Acer : Windows 8 satış başarısı yakalayamadı, Chromebook satışları bizi memnun etti





Microsoft'un Windows 8 işletim sistemi ile birlikte pek çok farklı ürünü pazara sunan ancak beklenen ilgiyi göremeyen firmaların başında gelen Acer, sistemi eleştirmekten geri kalmıyor.





Surface tablet ile ilgili gündeme yerleşen eleştirileri ile hafızalarda yer edinen Tayvanlı Acer, halen Windows 8 satışlarından memnun değil. Firmanın patronu Jim Wong, Windows 8 işletim sisteminin pazarda henüz bir yükseliş içine giremediğini belirterek, Chromebook modellerinin ise son üç ayda firmanın ABD sevkiyatının yüzde 5-10'luk dilimini oluşturur hale geldiğini dile getirdi. Chromebook satışlarının dengeli bir şekilde devam etmesi bekleniyor ve firma yeni Chromebook ürünleri pazara sürmeyi düşünüyor.





Geçen yıl son çeyrekte yıl bazında yüzde 28'lik bir düşüş yaşayan Acer, eMachines markasının faaliyetlerine son vermişti. Global bilgisayar sevkiyatlarının son çeyrekte yüzde 6.4 düşmesine değinen Wong, buna bakarak Windows 8 işletim sisteminin başarılı olup olmadığının anlaşılabileceğini sözlerine ekledi.





Chrome işletim sisteminin daha güvenli olduğunu vurgulayan Wong, profesyoneller ve interneti sık kullananlar tarafından modellerin tercih edildiğini ve kurumların işletim sistemine ilgi gösterdiğini belirtti. Windows 8 kadar büyük bir reklam kampanyası olmayan Chrome'un buna rağmen elde ettiği başarı takdire şayan görülüyor. Lisans ücreti olmaması sebebiyle de Acer tanıtıma daha fazla bütçe ayırabildi.





Wong, firmanın yaz tatili dönemine kadar herhangi bir Windows RT cihazı pazara sunmayacaklarını da belirtti. Bunun yerine firma daha çok akıllı telefon üretimine odaklanacak ve 2014 yılına kadar 5 milyon akıllı telefon sevkiyatı yapacak.

http://www.bloomberg.com/news/2013-01-27/acer-sees-success-in-chrome-pcs-as-windows-fails-to-drive-sales.html