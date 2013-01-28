Acer : Windows 8 satış başarısı yakalayamadı, Chromebook satışları bizi memnun etti

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Microsoft'un Windows 8 işletim sistemi ile birlikte pek çok farklı ürünü pazara sunan ancak beklenen ilgiyi göremeyen firmaların başında gelen Acer, sistemi eleştirmekten geri kalmıyor.
Surface tablet ile ilgili gündeme yerleşen eleştirileri ile hafızalarda yer edinen Tayvanlı Acer, halen Windows 8 satışlarından memnun değil. Firmanın patronu Jim Wong, Windows 8 işletim sisteminin pazarda henüz bir yükseliş içine giremediğini belirterek, Chromebook modellerinin ise son üç ayda firmanın ABD sevkiyatının yüzde 5-10'luk dilimini oluşturur hale geldiğini dile getirdi. Chromebook satışlarının dengeli bir şekilde devam etmesi bekleniyor ve firma yeni Chromebook ürünleri pazara sürmeyi düşünüyor.
Geçen yıl son çeyrekte yıl bazında yüzde 28'lik bir düşüş yaşayan Acer, eMachines markasının faaliyetlerine son vermişti. Global bilgisayar sevkiyatlarının son çeyrekte yüzde 6.4 düşmesine değinen Wong, buna bakarak Windows 8 işletim sisteminin başarılı olup olmadığının anlaşılabileceğini sözlerine ekledi.
Chrome işletim sisteminin daha güvenli olduğunu vurgulayan Wong, profesyoneller ve interneti sık kullananlar tarafından modellerin tercih edildiğini ve kurumların işletim sistemine ilgi gösterdiğini belirtti. Windows 8 kadar büyük bir reklam kampanyası olmayan Chrome'un buna rağmen elde ettiği başarı takdire şayan görülüyor. Lisans ücreti olmaması sebebiyle de Acer tanıtıma daha fazla bütçe ayırabildi.
Wong, firmanın yaz tatili dönemine kadar herhangi bir Windows RT cihazı pazara sunmayacaklarını da belirtti. Bunun yerine firma daha çok akıllı telefon üretimine odaklanacak ve 2014 yılına kadar 5 milyon akıllı telefon sevkiyatı yapacak.
http://www.bloomberg.com/news/2013-01-27/acer-sees-success-in-chrome-pcs-as-windows-fails-to-drive-sales.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
3 tane ACE aldım 2004 ten beri. Sonuncusunu 3 gün önce aldım. Win 8 li. Win8 hakkaten berbat.
İlk ACER'im WinXP li, 2. si VİSTA'lıydı. Şimdi bunları Win7 ultimate çevirdim.
Son aldığımı da herhalde Win 7 yapacağım.
ACER'in fiyatları uygun, kolay arıza vermez imalatı oradan buradan toplama parçalarla değil
bizzat kendi tasarladığı parça ve kasalarla yaparlar. Anakartlar dahil.
Ne SONY, TOSHIBA gibi uçuk fiyatlı ne de malum toplama mallar gibi dökük ürünler.
Bu arada TOSHIBA demişken 2 tane de TOSHIBA almıştım.
İlki 2000 yılında Satellite modeli 750 Mhz işlemcili, 512 ramli,20 GB HDli. ıskartaya çıktı artık.
2.si 2007 de A200 1BP C2 DUO 2.0 işlemcili, 160 GB HDli. vs. hala kullanıyorum.
TOSHIBA iyi ama fiyat gereğinden fazla pahalı. Ben gerçi kampanyalara denk getirip
piyasa fiyatlarının epey altında almıştım ama aynı configlerde SONY/TOSHIBA
ACER/LENOVO dan daha pahalı.
Güldüm lan hahaha
MAlesef Win8 bir kaç kullanıcı için ikinci vista faciyası
Daha önceki Windowsların fiyatlarını biliyoruz. Adamlar neredeyse bedava vermeye çalıştılar.
Buradaki konu da -Haberin başlığını okursanız- "Windows 8 Satış Başarısı Yakalayamadı"
Ve bence doğru da...
Sonrada windows 8 başarısız :d
Sebepsizce güldüm ..HAklısın
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