Realme 14 tanıtıldı: Snapdragon 6 Gen 4 ve 6000 mAh batarya!

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Realme, yeni orta seviye modeli Realme 14'ü duyurdu. Güçlü işlemcisi ve yüksek kapasiteli bataryasıyla öne çıkan telefon neler sunuyor hep birlikte bakalım.

Realme 14 5G, 120 Hz yenileme hızı, FHD+ çözünürlük, 180 Hz dokunmatik örnekleme hızı ve 2000 nit tepe parlaklığa sahip 6,67 inç büyüklüğünde AMOLED ekran ile geliyor. 12 GB RAM ve 512 GB'a kadar dahili depolama alanına sahip telefon, Qualcomm'un yeni orta sınıf işlemcisi Snapdragon 6 Gen 4'ten güç alıyor.

Telefonun arka tarafında, Sony imzalı 50 MP ana sensöre, detayları açıklanmayan ikinci bir kamera eşlik ediyor. Ön tarafta ise 16 MP çözünürlüğünde selfie kamerası yer alıyor. Realme, kameralara AI Eraser, AI Clear Face ve AI Snap Mode gibi bir dizi yapay zeka özelliğini eklemeyi ihmal etmemiş.

6000 mAh kapasiteli silikon karbon bataryasıyla uzun kullanım süresi vadeden telefon, 45 W hızlı şarj desteği sunuyor. Realme 14'ün diğer özellikleri arasında, IP69 su ve toza dayanıklılık derecelendirmesi, cift hoparlör ve ekran altı parmak izi okuyucu yer alıyor.

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Realme 14 fiyatı

Kutudan Android 15 tabanlı Realme UI 6.0 işletim sistemiyle çıkan telefonun 12 GB + 256 GB varyantı 410 dolar, 12 GB + 512 GB varyantı ise 470 dolar fiyat etiketiyle Tayland'ta satışa sunulmuş durumda.

Realme 14 özellikleri

Ekran: 6,67 inç, 1080 x 2400 piksel, 120 Hz,AMOLED, 2000 nit

6,67 inç, 1080 x 2400 piksel, 120 Hz,AMOLED, 2000 nit İşlemci: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 (4 nm)

Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 (4 nm) Bellek: 12 GB RAM

12 GB RAM Depolama: 256 GB veya 512 GB

256 GB veya 512 GB Arka Kamera: 50 MP ana kamera

50 MP ana kamera Ön Kamera: 16 MP

16 MP Pil: 6000 mAh, 45W kablolu şarj, Bypass Charging

6000 mAh, 45W kablolu şarj, Bypass Charging Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2

5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 İşletim sistemi: Android 15 tabanlı Realme UI 6.0

Android 15 tabanlı Realme UI 6.0 Renk: Gümüş, Titanyum, Pembe

Gümüş, Titanyum, Pembe Boyutlar ve ağırlık: 163.1 x 75.7 x 8 mm, 196 gr

163.1 x 75.7 x 8 mm, 196 gr Diğer: IP69 su ve toza dayanıklılık, stereo hoparlörler, ekran altı parmak izi okuyucu

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