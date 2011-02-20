Acer, Windows Phone 7'li telefonlar hazırlıyor

Microsoft'un geçtiğimiz Ekim ayında pazara sunduğu yeni nesil mobil işletim sistemi Windows Phone 7, beklenen oranda çıkış yapamadı belki ama geleceğe dönük güçlü sinyaller vermeyi başardı. Önümüzdeki aylarda sunulacak güncellemeler ile kes/yapıştır, çoklu uygulama çalıştırma (multi-tasking), Internet Explorer 9 ve Kinect desteği alacak olan Windows Phone 7 için şimdiye kadar atılan en ciddi adım, detayları yakın zamanda açıklanan Nokia ortaklığı oldu. Dünyanın en büyük cep telefonu üreticisi ile stratejik iş birliğine giden Microsoft, Nokia'nın sahip olduğu deneyim ve güçlü yol haritası ile pazarda yaygınlaşmayı hedefliyor. Gelen son bilgilere göre Nokia'nın yanı sıra Acer da Windows Phone 7'li telefon sunmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz yılı Android tabanlı modellerle kapatan Acer, bu sene içerisinde ürün gamına Windows Phone 7'li modeller de ekleyecek.

Akıllı telefon pazarında, büyük oyuncular kadar etkili bir pozisyona sahip olmasa da, sahip olduğu kaynaklarla pazar payını arttırmayı hedefleyen Acer, diğer bilgisayar üreticileri gibi düşen masaüstü bilgisayar satışlarını akıllı telefonlarla telafi etmeyi planlıyor. 17 Şubat'ta sona eren Mobil Dünya Kongresi'nde Android tabanlı yeni telefonu Iconia Smart'ın tanıtımını yapan Acer, Windows Phone 7 platformu üzerinde çalıştığını resmi olarak doğrulamakla birlikte, ilk telefonunu ne zaman pazara sunacağını henüz açıklamıyor.

Acer Iconia Smart, 4.8-inç ekranıyla dikkat çekmeyi başarıyor;