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Acer’dan 43 inçlik oyuncu monitörü

Acer Predator CG437KP monitör modeli 43 inçlik ekranı ile oyunları dev ekranda oynamaktan keyif alanlara hitap ediyor. Elbette bu keyfi yaşamanın yüksek bir bedeli var.
1 ay
3,2b
1
12
Monitör
Ekrem71
Haber Editörü
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Acer’dan 43 inçlik oyuncu monitörü

Son dönemde oyuncu monitörleri arasında devasa ekrana sahip olanların sayısı artmaya başladı. Daha çok Nvidia G-Sync yongaları ile gördüğümüz bu monitörlerin arasına açık kaynak odaklı bir model daha katıldı.

Acer Predator CG437KP özellikleri ve fiyatı

Acer Predator CG437KP adlı monitör 43 inçlik ekranında 4K çözünürlük sunuyor. VA panel DCI-P3 renk aralığının yüzde 90’ını kapsıyor. Adaptive Sync desteği ile birlikte tazeleme hızı 144 Hz seviyesine kadar çıkıyor.

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HDR 1000 sertifikasına sahip olan monitör maksimum olarak 1000 nit parlaklık seviyesine ulaşıyor. Böylece çok aydınlık ortamlarda bile iyi bir görüş tecrübesi yaşatıyor. Monitör için bir uzaktan kumanda da düşünülmüş.

Acer Predator CG437KP monitör modeli 3 adet HDMI, Active Sync için ayrılmış 1 adet Display Port ve 1 adet USB 3.1 Tip-C bağlantısı ile geliyor. Rakipleri kadar olmasa da Acer Predator CG437KP monitör modeli 1499 Avro ile oldukça yüksek bir seviyede.

 

https://www.techpowerup.com/254580/acer-unveils-predator-cg437kp-monitor-43-va-4k-144-hz-adaptive-sync-1000-nits Yorum Yaz
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Ay9 Efmer 1 ay yeni yorumcu
:D
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Curimo 1 ay
Monitör haber içeriğinde çözünürlük bilgisine yer vermemek...
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hsngencer 1 ay Curimo
kopyalayip yapiştirmiş adam.emek filan hic bişey yok.
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batkent 1 ay
alıyorsunuz lg 32inch full HD IPS panel keyfinize bakıyorsunuz. 1500 euro ne demektir 10000tl para yapar
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Ay9 Efmer 1 ay yeni yorumcu
32 inch full hdde de piksellerle dans edersiniz lakin yinede bu kadar paraya bunu almaktansa daha iyi bir seçenek
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MacGyver. 1 ay batkent
bu va panel... ips çöp.
bu 4k... bahsettiğin fhd. yine çöp.
bu 144 hz.... bahsettiğin 60 hz. oyun için vasat.
bunda hdr1000 var, 1000 nit parlaklık var, bahsettiğinde yok.
senin mantık; peugeot 301 varken, mercedes'e ne gerek var.
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