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Acer : Windows 8 satış başarısı yakalayamadı, Chromebook satışları bizi memnun etti

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Acer : Windows 8 satış başarısı yakalayamadı, Chromebook satışları bizi memnun etti

Microsoft'un Windows 8 işletim sistemi ile birlikte pek çok farklı ürünü pazara sunan ancak beklenen ilgiyi göremeyen firmaların başında gelen Acer, sistemi eleştirmekten geri kalmıyor.

Surface tablet ile ilgili gündeme yerleşen eleştirileri ile hafızalarda yer edinen Tayvanlı Acer, halen Windows 8 satışlarından memnun değil. Firmanın patronu Jim Wong, Windows 8 işletim sisteminin pazarda henüz bir yükseliş içine giremediğini belirterek, Chromebook modellerinin ise son üç ayda firmanın ABD sevkiyatının yüzde 5-10'luk dilimini oluşturur hale geldiğini dile getirdi. Chromebook satışlarının dengeli bir şekilde devam etmesi bekleniyor ve firma yeni Chromebook ürünleri pazara sürmeyi düşünüyor.

Geçen yıl son çeyrekte yıl bazında yüzde 28'lik bir düşüş yaşayan Acer, eMachines markasının faaliyetlerine son vermişti. Global bilgisayar sevkiyatlarının son çeyrekte yüzde 6.4 düşmesine değinen Wong, buna bakarak Windows 8 işletim sisteminin başarılı olup olmadığının anlaşılabileceğini sözlerine ekledi.

Chrome işletim sisteminin daha güvenli olduğunu vurgulayan Wong, profesyoneller ve interneti sık kullananlar tarafından modellerin tercih edildiğini ve kurumların işletim sistemine ilgi gösterdiğini belirtti. Windows 8 kadar büyük bir reklam kampanyası olmayan Chrome'un buna rağmen elde ettiği başarı takdire şayan görülüyor. Lisans ücreti olmaması sebebiyle de Acer tanıtıma daha fazla bütçe ayırabildi. 

Wong, firmanın yaz tatili dönemine kadar herhangi bir Windows RT cihazı pazara sunmayacaklarını da belirtti. Bunun yerine firma daha çok akıllı telefon üretimine odaklanacak ve 2014 yılına kadar 5 milyon akıllı telefon sevkiyatı yapacak. 

http://www.bloomberg.com/news/2013-01-27/acer-sees-success-in-chrome-pcs-as-windows-fails-to-drive-sales.html Yorum Yaz
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Rajeesh 6 yıl en beğenilen
acerde bıkmadı win8e bok atmaktan. herife selam diyorsun win8 şöyle win8 böyle diye b aşlıyor
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cagataykoroglu 6 yıl
Chromebook la Windows u kıyaslıyorsa bu adamı o koltuktan almak lazım.
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Reddemon35 6 yıl
Bok ettiler canım firmayı
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turoktr 6 yıl
ACER'e laf atanlarda kazık yiyip "Oh Yabbi şükür" deme alışkanlığı var anlaşılan.
3 tane ACE aldım 2004 ten beri. Sonuncusunu 3 gün önce aldım. Win 8 li. Win8 hakkaten berbat.
İlk ACER'im WinXP li, 2. si VİSTA'lıydı. Şimdi bunları Win7 ultimate çevirdim.
Son aldığımı da herhalde Win 7 yapacağım.
ACER'in fiyatları uygun, kolay arıza vermez imalatı oradan buradan toplama parçalarla değil
bizzat kendi tasarladığı parça ve kasalarla yaparlar. Anakartlar dahil.
Ne SONY, TOSHIBA gibi uçuk fiyatlı ne de malum toplama mallar gibi dökük ürünler.
Bu arada TOSHIBA demişken 2 tane de TOSHIBA almıştım.
İlki 2000 yılında Satellite modeli 750 Mhz işlemcili, 512 ramli,20 GB HDli. ıskartaya çıktı artık.
2.si 2007 de A200 1BP C2 DUO 2.0 işlemcili, 160 GB HDli. vs. hala kullanıyorum.
TOSHIBA iyi ama fiyat gereğinden fazla pahalı. Ben gerçi kampanyalara denk getirip
piyasa fiyatlarının epey altında almıştım ama aynı configlerde SONY/TOSHIBA
ACER/LENOVO dan daha pahalı.
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JohnLord 6 yıl
Rajeesh
acerde bıkmadı win8e bok atmaktan. herife selam diyorsun win8 şöyle win8 böyle diye b aşlıyor

Güldüm lan hahaha
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Master_Evil 6 yıl
Türkiye'nin oyun laptopu acer ya
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Rockmania01 6 yıl
herkez acer söyle yönetici böyle zaten iflasda sınız bu mu sizi kurtaracak diye win 8 bıraz da övme işine girmiş ama dikkat edin adam ne diyor win8 başarı yakalayamadı :) yalan mı değil hangi firma win8 işine girip lan ne mükemmelmiş diye açıklama yaptı herkes bir bir beklenen olmadı diyor adam kısmen dogru belki acer pazar payı kaybediyor olabilir ama sorun pazar payı değil win8 kullandıklarını ve denildiği gibi başarı olmadığını belirtmiş.
MAlesef Win8 bir kaç kullanıcı için ikinci vista faciyası
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OverClocK1ng 6 yıl
Öyle diyorsunuz ama Windows 8 o kadar başarılı olsaydı lisanslısını 75 liradan satmak için bir yerlerini yırtmazlardı.
Daha önceki Windowsların fiyatlarını biliyoruz. Adamlar neredeyse bedava vermeye çalıştılar.
Buradaki konu da -Haberin başlığını okursanız- "Windows 8 Satış Başarısı Yakalayamadı"
Ve bence doğru da...
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osmanefeozkan 6 yıl
Metro UI menüsünde bile bile kasan tabletle memnun olmayı beklemeniz zaten ahmaklık.
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onsos1100 6 yıl
lenovo asus sony casper peynir ekmek gibi notebook satıyor... toshiba acer dell de nal topluyor.
Sonrada windows 8 başarısız :d
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Batuist 6 yıl
Geçen yıl son çeyrekte yıl bazında yüzde 28'lik düşüş yaşayan firmayı bir işletim sisteminin kurtaracağını düşünmesi oldukça vahim bir tablodur. Firmanın bu zihniyetteki bir yöneticiden acilen kurtulması gerekir. Zaten düşüşte olan bir grafiğin varken grafiğin seyrinin sonraki çeyrektede nasıl olacağı oldukça görülebilir bir tablodur. Bunun sorumlusu olarak microsoftun yeni işletim sistemini göstermesi adamın firma içindeki koltuğunu sağlama almaya çalışmasından ve başarısızlığının nedeni olarak kendini değil başkasını göstermeye çalışmasından kaynaklanmaktadır. Büyük ihtimalle microsoft ile de arası iyi olmadığı belli.. Aksi halde donanım ve yazılım üreticileri genelde uyum içinde olurlardı..
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bkadem 6 yıl
Acer bugüne kadar ürettiği dandik notebookları Microsoft Windows sayesinde satabildi. Şimdi de çıkmış Windows'u eleştiriyor. Sen ilk önce adam gibi ısınmayan bir notebook ve iyi servis hizmeti ver de sonra eleştir.
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SystemApps 6 yıl
40 yıllık teknoloji takipcisiyim ilk defa konuştukca batan bir firma görüyorum
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cagataykoroglu 6 yıl
Chromebook la Windows u kıyaslıyorsa bu adamı o koltuktan almak lazım.
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Rajeesh 6 yıl en beğenilen
acerde bıkmadı win8e bok atmaktan. herife selam diyorsun win8 şöyle win8 böyle diye b aşlıyor
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Ö. Çağrı Yalçınkaya 6 yıl Rajeesh
Rajeesh

acerde bıkmadı win8e bok atmaktan. herife selam diyorsun win8 şöyle win8 böyle diye başlıyor

Sebepsizce güldüm ..HAklısın

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