Acer’dan 43 inçlik oyuncu monitörü

Son dönemde oyuncu monitörleri arasında devasa ekrana sahip olanların sayısı artmaya başladı. Daha çok Nvidia G-Sync yongaları ile gördüğümüz bu monitörlerin arasına açık kaynak odaklı bir model daha katıldı.

Acer Predator CG437KP özellikleri ve fiyatı

Acer Predator CG437KP adlı monitör 43 inçlik ekranında 4K çözünürlük sunuyor. VA panel DCI-P3 renk aralığının yüzde 90’ını kapsıyor. Adaptive Sync desteği ile birlikte tazeleme hızı 144 Hz seviyesine kadar çıkıyor.

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HDR 1000 sertifikasına sahip olan monitör maksimum olarak 1000 nit parlaklık seviyesine ulaşıyor. Böylece çok aydınlık ortamlarda bile iyi bir görüş tecrübesi yaşatıyor. Monitör için bir uzaktan kumanda da düşünülmüş.

Acer Predator CG437KP monitör modeli 3 adet HDMI, Active Sync için ayrılmış 1 adet Display Port ve 1 adet USB 3.1 Tip-C bağlantısı ile geliyor. Rakipleri kadar olmasa da Acer Predator CG437KP monitör modeli 1499 Avro ile oldukça yüksek bir seviyede.