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Acer, Windows Phone 7'li telefonlar hazırlıyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Microsoft'un geçtiğimiz Ekim ayında pazara sunduğu yeni nesil mobil işletim sistemi Windows Phone 7, beklenen oranda çıkış yapamadı belki ama geleceğe dönük güçlü sinyaller vermeyi başardı. Önümüzdeki aylarda sunulacak güncellemeler ile kes/yapıştır, çoklu uygulama çalıştırma (multi-tasking), Internet Explorer 9 ve Kinect desteği alacak olan Windows Phone 7 için şimdiye kadar atılan en ciddi adım, detayları yakın zamanda açıklanan Nokia ortaklığı oldu. Dünyanın en büyük cep telefonu üreticisi ile stratejik iş birliğine giden Microsoft, Nokia'nın sahip olduğu deneyim ve güçlü yol haritası ile pazarda yaygınlaşmayı hedefliyor. Gelen son bilgilere göre Nokia'nın yanı sıra Acer da Windows Phone 7'li telefon sunmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz yılı Android tabanlı modellerle kapatan Acer, bu sene içerisinde ürün gamına Windows Phone 7'li modeller de ekleyecek.

Akıllı telefon pazarında, büyük oyuncular kadar etkili bir pozisyona sahip olmasa da, sahip olduğu kaynaklarla pazar payını arttırmayı hedefleyen Acer, diğer bilgisayar üreticileri gibi düşen masaüstü bilgisayar satışlarını akıllı telefonlarla telafi etmeyi planlıyor. 17 Şubat'ta sona eren Mobil Dünya Kongresi'nde Android tabanlı yeni telefonu Iconia Smart'ın tanıtımını yapan Acer, Windows Phone 7 platformu üzerinde çalıştığını resmi olarak doğrulamakla birlikte, ilk telefonunu ne zaman pazara sunacağını henüz açıklamıyor.

Acer Iconia Smart, 4.8-inç ekranıyla dikkat çekmeyi başarıyor;

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Python 8 yıl
acer eskiden kaliteli ürünler üreten firmaydı eski aspire serileri ortada taş gibiler hala ancak yeni nesil üretimli acer ürünleri resmen plastik kokuyor orası burası yamuluyor oynuyor hiç güven vermiyor türkiyedeki servisleri zaten ilgisiz sorunlu durum bu halde olunca telefonlarıda açıkçası pek ilgimi çekmiyor.
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ferhatsan 8 yıl
bende monitörü var 21,5 taş gibi
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Fashionality 8 yıl
eskiden wm li cihazlar vardı neredeyse her markadan şimdi de aynı olay android le oluyor
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Whisper911 8 yıl
ısınarak kapanacağını hatırlatmama gerek yok herhalde...
cihazlarına pc mark test yapmadan bile üretip satan bir şirket....
sıfır cihaz oyunda ısınıp kapanıyor....=)
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isimsiz44 8 yıl

Whisper911

ısınarak kapanacağını hatırlatmama gerek yok herhalde...

cihazlarına pc mark test yapmadan bile üretip satan bir şirket....
sıfır cihaz oyunda ısınıp kapanıyor....=)


Benim laptobum bu güne kadar kapanmadı simdiye kadar tam yüklemede oyun ek uygulamalar açık oldugunda 45 derece
sistem boştayken 30 derece 3 yılını tamamlayacak laptobum ve simdiye kadar bir sefer bile temizlemedim
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sportifsan 8 yıl
Acer bilgisayarları hiç sevmedim telefonunu mu alacam
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isimsiz44 8 yıl

sportifsan

Acer bilgisayarları hiç sevmedim telefonunu mu alacam


neyini sevmiyosun :)
lcd leri problemli biraz orası dogru ama
laptopları mükemmel 2 yıldır Extensa 5635z kullanıyorum
bi şikayetim yok.
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akcanon 8 yıl
Sırf Acer olduğu için almam
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ultiMance 8 yıl

akcanon
Sırf Acer olduğu için almam


Nedenmis o aciklada bilelim?
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