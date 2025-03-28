Realme 14 tanıtıldı: Snapdragon 6 Gen 4 ve 6000 mAh batarya!

Realme 14 5G, 120 Hz yenileme hızı, FHD+ çözünürlük, 180 Hz dokunmatik örnekleme hızı ve 2000 nit tepe parlaklığa sahip 6,67 inç büyüklüğünde AMOLED ekran ile geliyor. 12 GB RAM ve 512 GB'a kadar dahili depolama alanına sahip telefon, Qualcomm'un yeni orta sınıf işlemcisi Snapdragon 6 Gen 4'ten güç alıyor.
6000 mAh kapasiteli silikon karbon bataryasıyla uzun kullanım süresi vadeden telefon, 45 W hızlı şarj desteği sunuyor. Realme 14'ün diğer özellikleri arasında, IP69 su ve toza dayanıklılık derecelendirmesi, cift hoparlör ve ekran altı parmak izi okuyucu yer alıyor.
Realme 14 fiyatı
Kutudan Android 15 tabanlı Realme UI 6.0 işletim sistemiyle çıkan telefonun 12 GB + 256 GB varyantı 410 dolar, 12 GB + 512 GB varyantı ise 470 dolar fiyat etiketiyle Tayland'ta satışa sunulmuş durumda.
Realme 14 özellikleri
- Ekran: 6,67 inç, 1080 x 2400 piksel, 120 Hz,AMOLED, 2000 nit
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 (4 nm)
- Bellek: 12 GB RAM
- Depolama: 256 GB veya 512 GB
- Arka Kamera: 50 MP ana kamera
- Ön Kamera: 16 MP
- Pil: 6000 mAh, 45W kablolu şarj, Bypass Charging
- Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2
- İşletim sistemi: Android 15 tabanlı Realme UI 6.0
- Renk: Gümüş, Titanyum, Pembe
- Boyutlar ve ağırlık: 163.1 x 75.7 x 8 mm, 196 gr
- Diğer: IP69 su ve toza dayanıklılık, stereo hoparlörler, ekran altı parmak izi okuyucu
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Joe bidenden iyi yürüyo