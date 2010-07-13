Acer A1 Liquid için Android v2.1 (Eclair) güncellemesi nihayet geldi

E-Ten'i bünyesine katarak akıllı cep telefonu pazarına uzun süre önce giriş yapan Acer'ın Android işletim sistemli ilk modeli A1 ''nam-ı diğer Liquid'' için v2.1 Eclair güncellemesi nihayet geldi.

2009 yılının kasım ayında Android v1.6 işletim sistemiyle beraber tanıtılan ve Liquid'in teknik özelliklerini tekrar gündeme getirirsek; quadband GSM ile kullanıcılara hızlı internet bağlantısı olanağı tanıyan HSDPA şebekesi desteği, Acer v3.0 arayüzü, 3.5 inç boyutunda 480x800 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekran, ivme sensörü, 3.5 mm kulaklık girişi, 768 MHz frekansında çalışan Qualcomm Snapdragon 8250 işlemci, 256 MB RAM, 512 MB ROM, 32 GB'a kadar arttırılabilir kapasite (microSD kartlar ile), WI-FI 802.11 b/g bağlantısı, Bluetooth, 5 megapiksel dijital kamera, VGA video kaydı, miniUSB portu ve 1350 mAh batarya dikkat çekiyor.

http://www.intomobile.com/2010/07/09/acer-liquid-a1-gets-android-2-1-eclair/