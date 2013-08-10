Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Acer, Liquid S2 ile akıllı telefon pazarına en üst seviyeden giriyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
675
1
21
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Acer, Liquid S2 ile akıllı telefon pazarına en üst seviyeden giriyor

Sektörün devleri tarafından hızlı bir şekilde benimsenen Snapdragon 800, görünüşe göre orta halli oyuncuları da cezbetmişe benziyor.

Acer'ın internete sızdırılan yol haritası, Snapdragon 800 yongasetli yeni bir Liquid cihazına işaret ediyor. Bilgilere göre Acer Liquid S2 adını alacak olan model Snapdragon 800 yongaseti kullanıyor. 6 inçlik Full HD ekranı ise Galaxy Note 3 modeli ile sıkı bir rekabete gireceğini gösteriyor.

Modelde 2GB RAM ve 16GB depolama kapasitesi yer alırken, K ile tanımlanan bir Android sürümü taşıyacağı görülüyor. Bu sürüm muhtemelen Android 5.0 olacak. Modelin Ağustos ayında tanıtılacağı belirtiliyor.

Ancak Android 5.0 sürümü yıl sonuna doğru tanıtılacağı için bu modelin en erken gelecek yılın ilk aylarında piyasaya çıkabileceği tahmin ediliyor. Acer'ın bu hamlesi oldukça önemli bulunurken, genelde orta seviye pazarları hedefleyen firmaların üst seviye pazarda da kendilerine şans aradığı gözden kaçmıyor.
(görsel temsilidir) 

http://www.androidheadlines.com/2013/08/acer-liquid-s2-to-come-with-snapdragon-800.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Elitforce 6 yıl
Yıl sonuna dogru orta seviye bile olur bu telefon
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
onur01651 6 yıl
Resimdeki tasarıma baktım yazıyı okumadan çıkıyorum...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Miyamoto Musashi 6 yıl
Görsel temsilidir diyor ama unuttukları; bir çok kullanıcı resime bakarak yorum yapıyor. Siz alın resimin ortasına yazın bu yazıyı, bir daha olmaz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nokia Specialist 6 yıl
Bu telefonların ekranları her yıl büyüyor. 2018de vay halimize
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
okan_cehapelioglu 6 yıl
şu görsel temsilidir yazısını kimse okumuyomu arkadaş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LilTunechi 6 yıl
Görsel temsili diyorlar cevaplar bak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
orjSin 6 yıl
resimdeki arayüz ne güzel öyle ya ferah ferah
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FakülteninReyizi 6 yıl
millet triplere girmiş paintte mi çizmişler diye o telefon 3-4 yıllık telefon resimde de android marketin logosu eski zaten daha telefonun üretildiğinden haberi olmayanlar telefona laf atmış

ne günlere kaldık
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DubSteq 6 yıl
Lamborgini mi alacaksınız ki tipi bu kadar önemli. Unutmayınki 3310 u tipine bakmadan aldınız.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
__BadblooD__ 6 yıl
6 inch ekrana o çerçeve aman tanrım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
koagulant 6 yıl
hilasa
Tipten kaybediyor.Alt segment telefonlarin tipi bile daha iyi

(görsel temsilidir) keşke bunub görseydin.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
godless turtle 6 yıl
Evet arkadaşlar çok zeki olduğunuz için sadece siz görebiliyorsunuz. Kimsede çıkıp dememiş o "görsel temsilidir" yazısı sonra eklendi diye.

@koagulant @LilTunechi @morpheus_1905
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
godless turtle 6 yıl
Evet arkadaşlar çok zeki olduğunuz için sadece siz görebiliyorsunuz. Kimsede çıkıp dememiş o "görsel temsilidir" yazısı sonra eklendi diye.

@koagulant @LilTunechi @morpheus_1905
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
godless turtle 6 yıl okan_cehapelioglu
Evet arkadaşlar çok zeki olduğunuz için sadece siz görebiliyorsunuz. Kimsede çıkıp dememiş o "görsel temsilidir" yazısı sonra eklendi diye.

@koagulant @LilTunechi @morpheus_1905
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
makaramasuko 6 yıl
Tipten kaybediyor.Alt segment telefonlarin tipi bile daha iyi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 deoks +179 BlackLead +172 madmahmutd +146 theozy +139 Mugetsuga +136 Domatore +115 Galatas4ray +111 celik44 +101 Murat.Ak +98
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
675 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, acer
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl LG G2: Yeni nesil süper telefon tüm detaylarıyla video incelememizde Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Galaxy Note 10'un tasarımı netleşiyor
DonanımHaber
Gelmiş geçmiş en güçlü Ferrari: İşte
DonanımHaber
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim