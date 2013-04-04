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Acer, H5370BD isimli ev sineması projektör modelini duyurdu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Projeksiyonlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Acer, H5370BD isimli ev sineması projektör modelini duyurdu

Ürettiği bilgisayar ve donanım ürünleri ile tanınan teknoloji firması Acer , yeni geliştirdiği ev sineması projektör modelini duyurdu.
Günümüzde popülerliğini korumaya devam eden projektör sistemlerini birçok kullanıcı tercih etmeye devam ediyor. Bu doğrultuda Acer tarafından duyurulan H5370BD, ev ortamında 300-inç (762cm) boyutunda kaliteli filmler izlemek isteyen kullanıcılar hedef alınarak geliştirilmiş durumda. Teknik olarak üzerinde 2500 ANSI lümen ampul bulunan model, ayrıca 1920x1200  piksel maksimum çözünürlüğe, 1 milyar renk (30bit) desteğine ve 13,000:1 dinamik  kontrast oranına sahip. İki boyutlu görüntüleri üç boyuta çevirebilen teknolojilere sahip olan 3D Ready DLP projektör modeli, normal modunda 5000, ekonomi modunda ise 6000 saat lamba ömrüne sahip.
 
Acer, H5370BD isimli ev sineması projektör modelini duyurdu
3.3x11.3x8.9" boyutlarında ve 2.4 kg ağırlığında olan model üzerinde, HDMI, DVI, RS 232 S-Video, ses giriş/çıkış ve VGA bağlantı seçeneklerini de sunuyor. Teknik olarak oldukça iyi  özellikler sunan Acer H5370BD projektörün firma tarafından önerilen satış fiyatı 549$ olarak belirtilmiş durumda.


http://us.acer.com/ac/en/US/content/model-features/MR.JG511.00A Yorum Yaz
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bayraak 6 yıl
Lambanın ömrü bittikten sonra yeni lamba takılabiliyor mu ? çünkü 5000 saat 208 güne tekabül ediyor fakat okadar para ödedikten sonra 1-2 yıl kullanıp çöpe mi atıcaz ?
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newonw1 6 yıl bayraak
bayraak

Lambanın ömrü bittikten sonra yeni lamba takılabiliyor mu ? çünkü 5000 saat 208 güne tekabül ediyor fakat okadar para ödedikten sonra 1-2 yıl kullanıp çöpe mi atıcaz ?

cihazın lambası bittiğinde değişim yapılmaktadır,
Lamba ömrü ise haftalık 20 saat izlenme varsayarsak yaklaşık 5 yıl olmaktadır,
5 yıl bir projeksiyon için ideal hatta fazla bile diyebilirim.
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kralexx42 6 yıl
şimdi bu cihaz full hd mi full hd ise tr de fiyatı ne olur bunun ?
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hozes 6 yıl
cihazın native çözünürlüğü 720p, ancak 1080p sinyalleride işleyebiliyor, bir nevi downsampling yaparak tabiki...
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oledudi 6 yıl
full HD cihazlarda yavaş yavaş ucuzluyor
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Crowlee 6 yıl
1000 lira ABD fiyatı ise burada da 1500 TL olur en az. Ama alınır. FULL HD 2500 lumen ve 5000 saat lamba ömrü muhteşem.
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