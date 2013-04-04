Acer, H5370BD isimli ev sineması projektör modelini duyurdu





Ürettiği bilgisayar ve donanım ürünleri ile tanınan teknoloji firması Acer , yeni geliştirdiği ev sineması projektör modelini duyurdu.

Günümüzde popülerliğini korumaya devam eden projektör sistemlerini birçok kullanıcı tercih etmeye devam ediyor. Bu doğrultuda Acer tarafından duyurulan H5370BD, ev ortamında 300-inç (762cm) boyutunda kaliteli filmler izlemek isteyen kullanıcılar hedef alınarak geliştirilmiş durumda. Teknik olarak üzerinde 2500 ANSI lümen ampul bulunan model, ayrıca 1920x1200 piksel maksimum çözünürlüğe, 1 milyar renk (30bit) desteğine ve 13,000:1 dinamik kontrast oranına sahip. İki boyutlu görüntüleri üç boyuta çevirebilen teknolojilere sahip olan 3D Ready DLP projektör modeli, normal modunda 5000, ekonomi modunda ise 6000 saat lamba ömrüne sahip.

3.3x11.3x8.9" boyutlarında ve 2.4 kg ağırlığında olan model üzerinde, HDMI, DVI, RS 232 S-Video, ses giriş/çıkış ve VGA bağlantı seçeneklerini de sunuyor. Teknik olarak oldukça iyi özellikler sunan Acer H5370BD projektörün firma tarafından önerilen satış fiyatı 549$ olarak belirtilmiş durumda.





http://us.acer.com/ac/en/US/content/model-features/MR.JG511.00A