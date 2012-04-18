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Acer, oyunculara yönelik hazırladığı 27-inç boyutlu 3D monitörünü satışa sundu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
9,6b
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12
Monitör
knight
Haber Editörü
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Acer, oyunculara yönelik hazırladığı 27-inç boyutlu 3D monitörünü satışa sundu
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Acer, global LCD monitör pazarındaki atılımlarına kaldığı yerden devam ediyor. Firma, oyunculara yönelik hazırladığı HN274HBbmiiid kodlu LCD monitörünü Avrupa pazarı için duyurdu ve sevkiyata başladı.
27-inç boyutunda - 1920 x 1080 piksel (Full HD) çözünürlüğünde, LED arka aydınlatmalı panele sahip olan 120 Hz'lik model, 2 ms tepki süresi, 1000:1 kontrast oranı, 100.000.000:1 dinamik kontrast oranı, 300 cd/m2 parlaklık seviyesi ve 170 derece dikey - 160 derece yatay görüş açısı sunan modelde, D-Sub, DVI ve üç adet HDMI bağlantısı bulunmakta.
Nvidia'nın 3D Vision 2 gözlüğüyle gelen Acer HN274HBbmiiid için 474.99 Euro fiyat belirlenmiş. Bu da yaklaşık 1.113 TL yapıyor.
Acer, oyunculara yönelik hazırladığı 27-inç boyutlu 3D monitörünü satışa sundu
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serafon 7 yıl
Onu bunu bilmem de burada tanıtılan ürünlerin büyük kısmı, özellikle üst seviye olanları Türkiye piyasasına uğramıyor. Ben bu monitörü alacağım hadi biri bana alacak bir yer göstersin.
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xLmNt13 7 yıl
120 hz olayı önemli 3d den daha çok aradığım bir özellik monitörlerde. Birde görüntü kalitesi malesef hala tn panel(6 bit) kulllanılıyor. 8 bit lik 120 hz 2ms 3d 27 inç 2560 x 1440 bir monitör çıkarsalar 2500 tl bile olsa alırım. samsung un S27A850D modeli var ancak 120 hz ve 3d özelliği yok (
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E_Aydin35 7 yıl
Fiyat uçuk ama performans değerlendirmesi görseydik keşke, artık DH'den monitör incelemeleride bekliyoruz tabi bizim için gerçekden önemli bilgiler veya devrimler yapacak modellerden..:)
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34istanbul34 7 yıl
Monitör çok ucuzmuş yaw...
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CooL_ROMEO 7 yıl
D.A.R.B.E.C.i
DH Misafiri
D.A.R.B.E.C.i 32LW4500 LG Led Tv + 7 Adet 3D GÖZLÜK = 1,280 TL bu varken bu fiyata bu monitör alınmaz bence
arkadaşım cok cahilsin başka bişey demiyorum... Nvidianın 3D Vision 2 gözluk nedir nasıl calışır bir bilgin yok buraya insanları yanıltmak için yorum yazma senin gibi ler yuzunden herkez Nvidianın 3D Vision 2 normal gözuk gibi algılıyor o gözluk sınama gözlüğu veya tv gözlüğu değil o resmen gamer gözlük ve kulanıyorum sizin gibi denememiş etmemiş insanlar yuzunden burda sureki boş haber dolaşıyor bunu yayınlamasanız bu forma giremem artık cunku sureki boyle fan ve bilgisiz insanlar forum kirletiyor bilgi almak istiyen insanları yanlış yönlendiriyorlar
senden çok daha iyi biliyorum bu tür aletleri ama 3D için o tv yi almayı tercih ederim bi pc de oynamaktansa xbox ps3 pc her alanda 3D ile oynarım cahil sürüsünün lideri kaybol şimdi !!!

2 nizde utanmalısınız üslûplarınız hiç hoş değil !
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tekno2011 7 yıl
senin yorumuna katılmıyorum DH Misafiri benim bi arkadaşım crysis 2 leptopuna kurup vede hdmı bağlantısıyla 47 lw 4500 modelini bağladı vede 3d olarak oyunu modunu gördü vede açtı ve oyunu dev gibi 120 ekranda oynadı asıl sen de bi araştırıp yaz bence çünkü bende bu tv almayı düşünüyorum hem oyun hem film izlemek için pc de 3d dahil
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Lomax. 7 yıl
Haber konusu 27" 3D bir monitör ama alternatif sunulan 32" 3D lcd...
Ana kullanım alanlarının birbiri ile alakası olmadığını ve ikisinin de bu konuda birbirinin yerini tutamayacağını biliyoruz değil mi?
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karaköy_soğancısı 7 yıl
DH Misafiri
D.A.R.B.E.C.i 32LW4500 LG Led Tv + 7 Adet 3D GÖZLÜK = 1,280 TL bu varken bu fiyata bu monitör alınmaz bence
arkadaşım cok cahilsin başka bişey demiyorum... Nvidianın 3D Vision 2 gözluk nedir nasıl calışır bir bilgin yok buraya insanları yanıltmak için yorum yazma senin gibi ler yuzunden herkez Nvidianın 3D Vision 2 normal gözuk gibi algılıyor o gözluk sınama gözlüğu veya tv gözlüğu değil o resmen gamer gözlük ve kulanıyorum sizin gibi denememiş etmemiş insanlar yuzunden burda sureki boş haber dolaşıyor bunu yayınlamasanız bu forma giremem artık cunku sureki boyle fan ve bilgisiz insanlar forum kirletiyor bilgi almak istiyen insanları yanlış yönlendiriyorlar

senden çok daha iyi biliyorum bu tür aletleri ama 3D için o tv yi almayı tercih ederim bi pc de oynamaktansa xbox ps3 pc her alanda 3D ile oynarım cahil sürüsünün lideri kaybol şimdi !!!
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e-mutlu 7 yıl
DH Misafiri
D.A.R.B.E.C.i 32LW4500 LG Led Tv + 7 Adet 3D GÖZLÜK = 1,280 TL bu varken bu fiyata bu monitör alınmaz bence
arkadaşım cok cahilsin başka bişey demiyorum... Nvidianın 3D Vision 2 gözluk nedir nasıl calışır bir bilgin yok buraya insanları yanıltmak için yorum yazma senin gibi ler yuzunden herkez Nvidianın 3D Vision 2 normal gözuk gibi algılıyor o gözluk sınama gözlüğu veya tv gözlüğu değil o resmen gamer gözlük ve kulanıyorum sizin gibi denememiş etmemiş insanlar yuzunden burda sureki boş haber dolaşıyor bunu yayınlamasanız bu forma giremem artık cunku sureki boyle fan ve bilgisiz insanlar forum kirletiyor bilgi almak istiyen insanları yanlış yönlendiriyorlar

Bu kadar sinirlenmenize gerek yok daha uygun bi dille anlatabilirdiniz. Bi dövmediğiniz kalmış.
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DH Misafiri 7 yıl
D.A.R.B.E.C.i
32LW4500 LG Led Tv + 7 Adet 3D GÖZLÜK = 1,280 TL bu varken bu fiyata bu monitör alınmaz bence

arkadaşım cok cahilsin başka bişey demiyorum...
Nvidia'nın 3D Vision 2 gözluk nedir nasıl calışır bir bilgin yok buraya insanları yanıltmak için yorum yazma senin gibi ler yuzunden herkez Nvidia'nın 3D Vision 2 normal gözuk gibi algılıyor o gözluk sınama gözlüğu veya tv gözlüğu değil o resmen gamer gözlük ve kulanıyorum sizin gibi denememiş etmemiş insanlar yuzunden burda sureki boş haber dolaşıyor
bunu yayınlamasanız bu forma giremem artık cunku sureki boyle fan ve bilgisiz insanlar forum kirletiyor bilgi almak istiyen insanları yanlış yönlendiriyorlar
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karaköy_soğancısı 7 yıl

32LW4500 LG Led Tv + 7 Adet 3D GÖZLÜK = 1,280 TL

bu varken bu fiyata bu monitör alınmaz bence
1 Yanıt Yanıtla +2
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Susqunface 7 yıl karaköy_soğancısı
D.A.R.B.E.C.i


32LW4500 LG Led Tv + 7 Adet 3D GÖZLÜK = 1,280 TL

bu varken bu fiyata bu monitör alınmaz bence


bedavacim.com/... smart tv vs. daha üstün modeli ben aldım 1.150 ye
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