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Tam Boyutta Gör Samsung’un Galaxy S24 serisini piyasaya sürmesinden bu yana altı aydan fazla bir süre geçti ve ailenin son üyesi Galaxy S24 FE için zaman giderek azalıyor. Geçtiğimiz günlerde Galaxy S24 FE özellikleri ve basın görselleri ortaya çıkmış olsa da cihazın ne zaman çıkacağına dair bir bilgi paylaşılmamıştı. Şimdi ise yeni bir rapor, Galaxy S24 FE’nin spesifik çıkış tarihini gözler önüne seriyor.

Galaxy S24 FE, Ekim ayında geliyor

Aktarılanlara göre Samsung, Galaxy S24 FE'yi Ekim 2024'te, Galaxy A16'yı ise Aralık 2024'te piyasaya sürmeyi planlıyor. Bu zaman dilimi, geçen yıl 4 Ekim'de piyasaya sürülen Galaxy S23 FE ile büyük ölçüde örtüşüyor. Bununla birlikte Samsung, Galaxy S23 FE modelini kademeli olarak piyasaya sürmüştü, aynı hamlenin yapılıp yapılmayacağı ise şimdilik belirsiz.

Samsung Galaxy S24 FE’ye ait görseller ve tüm detaylar belli oldu 4 gün önce eklendi

Daha önce ortaya çıkan detaylara göre Galaxy S24 FE, 6,7 inç büyüklüğünde FULL HD+ çözünürlüklü Super AMOLED ekran ile gelecek. 1.900 nit tepe parlaklık noktasına sahip olan telefonda ise Exynos 2400e yongası eşlik edecek. Exynos 2400e, normal varyanta göre biraz daha düşük saat hızlarına sahip. 4.565mAh batarya, 25W hızlı şarj, kablosuz şarj ve ters kablosuz şarj da yine özellikler arasında. Kamera noktasında ise önde 10 MP, arkada ise 12 MP ultra geniş açı, 50 MP ana sensör ve 8 MP 3x telefoto kamera yer alacak.

Toza ve suya dayanıklılık için IP68 sertifikası, ekran içi parmak izi okuyucu, stereo hoparlörler, Samsung DeX, 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, Samsung Pay ve USB Type-C gibi diğer özellikler de telefonda bulunacak.

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Samsung Galaxy S24 FE’nin çıkış tarihi belli oldu