Acer, oyunculara yönelik hazırladığı 27-inç boyutlu 3D monitörünü satışa sundu

Acer, global LCD monitör pazarındaki atılımlarına kaldığı yerden devam ediyor. Firma, oyunculara yönelik hazırladığı HN274HBbmiiid kodlu LCD monitörünü Avrupa pazarı için duyurdu ve sevkiyata başladı.

27-inç boyutunda - 1920 x 1080 piksel (Full HD) çözünürlüğünde, LED arka aydınlatmalı panele sahip olan 120 Hz'lik model, 2 ms tepki süresi, 1000:1 kontrast oranı, 100.000.000:1 dinamik kontrast oranı, 300 cd/m2 parlaklık seviyesi ve 170 derece dikey - 160 derece yatay görüş açısı sunan modelde, D-Sub, DVI ve üç adet HDMI bağlantısı bulunmakta.



Nvidia'nın 3D Vision 2 gözlüğüyle gelen Acer HN274HBbmiiid için 474.99 Euro fiyat belirlenmiş. Bu da yaklaşık 1.113 TL yapıyor.

