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Acer CloudMobile için İngiltere'de ön sipariş alımları başladı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
8,3b
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Acer'ın şubat ayında düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde resmiyet kazandırdığı CloudMobile için en sonunda İngiltere'de ön sipariş alımları başladı. İngiltere'nin önemli çevrimiçi perakendecilerinden Expansys'in 284.99 Pound'dan (~447$) ön sipariş aldığı akıllı telefonun stoklara giriş tarihi 5 Eylül olarak tahmin ediliyor.
Kullanıcıların bulut tabanlı sunuculara kişisel içeriklerini yedeklemelerine ve daha sonra bu içerikleri düzenlemelerine olanak tanıyan CloudMobile'ın teknik özellikleri etkinlikte 1.5 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli işlemci, 1 GB RAM, Android 4.0 ''Ice Cream Sandwich'' mobil işletim sistemi, LED flaşlı 8 megapiksel kamera, 8 GB dahili flash bellek ve microSD kart desteği olarak sıralanmıştı. Bu bilgilere ek olarak CloudMobile, iF Ürün Tasarım Ödülü'ne layık görülmüştü.

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sixleahey88 7 yıl
Hal boyle olunca bilincli tuketicilerin temkinli yaklasacagini dusunuyorum.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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TearsForFears 7 yıl
Tasarımını beğendim.Acer markasınada ayrı bir sempatim var.Elbet bir ürününü alacağım :)
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esqhia 7 yıl
Herkes samsung ve htc nin giriş seviyesinden,amiral gemisine kadar birbirinin aynı,klon tasarımlarına alıştığı için,eksi verenlere de kızamıyorum :)
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nurettinaz 7 yıl
Acer iyidir, kotudur tartismasi yapmak istemiyorum. Cunku aldigim netbooktan oldukca memnunum. Ama Acer in yoneticileri eger microsoft en iyi bildigi isi yapsin deyip acikca microsoft un urettigi tablet-ultrabook hibrit cihazlardan korktugunu her firsatta dile getirirse ve buna karsin kendinin iyi olmadigi bir dalda ki kesinlikle dokunmatik teknolojisi acer a gore degildir boyle bir urun cikartmasi bence oldukca sacma ve tutarsiz olduklarini gostermekte. Hal boyle olunca bilincli tuketicilerin temkinli yaklasacagini dusunuyorum.
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CertificatedStaff 7 yıl
Tasarım ödülü almış
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Mert KÜÇÜKUNCU 7 yıl
Vallaha Onu Bunu Bilmemde 950 Tllik Bir Telefonsa Tam Benlik

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xconnect 7 yıl
Tasarım ödülü derken?!
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depeche35 7 yıl
Kütüğe mi benziyor;yanlışım varsa düzeltin lütfen...
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oledudi 7 yıl
Bu tasarımın nesine ödül vermişler.
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Barbaroscakir 7 yıl
Sanal tuşların üzerine o kocaman menü vs.. butonları olmuş mu
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