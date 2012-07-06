Acer, 21.5-inç ekranlı hepsi bir arada bilgisayarı AZ3770'i satışa sunuyor

Acer, fazla yer kaplamayan bilgisayar arayışında olan tüketicileri hedef alan hepsi bir arada çözümü AZ3770'i satışa sunuyor.

693$'lık fiyat etiketiyle Japonya pazarına giriş yapması beklenen AZ3770, 2.5 GHz saat hızında çalışan Intel Celeron G540 işlemci, 4 GB DDR3 RAM, 500 GB kapasiteli sabit disk ve DVD yazıcıya ev sahipliği yapıyor.

21.5-inç boyutunda ve 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünde ekrana yer verilen bilgisayarda, HDMI çıkışı, 3 adet USB 2.0 portu, iki adet USB 3.0 portu, 2 megapiksel çözünürlüğünde web kamera, 2.5 watt ses çıkış gücüne sahip stereo hoparlörler, Wi-Fi, Bluetooth ve kart okuyucu mevcut.

