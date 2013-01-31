Acer, Intel işlemcili ilk akıllı telefonu Liquid C1'i tanıttı

Acer, Intel ile işbirliği içinde hazırladığı ilk akıllı telefonu Liquid C1'in lansmanını gerçekleştirdi. Liquid C1'e, 1.2 GHz saat hızına çıkabilen tek çekirdekli Intel Atom Z2420 platformunun hayat verdiğini söyleyebiliriz. 32 nm High-K Metal Gate üretim süreci teknolojisiyle geliştirilen ve Saltwell mimarisi üzerinde şekillenen Lexington kod adlı bu platform, PowerVR SGX540 grafik işlem birimini beraberinde getiriyor.



Fiziksel özelliklerle devam edecek olursak, 127.3 mm uzunluğunda, 65.5 mm genişliğinde, 9.95 mm kalınlığında ve 140 gram ağırlığında tasarlanan Liquid C1, Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 4.0 ''Ice Cream Sandwich'' sürümüyle çalışıyor. 1 GB RAM'e ve 4 GB dahili depolama alanına (microSD kartlarla arttırılabilir) yer verilen akıllı telefonun dokunmatik kapasitif ekranının büyüklüğü 4.3-inç, ekran çözünürlüğü ise 540 x 960 piksel (qHD). Ekranda, renk gösterimi ve görüş açısı konularında iddialı olan IPS (In-Plane Switching) panel teknolojisi tercih edilmiş durumda.



Wi-Fi 802.11 b/g/n, GPS ve Bluetooth 2.1 bağlantılarını bünyesinde barındıran akıllı telefonun ön yüzünde 0.3 megapiksel, arka yüzünde ise anı yakalamak için 8 megapiksel kamera konumlandırılmış. Ana kamerada otomatik odaklama özelliği var.

Fiyatının 335$ olacağı belirtilen Liquid C1'in batarya kapasitesi ise 2.000 mAh.



http://www.ixbt.com/news/hard/index.shtml?16/50/29