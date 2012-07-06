Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Acer, 21.5-inç ekranlı hepsi bir arada bilgisayarı AZ3770'i satışa sunuyor

6 yıl
3,8b
1
1
Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Acer, fazla yer kaplamayan bilgisayar arayışında olan tüketicileri hedef alan hepsi bir arada çözümü AZ3770'i satışa sunuyor.
693$'lık fiyat etiketiyle Japonya pazarına giriş yapması beklenen AZ3770, 2.5 GHz saat hızında çalışan Intel Celeron G540 işlemci, 4 GB DDR3 RAM, 500 GB kapasiteli sabit disk ve DVD yazıcıya ev sahipliği yapıyor.
21.5-inç boyutunda ve 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünde ekrana yer verilen bilgisayarda, HDMI çıkışı, 3 adet USB 2.0 portu, iki adet USB 3.0 portu, 2 megapiksel çözünürlüğünde web kamera, 2.5 watt ses çıkış gücüne sahip stereo hoparlörler, Wi-Fi, Bluetooth ve kart okuyucu mevcut. 

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
E_Aydin35 6 yıl
Acer şu sıralar hepsi bir arada bilgisayarlara büyük önem veriyor, doğru atılımlar yaparsa firma adına iyi olur ve bu bilgisayarda gayet geniş bir kesime hitap ediyor..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Intel 3570K & Asus P8Z77 WS anakart video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim