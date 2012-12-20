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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Acer W510 Windows 8 tableti Türk Telekom ve TTNET ile satışta

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Acer'ın Windows 8 ile birlikte sunulan ilk ürünler arasında yerini aldığı W510 tablet modeli, Türk Telekom ve TTNET tarafından, müşterilerine 24 veya 36 ay taahhütlü olarak sunulmaya başladı.

Acer W510 modelinde 1.8GHz saat hızında çalışan Clover Trail tabanlı Atom Z2670 işlemci bulunurken, 10.1 inçlik Gorilla Glass 2 IPS ekranda 1366 x 768 piksel çözünürlük sunuluyor. 

2GB RAM, 32GB depolama kapasitesi, 8MP arka / 2MP ön Crystal Eye kamera, her iki kamerada 1080p video kaydı, WiFi, Bluetooth, microSD kart yuvası, ayrılabilir klavye docku, 8.8mm kalınlık, 580gr ağırlık, 9 saate kadar kullanım şeklinde özellikler mevcut.

Türk Telekom ve TTNET müşterileri 24 aylık taahhütte ayda 73.90TL, 36 aylık taahhütte ise ayda 53.90TL şeklinde ödemelerle modele sahip olabilecekler.

http://www.turktelekom.com.tr/tt/portal/Guncel/Detay/Turk-Telekom-dan-36-Aya-Varan-Taksitler-Ile-Acer-Iconia-W510 Yorum Yaz
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montevo 6 yıl en beğenilen
yine reklam tadında haberler okuduk
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smart1978 6 yıl
Bu işlemciler arızalı. Aman uzak durun.
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eric13 6 yıl
Eee bundan onceki Sandy Bridgeli modelde ayni fiyataydi ne anladim bu isten ? Acer w700 ile Acer w510 u ayni fiyata mi satiyorlar ?
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demo11 6 yıl
Bu tablet sorunluymuş alanın elinde kalır bekleyin başka yerden alın bu tablet sürücü problemi var
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FERFEROS 6 yıl
Iconia W700 o saçma dock yerine bu tasarımla çıksaymış, harika olurdu.
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DH Misafiri 6 yıl
Bu fiyata i7 full hd notebook alınır.Tamam güzel cihaz ama buna kampanya denmesi için piyasa fiyatından daha uygun bir fiyatla alıcılara sunulması gerekmiyor mu ? Bu mu yani sanki uygun bi fiyata yapıyormuş gibi.Üstüne 2 yıllıkta taahhüt istiyor.şirketler ne zaman müşterileri nasıl kazıklasam ayaklarından vazgeçip gerçekten yararlı işler yapmaya başlar acaba.
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alito 6 yıl
sev bizi telekom
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Tekno moomce 6 yıl
tt net neyse yapcak bişey yok tt netle devam umarım fiber döşerken bizede fatura gö ez diycemde nerde i fiberlerin parası zam olar çıkar bende söylemesi
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DH Misafiri 6 yıl
ne zaman ttnet fiberi artık evlere kadar getiricek haberleri görcez merak ediyorum.
sanki win 8 tablet bekliyodu herkes
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cagataykoroglu 6 yıl
Öp bizi telekom...
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Batuist 6 yıl
@ montevo bu haber değil zaten reklam.. firmanın kendi özel sayfası açılıyor.. DH ttnetin babasının hayrına özel sayfa açmamıştır değil mi? basit mantık..

Birde şunu anlamak mümkün değil. 5"lik ekrana full HD çözünürlük koyuyorlar. amacı PC olan bir tablet için koydukları çözünürlüğe bakın.. win8e full HD çözünürlük yakışır. sanırım win8 tabletler akıllı telefonların geçtiği yolun daha başında..
1 Yanıt Yanıtla +1
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montevo 6 yıl Batuist
Batuist

@ montevo bu haber değil zaten reklam.. firmanın kendi özel sayfası açılıyor.. DH ttnetin babasının hayrına özel sayfa açmamıştır değil mi? basit mantık..

Birde şunu anlamak mümkün değil. 5"lik ekrana full HD çözünürlük koyuyorlar. amacı PC olan bir tablet için koydukları çözünürlüğe bakın.. win8e full HD çözünürlük yakışır. sanırım win8 tabletler akıllı telefonların geçtiği yolun daha başında..

aga biliyoprum bende ama çok düşük prodüskyonlu reklamlar bunlar.bildğin spam gibi boş beleş şeyler.tvlerdede çıakrya programın ortaında hadi şu cepnet pketi cart curt.o hesap

cagataykoroglu

Öp bizi telekom...



gülmekden yerlere yattım allah da snei güldüsün
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Rubisco 6 yıl
1800-1900 TL'ye sanırım dokunmatik ultrabook + harici batarya / şarj istasyonu vs. faln alınır. Aşırı pahalı bi kampanya.
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