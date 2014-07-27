Acer, Liquid Jade Plus akıllı telefonunu duyurdu





Geçtiğimiz aylarda Liquid Leap giyilebilir cihazarının yanında Liquid Jade adlı bir akıllı telefon duyuran Acer, telefona bazı donanım yükseltmeleri yaptığı Liquid Jade Plus adlı yeni bir akıllı telefon daha lanse etti.





Liquid Jade modelinde hatırlanacağı üzere 5 inçlik 720p ekran, 4 çekirdekli Cortex-A7 tabanlı 1.3GHz saat hızında çalışan MT6582 yongaseti, Mali-T400 grafik birimi, 13MP çözünürlükte arka kamera, Android 4.4.2 işletim sistemi, 1GB RAM, 8GB depolama kapasitesi, 2100mAh gücünde batarya şeklinde özellikler mevcuttu.





Liquid Jade Plus modelinde ise ekran ve işlemci değişmezken, RAM 2GB'a depolama kapasitesi ise 16GB'a yükseltilmiş. Bu bakımdan performans açısından cihazın biraz daha güçleneceği söylenebilir.





Model ayrıca Liquid Leap giyilebilir cihazı ile de uyumlu olarak çalışacak. Liquid Jade Plus ağırlıklı olarak Avrupa pazarını hedefliyor. Fiyatı ise 280 Avro olarak belirlenmiş.

http://androidcommunity.com/acer-announces-liquid-jade-plus-smartphone-to-launch-in-august-20140725/