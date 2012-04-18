Acer, oyunculara yönelik hazırladığı 27-inç boyutlu 3D monitörünü satışa sundu

Haber Editörü
Acer, global LCD monitör pazarındaki atılımlarına kaldığı yerden devam ediyor. Firma, oyunculara yönelik hazırladığı HN274HBbmiiid kodlu LCD monitörünü Avrupa pazarı için duyurdu ve sevkiyata başladı.
27-inç boyutunda - 1920 x 1080 piksel (Full HD) çözünürlüğünde, LED arka aydınlatmalı panele sahip olan 120 Hz'lik model, 2 ms tepki süresi, 1000:1 kontrast oranı, 100.000.000:1 dinamik kontrast oranı, 300 cd/m2 parlaklık seviyesi ve 170 derece dikey - 160 derece yatay görüş açısı sunan modelde, D-Sub, DVI ve üç adet HDMI bağlantısı bulunmakta.
Nvidia'nın 3D Vision 2 gözlüğüyle gelen Acer HN274HBbmiiid için 474.99 Euro fiyat belirlenmiş. Bu da yaklaşık 1.113 TL yapıyor.
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2 nizde utanmalısınız üslûplarınız hiç hoş değil !
Ana kullanım alanlarının birbiri ile alakası olmadığını ve ikisinin de bu konuda birbirinin yerini tutamayacağını biliyoruz değil mi?
senden çok daha iyi biliyorum bu tür aletleri ama 3D için o tv yi almayı tercih ederim bi pc de oynamaktansa xbox ps3 pc her alanda 3D ile oynarım cahil sürüsünün lideri kaybol şimdi !!!
Bu kadar sinirlenmenize gerek yok daha uygun bi dille anlatabilirdiniz. Bi dövmediğiniz kalmış.
arkadaşım cok cahilsin başka bişey demiyorum...
Nvidia'nın 3D Vision 2 gözluk nedir nasıl calışır bir bilgin yok buraya insanları yanıltmak için yorum yazma senin gibi ler yuzunden herkez Nvidia'nın 3D Vision 2 normal gözuk gibi algılıyor o gözluk sınama gözlüğu veya tv gözlüğu değil o resmen gamer gözlük ve kulanıyorum sizin gibi denememiş etmemiş insanlar yuzunden burda sureki boş haber dolaşıyor
bunu yayınlamasanız bu forma giremem artık cunku sureki boyle fan ve bilgisiz insanlar forum kirletiyor bilgi almak istiyen insanları yanlış yönlendiriyorlar
32LW4500 LG Led Tv + 7 Adet 3D GÖZLÜK = 1,280 TL
bu varken bu fiyata bu monitör alınmaz bence
bedavacim.com/... smart tv vs. daha üstün modeli ben aldım 1.150 ye