Intel Optane Memory H10 gereksinimleri belli oldu

Intel’in Micron ortaklığında geliştirdiği 3D XPoint yenilikçi bellek teknolojisi yavaş yavaş bilgisayar dünyasına girmeye başladı. Önce sunucu ve üst seviye bilgisayar sistemlerine gelen Intel Optane bellek teknolojisi şimdi de ultra ince dizüstü bilgisayarlara gelecek.

Üst seviyeden başlayacak

Intel Optane Memory H10 adındaki bellek tek bir M.2 kartına yerleştirildi. Bu kartta yarı alan Optane bellek için yarı alan da QLC NAND tabanlı depolama modüllerine ayrıldı. Türünün ilk örneği olan Memory H10 bir tampon gibi çalışarak uygulamaların çok daha hızlı açılmasını sağlıyor. Bellek bölümünün Memory M10, depolama bölümünün ise Intel 660p SSD tabanlı olduğu ifade ediliyor.

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Bellek kartında depolama için Silicon Motion SM2263 kontrolcü, Optane için ise Intel SLL3D kontrolcü kullanılıyor. Her kontrolcü için iki PCIe hattı ayrılmış. Kart ise PCIe 3.0 x4 ara birimini kullanıyor. Toplamda 2.4GBps okuma hızlarına ulaşılırken birimlerin kendisi 2GBps sınırını geçemiyor.

Normalde Optane modüllerinin tamponlanması için Kaby Lake ve üzeri işlemciler gerekiyordu. Intel Optane Memory H10 iki ayrı sürücüye sahip olduğu için 4 PCIe hattını sağlayacak bir host slot gerekiyor. Bu bakımdan sekizinci nesil Intel Core-U serisi işlemciler ve 300 serisi çipset gerekiyor.

Intel Optane Memory H10 ilk etapta üretici ortaklara dağıtılacak ve yeni nesil dizüstü bilgisayar modellerinde karşımıza çıkacak. Bununla birlikte gereksinimler nedeniyle oldukça üst seviye fiyatlandırma olacağı aşikâr. Diğer taraftan iki M.2 slotunu ayırarak Optane Memory M10 ve Intel 660p kullanılabileceği de ifade ediliyor.