Acer Iconia Smart Eylül ayında tüketiciyle buluşacak

Şubat ayında Barselona’daki Mobil Dünya Kongresi’nde lansmanı yapılan ve "yüzde yüz tablet yüzde yüz telefon" sloganı taşıyan Acer’ın devasa ekranlı akıllı telefonu aylardır piyasaya çıkmayı bekliyordu.





4.8 inç 1024 x 480 piksel çözünürlüğünde 21:9 ekran, 512MB RAM, 8GB dahili bellek, 1GHz hızında Qualcomm MSM8255-1 Snapdragon işlemci, 8MP arka/1.3MP ön kamera, Android 2.3 işletim sistemi, 720p desteği, WiFi, Bluetooth 2.1, Dolby Surround ses teknolojisi, Breeze kullanıcı arayüzü gibi üstün özelliklere sahip Iconia Smart modeli ilk olarak Nisan ayında ABD pazarına sürülecekti.





Ancak Nisan ayı geçmesine rağmen piyasaya çıkış tarihi bir türlü netleşmeyen Iconia Smart modeli için Acer firması Facebook sayfasından bir duyuru yayınladı. Duyuruya göre Iconia Smart modeli Eylül ayında ABD pazarına ve ardından Avrupa pazarına sunulacak.





Gelişmiş medya performansına odaklanan modelin Avrupa fiyatı 499 Avro iken ABD fiyatının 450$ olması bekleniyor.