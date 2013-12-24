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Acer, TSMC'nin yöneticisi Jason Chen'e emanet

5 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Shady
Haber Editörü
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Acer, TSMC'nin yöneticisi Jason Chen'e emanet

Bir süre önce organizasyon krizi ile baş başa kalan Acer, sonunda bu krizi çözdü.Sergilenen düşük ekonomik performans sonucununda uzun süre firmanın icra kurulu başkanlığını yürüten JT Wang'ın istifasıyla başlayan ve Wang'ın yerine geçecek olan Jim Wong'un da istifa etmesiyle doruğa ulaşan yönetim karmaşası Jason Chen ile çözüldü.

Hali hazırda TSMC'nin Küresel Pazarlama ve Satıştan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Jason Chen, 1 Ocak 2014 itibariyle Acer'ın icra kurulu başkanı ve kurumsal başkan sıfatıyla yeni görevine başlayacak. Jason Chen, 2005 ile 2008 yılları arasında TSMC'nin Kurumsal Gelişim'den Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevini yürütmüştü.

JT Wang ve Jim Wong'un istifaları sonrasında elini taşın altına koyarak şirkete geri dönen kurucu Stan Shih ise Acer'ın başkanı ve geçiş komitesinin başkanı sıfatlarıyla görevini sürdürecek.


http://www.digitimes.com/news/a20131224PR200.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
khytr89 5 yıl
Tmsc amd islemcilerde uretiyor.. acer,arm ve amd degisik uclemelerle karsimiza gelebilir
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Brky 5 yıl
Acer'dan hiçbir baltaya sap olmaz.
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Elefue 5 yıl
Acer de artık TMSC ye daha yakınn olur tabletler felan filan
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Mihrali Bey 5 yıl
Hayırlı olsun ne diyelim.
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