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Acer, Liquid Jade Plus akıllı telefonunu duyurdu

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
434
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13
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Acer, Liquid Jade Plus akıllı telefonunu duyurdu

Geçtiğimiz aylarda Liquid Leap giyilebilir cihazarının yanında Liquid Jade adlı bir akıllı telefon duyuran Acer, telefona bazı donanım yükseltmeleri yaptığı Liquid Jade Plus adlı yeni bir akıllı telefon daha lanse etti. 

Liquid Jade modelinde hatırlanacağı üzere 5 inçlik 720p ekran, 4 çekirdekli Cortex-A7 tabanlı 1.3GHz saat hızında çalışan MT6582 yongaseti, Mali-T400 grafik birimi, 13MP çözünürlükte arka kamera, Android 4.4.2 işletim sistemi, 1GB RAM, 8GB depolama kapasitesi, 2100mAh gücünde batarya şeklinde özellikler mevcuttu.

Liquid Jade Plus modelinde ise ekran ve işlemci değişmezken, RAM 2GB'a depolama kapasitesi ise 16GB'a yükseltilmiş. Bu bakımdan performans açısından cihazın biraz daha güçleneceği söylenebilir. 

Model ayrıca Liquid Leap giyilebilir cihazı ile de uyumlu olarak çalışacak. Liquid Jade Plus ağırlıklı olarak Avrupa pazarını hedefliyor. Fiyatı ise 280 Avro olarak belirlenmiş.  

http://androidcommunity.com/acer-announces-liquid-jade-plus-smartphone-to-launch-in-august-20140725/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Rocky Balboa® 5 yıl en beğenilen
Yıl olmuş 2014 mali t400 nedir ya
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Uacellat_62 5 yıl
Çöp, fiyata bak 280 avro bu fiyata mi4 alınır one plus one alınır
1 Yanıt Yanıtla +8
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arel.gr 5 yıl
ekim 2012 den bugune Acer e350 Liquid Gallant Duo kullaniyorum,verimliligi ilk gunku gibi.
o aralar mtk islemci kucumseniyordu,bu gun pazar payi ortada.
Acer, Liquid Jade 280.00€ degil,ön sipariş 230,00€
aslinda Acer Liquid E700 Trio-Android OS,v4.4.2(KitKat)200,00€ ön sipariş ayni islemci,3'lu sim,5''ekran ve 2GB ram ile daha mantikli.
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brokolee 5 yıl
olmamış
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arel.gr 5 yıl
bu haberin kaynagi neresi Mali400 ve 280.00€ gibi yazilar DH'den baska bir yerde goremedim...varmi bilen ?
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chetyner 5 yıl
Herkes one plus one den bahsetmis bu telefonu almak bu kasar basitte benimmi haberim yok acaba
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selahattın ısık 5 yıl
Acer telefon mu? Allah ikinci kez öyle bi hataya düşürmesin...
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s. paul jobs 5 yıl
Bu fiyat ne böyle al one plus one ı rahatına bak 3 4 yıl sıkıntı çekme
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Gece772 5 yıl
Satmaz
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Uacellat_62 5 yıl
Çöp, fiyata bak 280 avro bu fiyata mi4 alınır one plus one alınır
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Exfat 5 yıl
Mesajım görünsün diye çöp yazıyorum
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canguler917 5 yıl
piyasa zaten bu tip telefonlarla dolu.anca hepsinden ucuza satarsın ki satışı iyi olsun.ama sen gidip 280 euro gibi bir fiyatla hepsinden daha pahalıya satıyorsun.başarı bekleme
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Mihrali Bey 5 yıl
Mali 400 mü? Kabak tadını da grçti artık.
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Entüisyonist 5 yıl
Fos
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Rocky Balboa® 5 yıl
Yıl olmuş 2014 mali t400 nedir ya
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