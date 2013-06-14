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Acer, 2014 yılında giyilebilir ürünleri ile karşımıza çıkabilir

5 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Can Tunçer
Haber Editörü
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Acer, 2014 yılında giyilebilir ürünleri ile karşımıza çıkabilir
Son yıllarda yapılan araştırma geliştirme çalışmaları sonucu hayatımıza ciddi oranda girmeye başlayan giyilebilir cihazlar, donanım devlerinden Acer'ın da dikkatini çekiyor. Firmanın akıllı telefon iş grubu başkanı ST Liew yaptığı açıklamada, 2014 yılında bu tarz giyilebilir ürünler ile kullanıcıların karşısına çıkabileceklerini belirtiyor.
Giyilebilir teknolojiler ile ilgilendiklerini ve diğer tüketici elektroniği firmalarının da bu alanda çalışmaları gerektiğini söyleyen ST Liew, giyilebilir teknoloji pazarının milyar dolarlık bir değere sahip olduğunu, bu teknolojilerin doğru seçilmesi gerektiğini ve ayrıca bir günlük batarya süresinin ancak cihazların kolay şarj edilebiliyor olması sonucu yeterli olabileceğini sözlerine ekliyor.
Acer'ın 2014 yılı içerisinde ne tarz ürünler ile karşımıza çıkacağı ise şimdilik gizliliğini koruyor.

http://www.digitaltrends.com/computing/acer-wearable-tech-product-2014/ Yorum Yaz
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