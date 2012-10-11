Acer Iconia W510 tablet Kasım ayında satışa sunuluyor





Microsoft'un Windows 8 ve Windows RT yüklü olacak yeni tablet modelleri yavaş yavaş boy göstermeye başlarken, Acer fiyat konusunda iddialı olabilecek yeni tabletini resmi olarak tanıttı.





Iconia W510 olarak adlandırılan tablet, firmanın Iconia tablet çizgisini aynen devam ettiriyor. 10.1 inçlik LED IPS Gorilla Glass 2 ekranda 1366 x 768 piksellik çözünürlük sunan model, Clover Trail Intel Atom Z2760 işlemcisine yer veriyor. Klavye docku ise tam boy USB 2.0 girişi ve ek bir batarya sunuyor. Bu sayede bir netbook konseptine de dönüşebiliyor. Ayrıca dock 270 derece kıvrılabiliyor.





2GB RAM, 32GB/64GB kadar depolama seçenekleri, HD ses desteği, iki stereo hoparlör, 9 saat kullanım süresi, WiFi, micro USB, microHDMI, Windows 8 işletim sistemi, microSD kart okuyucu, 8.8mm kalınlık, 600gr ağırlık, jiroskop, dijital pusula, ağırlık sensörü, 8MP çözünürlükte LED flaşlı arka kamera, 2MP çözünürlükte ön kamera, iki kamerada da Full HD video kaydı, Dolby Home Theater v4 ses teknolojisi modelin sunduğu özellikler arasında.





Acer Iconia W510 tableti başlangıç olarak ABD ve Kanada'da Kasım ayında piyasaya çıkacak. Baz modelin fiyatı 500$. 64GB ve dock ile birlikte fiyat 750$. Klavye docku ayrı olarak 150$ fiyat etiketine sahip. Kurumsal müşterilere ise Acer, Windows 8 Pro işletim sistemli versiyonlarını sunacak.