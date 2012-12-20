Acer W510 Windows 8 tableti Türk Telekom ve TTNET ile satışta

Haber Editörü
Acer'ın Windows 8 ile birlikte sunulan ilk ürünler arasında yerini aldığı W510 tablet modeli, Türk Telekom ve TTNET tarafından, müşterilerine 24 veya 36 ay taahhütlü olarak sunulmaya başladı.
Acer W510 modelinde 1.8GHz saat hızında çalışan Clover Trail tabanlı Atom Z2670 işlemci bulunurken, 10.1 inçlik Gorilla Glass 2 IPS ekranda 1366 x 768 piksel çözünürlük sunuluyor.
2GB RAM, 32GB depolama kapasitesi, 8MP arka / 2MP ön Crystal Eye kamera, her iki kamerada 1080p video kaydı, WiFi, Bluetooth, microSD kart yuvası, ayrılabilir klavye docku, 8.8mm kalınlık, 580gr ağırlık, 9 saate kadar kullanım şeklinde özellikler mevcut.
Türk Telekom ve TTNET müşterileri 24 aylık taahhütte ayda 73.90TL, 36 aylık taahhütte ise ayda 53.90TL şeklinde ödemelerle modele sahip olabilecekler.
http://www.turktelekom.com.tr/tt/portal/Guncel/Detay/Turk-Telekom-dan-36-Aya-Varan-Taksitler-Ile-Acer-Iconia-W510 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
sanki win 8 tablet bekliyodu herkes
Birde şunu anlamak mümkün değil. 5"lik ekrana full HD çözünürlük koyuyorlar. amacı PC olan bir tablet için koydukları çözünürlüğe bakın.. win8e full HD çözünürlük yakışır. sanırım win8 tabletler akıllı telefonların geçtiği yolun daha başında..
aga biliyoprum bende ama çok düşük prodüskyonlu reklamlar bunlar.bildğin spam gibi boş beleş şeyler.tvlerdede çıakrya programın ortaında hadi şu cepnet pketi cart curt.o hesap
gülmekden yerlere yattım allah da snei güldüsün
1 Misafir
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