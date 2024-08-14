Samsung Galaxy S24 FE’nin çıkış tarihi belli oldu

Galaxy S24 FE, Ekim ayında geliyor
Aktarılanlara göre Samsung, Galaxy S24 FE'yi Ekim 2024'te, Galaxy A16'yı ise Aralık 2024'te piyasaya sürmeyi planlıyor. Bu zaman dilimi, geçen yıl 4 Ekim'de piyasaya sürülen Galaxy S23 FE ile büyük ölçüde örtüşüyor. Bununla birlikte Samsung, Galaxy S23 FE modelini kademeli olarak piyasaya sürmüştü, aynı hamlenin yapılıp yapılmayacağı ise şimdilik belirsiz.
Daha önce ortaya çıkan detaylara göre Galaxy S24 FE, 6,7 inç büyüklüğünde FULL HD+ çözünürlüklü Super AMOLED ekran ile gelecek. 1.900 nit tepe parlaklık noktasına sahip olan telefonda ise Exynos 2400e yongası eşlik edecek. Exynos 2400e, normal varyanta göre biraz daha düşük saat hızlarına sahip. 4.565mAh batarya, 25W hızlı şarj, kablosuz şarj ve ters kablosuz şarj da yine özellikler arasında. Kamera noktasında ise önde 10 MP, arkada ise 12 MP ultra geniş açı, 50 MP ana sensör ve 8 MP 3x telefoto kamera yer alacak.
Toza ve suya dayanıklılık için IP68 sertifikası, ekran içi parmak izi okuyucu, stereo hoparlörler, Samsung DeX, 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, Samsung Pay ve USB Type-C gibi diğer özellikler de telefonda bulunacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.