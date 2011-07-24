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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Acer Cloud 2012 yılında PC, telefon ve tabletlere sunulacak

7 yıl
2,2b
1
Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Internetin olduğu heryerden erişilebilir olması ve işletim masraflarını düşürdüğü için elde edilen karlara direkt etki ediyor olması bulut bilişimi hem firma bazında hem de kullanıcı bazında önemli bir noktaya getiriyor.

Gün geçtikçe daha çok firma bulut altyapısına yatırım yapıyor. Google Chrome OS ile, Apple iCloud ile, Amazon Cloud Service ile HTC ise HTCsense.com ile bulut bilişimin gücünden sonuna kadar faydalanan ve kullanıcılarına sunan firmalar. Müşterilerine bulut bilişim hizmetleri sunmaya hazırlanan diğer bir firma da Acer.

Acer yaptığı resmi duyuruda tüm PC, tablet ve telefonlarını biraraya getirecek web tabanlı bir servis olan Acer Cloud projesini hayata geçirmeyi planladığını açıkladı. Gelecek yıl kullanıcılara sunulacak proje için Acer 320 milyon dolar ödeyerek Nintendo oyun konsollarına bulut altyapısı sağlayan iGware firmasını satın almıştı.

Acer CEO'su J.T. Wang, Acer Cloud’un amacının firmanın kendi PC, akıllı telefon ve tabletlerine entegre olarak kullanıcılara cihazlarını, içeriklerini ve kaynaklarını yönetme imkanını vermek olduğunu söyledi. Proje tamamen açık kaynak olacak. Ancak üçünü parti geliştiricilere ne kadar izin verilecek henüz kesin değil. 

Acer Cloud projesinin yapısı hakkında fazla bilgi yok. iGware firması bulut tabanlı ekosistemler, sana konsollar ve kişisel bulut depolama gibi imkanlar sunuyor. Uzaktan yedekleme ve Acer PC’lere telefon ve tabletlerden erişme gibi fonksiyonların olacağı tahmin ediliyor.
Ancak Acer'ın HTC'nin OnLive hizmeti ile kullanıcılarına sunduğuna benzer bir bulut tabanlı oyun sistemini uygulamaya koyması da muhtemel. Bu da diğer rakipleri karşısında önemli bir avantaj sayılabilir.

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