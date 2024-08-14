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    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy S24 FE’nin çıkış tarihi belli oldu

    Samsung’un merakla beklenen telefonu Galaxy S24 FE giderek yaklaşıyor. Yeni bir rapor ise Samsung Galaxy S24 FE’nin ne zaman tanıtılacağını gözler önüne seriyor.
    Samsung Galaxy S24 FE çıkış tarihi Tam Boyutta Gör
    Samsung’un Galaxy S24 serisini piyasaya sürmesinden bu yana altı aydan fazla bir süre geçti ve ailenin son üyesi Galaxy S24 FE için zaman giderek azalıyor. Geçtiğimiz günlerde Galaxy S24 FE özellikleri ve basın görselleri ortaya çıkmış olsa da cihazın ne zaman çıkacağına dair bir bilgi paylaşılmamıştı. Şimdi ise yeni bir rapor, Galaxy S24 FE’nin spesifik çıkış tarihini gözler önüne seriyor.

    Galaxy S24 FE, Ekim ayında geliyor

    Aktarılanlara göre Samsung, Galaxy S24 FE'yi Ekim 2024'te, Galaxy A16'yı ise Aralık 2024'te piyasaya sürmeyi planlıyor. Bu zaman dilimi, geçen yıl 4 Ekim'de piyasaya sürülen Galaxy S23 FE ile büyük ölçüde örtüşüyor. Bununla birlikte Samsung, Galaxy S23 FE modelini kademeli olarak piyasaya sürmüştü, aynı hamlenin yapılıp yapılmayacağı ise şimdilik belirsiz.

    Daha önce ortaya çıkan detaylara göre Galaxy S24 FE, 6,7 inç büyüklüğünde FULL HD+ çözünürlüklü Super AMOLED ekran ile gelecek. 1.900 nit tepe parlaklık noktasına sahip olan telefonda ise Exynos 2400e yongası eşlik edecek. Exynos 2400e, normal varyanta göre biraz daha düşük saat hızlarına sahip. 4.565mAh batarya, 25W hızlı şarj, kablosuz şarj ve ters kablosuz şarj da yine özellikler arasında. Kamera noktasında ise önde 10 MP, arkada ise 12 MP ultra geniş açı, 50 MP ana sensör ve 8 MP 3x telefoto kamera yer alacak.

    Toza ve suya dayanıklılık için IP68 sertifikası, ekran içi parmak izi okuyucu, stereo hoparlörler, Samsung DeX, 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, Samsung Pay ve USB Type-C gibi diğer özellikler de telefonda bulunacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 12 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    kedim ağzı açık nefes alıyor kombi sıcak su ateşleme yapmıyor made in vietnam orjinal mi broncho vaxom oyunu tam ekran yapma

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