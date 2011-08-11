Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Acer Iconia Smart Eylül ayında tüketiciyle buluşacak

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
2,2b
1
2
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Şubat ayında Barselona’daki Mobil Dünya Kongresi’nde lansmanı yapılan ve "yüzde yüz tablet yüzde yüz telefon" sloganı taşıyan Acer’ın devasa ekranlı akıllı telefonu aylardır piyasaya çıkmayı bekliyordu.

4.8 inç 1024 x 480 piksel çözünürlüğünde 21:9 ekran, 512MB RAM, 8GB dahili bellek, 1GHz hızında Qualcomm MSM8255-1 Snapdragon işlemci, 8MP arka/1.3MP ön kamera, Android 2.3 işletim sistemi, 720p desteği, WiFi, Bluetooth 2.1, Dolby Surround ses teknolojisi, Breeze kullanıcı arayüzü gibi üstün özelliklere sahip Iconia Smart modeli ilk olarak Nisan ayında ABD pazarına sürülecekti. 

Ancak Nisan ayı geçmesine rağmen piyasaya çıkış tarihi bir türlü netleşmeyen Iconia Smart modeli için Acer firması Facebook sayfasından bir duyuru yayınladı. Duyuruya göre Iconia Smart modeli Eylül ayında ABD pazarına ve ardından Avrupa pazarına sunulacak. 

Gelişmiş medya performansına odaklanan modelin Avrupa fiyatı 499 Avro iken ABD fiyatının 450$ olması bekleniyor. 

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
olağan_şüpheli 8 yıl
bir zamanlar en küçüğünü yapmak için uğrasırlardı...şimdi tersine döndü..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wentworthscofield 8 yıl
cihazın geri tuşunun "küçüktür" işaretiyle yapılası çok itici
ve tabii herkesin bildiği bir şey: cihaz daha çıkmadan eskidi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Asus EeePad Slider video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google'dan geri adım: Huawei Mate 20
DonanımHaber
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Wikipedia'ya
DonanımHaber
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim