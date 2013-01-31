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Acer, Intel işlemcili ilk akıllı telefonu Liquid C1'i tanıttı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Acer, Intel işlemcili ilk akıllı telefonu Liquid C1'i tanıttı
Acer, Intel ile işbirliği içinde hazırladığı ilk akıllı telefonu Liquid C1'in lansmanını gerçekleştirdi. Liquid C1'e, 1.2 GHz saat hızına çıkabilen tek çekirdekli Intel Atom Z2420 platformunun hayat verdiğini söyleyebiliriz. 32 nm High-K Metal Gate üretim süreci teknolojisiyle geliştirilen ve Saltwell mimarisi üzerinde şekillenen Lexington kod adlı bu platform, PowerVR SGX540 grafik işlem birimini beraberinde getiriyor.
Fiziksel özelliklerle devam edecek olursak, 127.3 mm uzunluğunda, 65.5 mm genişliğinde, 9.95 mm kalınlığında ve 140 gram ağırlığında tasarlanan Liquid C1, Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 4.0 ''Ice Cream Sandwich'' sürümüyle çalışıyor. 1 GB RAM'e ve 4 GB dahili depolama alanına (microSD kartlarla arttırılabilir) yer verilen akıllı telefonun dokunmatik kapasitif ekranının büyüklüğü 4.3-inç, ekran çözünürlüğü ise 540 x 960 piksel (qHD). Ekranda, renk gösterimi ve görüş açısı konularında iddialı olan IPS (In-Plane Switching) panel teknolojisi tercih edilmiş durumda.
Wi-Fi 802.11 b/g/n, GPS ve Bluetooth 2.1 bağlantılarını bünyesinde barındıran akıllı telefonun ön yüzünde 0.3 megapiksel, arka yüzünde ise anı yakalamak için 8 megapiksel kamera konumlandırılmış. Ana kamerada otomatik odaklama özelliği var.
Fiyatının 335$ olacağı belirtilen Liquid C1'in batarya kapasitesi ise 2.000 mAh.

http://www.ixbt.com/news/hard/index.shtml?16/50/29 Yorum Yaz
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jolawe 6 yıl en beğenilen
daha iyileri gelir...intele zaman vermek lazım biraz
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arel.gr 6 yıl
ne derseniz deyin !!

Popularitesi 16% gaayet iyi !
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azteca 6 yıl
eski netbookumdan dolayı ne zaman intel atom lafını duysam tüylerim diken diken oluyor.
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s_demirci_53 6 yıl
Beş para etmez donanım var x86 ile giriş seviyesi bile olmamış hani tüm işlemcilerden daha iyi olacaktı. Demek ki kimse intel kullanmak istemiyor ki bu kadar düştü
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inexo 6 yıl
bir tanecik home tuşu koymaktan niye imtina ediyorsunuz anlamıyorum
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V4LKyR 6 yıl
Bir şeyin x86 olması önemlidir. ARM'lerde şu an x86 desteği yoktur.
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SystemApps 6 yıl
millet atomdan kaçıyor intel atomu yaymaya çalışıyor :D
x86 olmasının tek bir faydasını göremeyen bir tek benmi varım?
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Provisional 6 yıl
Acer kadar çöp bir firma görmedim.
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FFadeleSS 6 yıl
çöp
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ReNeCaN 6 yıl
gereksiz olmuş. zaten en üst seviye özellikleride koysalar 1-2 telefon sonra piyasadan çekiliyorlar. gerek yok böyle maceralara
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jolawe 6 yıl
daha iyileri gelir...intele zaman vermek lazım biraz
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