bi ust teknolojisi.

Motorola maxx serileri bu soruna cozum
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confickerbelasi 6 yıl 35fatih
35fatih
Ekran teknoloji gelisti islemciler gelisti gpu'lar gelisti yazilimlar gelisti de bi su batarya teknolojisi yerinde sayiyor arkadas kac yildan beri li-ion piller kullaniyoruz yok mu bunun bi ust teknolojisi.

li-po var suan modellere kullaniliyor kuculunce ceplere vs...
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