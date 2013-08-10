Acer, Liquid S2 ile akıllı telefon pazarına en üst seviyeden giriyor





Sektörün devleri tarafından hızlı bir şekilde benimsenen Snapdragon 800, görünüşe göre orta halli oyuncuları da cezbetmişe benziyor.





Acer'ın internete sızdırılan yol haritası, Snapdragon 800 yongasetli yeni bir Liquid cihazına işaret ediyor. Bilgilere göre Acer Liquid S2 adını alacak olan model Snapdragon 800 yongaseti kullanıyor. 6 inçlik Full HD ekranı ise Galaxy Note 3 modeli ile sıkı bir rekabete gireceğini gösteriyor.





Modelde 2GB RAM ve 16GB depolama kapasitesi yer alırken, K ile tanımlanan bir Android sürümü taşıyacağı görülüyor. Bu sürüm muhtemelen Android 5.0 olacak. Modelin Ağustos ayında tanıtılacağı belirtiliyor.





Ancak Android 5.0 sürümü yıl sonuna doğru tanıtılacağı için bu modelin en erken gelecek yılın ilk aylarında piyasaya çıkabileceği tahmin ediliyor. Acer'ın bu hamlesi oldukça önemli bulunurken, genelde orta seviye pazarları hedefleyen firmaların üst seviye pazarda da kendilerine şans aradığı gözden kaçmıyor.

(görsel temsilidir)

http://www.androidheadlines.com/2013/08/acer-liquid-s2-to-come-with-snapdragon-800.html