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Meizu M3 Note, 6 Nisan'da geliyor

Meizu'nun sevilen akıllı telefon serisi M Note, bu yıl firmanın görücüye çıkacak ilk modeli durumunda. 6 Nisan itibariyle, Meizu M3 Note modeli resmiyet kazanacak.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
4,4b
1
13
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Nisan ayı için iki farklı etkinlik tarihi belirleyen Çinli Meizu, sahneye ilk olarak M Note serisini çıkarmayı planlıyor. 6 Nisan 2016 tarihinde gerçekleştirilecek olan etkinlikte, Meizu M3 Note modeli resmiyete kavuşturulacak.

M Note serisi, firmanın orta seviyeye hitap eden modellerini içeriyor. Sızdırılan bilgilere göre Meizu M3 Note modelinde, 5.5 inçlik Full HD ekran yer alırken, 8 adet Cortex-A53 çekirdeği ve Mali-T860 grafik birimi barındıran Helio P10 yonga setinden gücünü alıyor. Cihazda 16GB/32GB depolama seçenekleri, 13MP çözünürlüğünde arka kamera, 3200mAh kapasiteli batarya, Android 6.0 işletim sistemi şeklinde özellikler olması bekleniyor.

Yol Haritası 

Diğer bir iddia ise firmanın yıl içerisinde bağlı kalacağı yol haritası ile ilgili. Yol haritasında 7 akıllı telefon modeli yer alıyor. Bunların geneli geçen yıl ki modellerin devamı olacak. Meizu M3 Note modelinin ardından Nisan sonlarına doğru diğer orta seviye Meizu M3 akıllı telefonunun da tanıtılması bekleniyor. Bu cihazda da 5 inçlik 720p çözünürlükte ekran, 2800mAh kapasiteli batarya ve 16GB/32GB depolama seçenekleri olacak.

Yaz ayları için Helio X20 yonga seti barındıran 3 model planlanıyor: Meizu Metal 2, Meizu MX 6 ve Meizu MX 6 mini. MX serisinin Full HD Super AMOLED ekran, diğer modelin ise LCD ekran ile geleceği görülüyor. Sonrasında ise MediaTek Helio X25 yonga seti taşıyan Meizu PRO 6 ve PRO 6 Mini modelleri geliyor. Orijinal modelde 2K Super AMOLED ekran yer alırken, mini modelde ise Full HD Super AMOLED bulunuyor.

Ayrıca Bkz. "Huawei P9 serisi ön siparişe çıktı"

Firma, 2014 yılında 4.4 milyon, 2015 yılında ise 20 milyon akıllı telefon satışı gerçekleştirdi. Bu yıl, hedefler daha da yukarı çekilmiş durumda. Bu bakımdan fiyat-performans odaklı model sayısının artırılması iyi bir strateji gibi duruyor.  


http://www.androidheadlines.com/2016/03/meizu-confirms-m3-note-will-be-announced-on-april-6th.html Yorum Yaz
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wolf silver 3 yıl en beğenilen
Mediateki severim (kolay İmei değiştirildiği için) Ancak Meizu orta-üst seviyede QUALCOMA yönelmeli çünkü MEDİATEKler Vodafonede sorun çıkarıyor. Özelikle internete gezinirken. Ayrıca başta XAOMİ olmak üzere diğer tüm Çinli üreticileri ülkemize bekliyoruz. Artık Samsung,lg, HTC, sony tekeline kalmak istemiyoruz. Belki bu firmalarda ülkemizde fiyat düşürürler. Yabancı ülkelere farklı bizde farklı politikalar uyguluyorlar özelikle Yazılım sürümlerinde...
Mediateki severim (kolay İmei değiştirildiği için) Ancak Meizu orta-üst seviyede QUALCOMA yönelmeli çünkü MEDİATEKler Vodafonede sorun çıkarıyor. Özelikle in...
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black_67 3 yıl
Meizu artık orta alt segmentte qualcom kullansın

Belki çinde sorun yok ama global anlamda mediatek gerçekten çok sorunlu

İmei değiştirmesi basitti flyme 5 ile onunda içine ettiler engineer moddan imei kısmı çıkartıldı

Orta ve alt segmentte mtk ile fiyat ve performans anlamında yarışabilecek işlemciler var artık 615-616-652-650 gibi
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Guaire 3 yıl
Yurt içindeki gelişmeleri bir süredir takip etmiyorum. Meizu bizim Zopocuları sepetledi mi?
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kadirirdem 3 yıl
şu firma adam gibi tr ye gelemedi...
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tobepeople 3 yıl
wolf silver

Mediateki severim (kolay İmei değiştirildiği için) Ancak Meizu orta-üst seviyede QUALCOMA yönelmeli çünkü MEDİATEKler Vodafonede sorun çıkarıyor. Özelikle internete gezinirken. Ayrıca başta XAOMİ olmak üzere diğer tüm Çinli üreticileri ülkemize bekliyoruz. Artık Samsung,lg, HTC, sony tekeline kalmak istemiyoruz. Belki bu firmalarda ülkemizde fiyat düşürürler. Yabancı ülkelere farklı bizde farklı politikalar uyguluyorlar özelikle Yazılım sürümlerinde...


kardeş 2 milyar kendi halkına satmak varken niye yetkili servis sıkıntısı olan ve ülke dışına çıkartıp satmak zorunda kalsın vergiye de tabi tutulup ki asıl olması gereken şu ; Vestel, Aselsan ya da farklı bir büyük baş gidip Xaomi'yi satın alıp kendi markasını basıp satmalı ayrıca ürettiği tüm telefonlar için bunu yapmalı ancak bunu yapmazlar gider abuk subuk ülkelerde Vestelgibi 8K TV falan tanıtırlar onun için bile 8 k video koymazlar :D
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Guest-5E274E432 3 yıl
Nokia supreme yalan oldu
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simbolmina 3 yıl
geliyor derken? dünyaya mı?
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muhamnet 3 yıl simbolmina
simbolmina
geliyor derken? dünyaya mı?

Tamda bu soruyu soracaktım. Nereye geliyor ?
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Xtrud 3 yıl
Koydunuz görsele bi baksaydınız Pro 6'nın Exynos 8890 ile geleceğini görürdünüz... Samsungdan daha fazlasını verecektir yine Pro 5te olduğu gibi.
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wolf silver 3 yıl en beğenilen
Mediateki severim (kolay İmei değiştirildiği için) Ancak Meizu orta-üst seviyede QUALCOMA yönelmeli çünkü MEDİATEKler Vodafonede sorun çıkarıyor. Özelikle internete gezinirken. Ayrıca başta XAOMİ olmak üzere diğer tüm Çinli üreticileri ülkemize bekliyoruz. Artık Samsung,lg, HTC, sony tekeline kalmak istemiyoruz. Belki bu firmalarda ülkemizde fiyat düşürürler. Yabancı ülkelere farklı bizde farklı politikalar uyguluyorlar özelikle Yazılım sürümlerinde...
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vjdrsjejv 3 yıl
Bizim meizu metal'ede umarım hızlı bir şekilde 6.0 gelir.
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gunman233 3 yıl
Snapdradon 650 (652'ye gerek yok) işlemci kullanan modeller gelmiyor ne yazık ki. Sadece Xiaomi Note3 Pro modelinde ve Lg G3 güney amerika modelinde kullanıldı herhalde.. Snapdragon 625, 435, 425 işlemciler de var artık orta seviyede. Mediatek'e göre daha avantajlı artık her kategoride. Sadece işlemci olarak bakmamak lazım. Modem, Dsp, Gpu konusunda ileride Qualcomm. Optimizasyon iyi ve kaynak kodları ile de custom rom konusunda da avantajlı. Fiyat avantajı ne kadar olabilir ki orta seviyede özellikle, zaten ucuz chipsetler.
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Uacellat_62 3 yıl
Mediatek yerine Snapdragon 650 veya 652 kullansalar çok daha iyi olur.
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