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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Acer, 2012 yılı bilgisayar satış hedefini revize etti; yıllık bazda maksimum %5 büyüme

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Shady
Haber Editörü
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Gartner’ın son raporuna göre dünyanın en büyük üçüncü bilgisayar üreticisi olan Acer, yılın başında %10 olarak ön gördüğü 2012 yılı bilgisayar satışlarında maksimum %5’lik artış bekliyor.
Acer’ın yıllık hedefini azaltmasının temel nedeni olarak Avrupa’da yaşanan borç krizine bağlı olarak Avrupa pazarında hedeflediği performansın altında kalması ve Kuzey Amerika ile Çin’de yaşanan talep azalması gösteriliyor.İkinci çeyrek sonuçlarını resmi olarak açıklamayan Acer’ın çeyrek bazda ise satışların aynı olması ya da bir miktar düşüş göstermesi bekleniyor.
Digitimes Research’e göre Acer, 2Ç2012 itibariyle HP’den sonra %15,2 ile en büyük ikinci dizüstü bilgisayar üreticisi iken; IDC ile Gartner’ın raporlarına göre masaüstü bilgisayar pazarında ise sırasıyla %10,4 ve %11 ile HP, Lenovo ve Dell’den sonra 4.sıraya yer alıyor.


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DH Misafiri 6 yıl
Görünen o ki 2012 yılı, teknoloji dünyasının ekonomideki olumsuzluktan oldukça fazla etkilendiğin bir yıl oluyor. Ekonomistlerin, ekonomidaha kötü olacak dediği 2013 yılında firmalar ne yapacak merak ediyorum.
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