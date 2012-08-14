Acer CloudMobile için İngiltere'de ön sipariş alımları başladı

Acer'ın şubat ayında düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde resmiyet kazandırdığı CloudMobile için en sonunda İngiltere'de ön sipariş alımları başladı. İngiltere'nin önemli çevrimiçi perakendecilerinden Expansys'in 284.99 Pound'dan (~447$) ön sipariş aldığı akıllı telefonun stoklara giriş tarihi 5 Eylül olarak tahmin ediliyor.



Kullanıcıların bulut tabanlı sunuculara kişisel içeriklerini yedeklemelerine ve daha sonra bu içerikleri düzenlemelerine olanak tanıyan CloudMobile'ın teknik özellikleri etkinlikte 1.5 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli işlemci, 1 GB RAM, Android 4.0 ''Ice Cream Sandwich'' mobil işletim sistemi, LED flaşlı 8 megapiksel kamera, 8 GB dahili flash bellek ve microSD kart desteği olarak sıralanmıştı. Bu bilgilere ek olarak CloudMobile, iF Ürün Tasarım Ödülü'ne layık görülmüştü.

