Meizu M3 Note, 6 Nisan'da geliyor

Nisan ayı için iki farklı etkinlik tarihi belirleyen Çinli Meizu, sahneye ilk olarak M Note serisini çıkarmayı planlıyor. 6 Nisan 2016 tarihinde gerçekleştirilecek olan etkinlikte, Meizu M3 Note modeli resmiyete kavuşturulacak.

M Note serisi, firmanın orta seviyeye hitap eden modellerini içeriyor. Sızdırılan bilgilere göre Meizu M3 Note modelinde, 5.5 inçlik Full HD ekran yer alırken, 8 adet Cortex-A53 çekirdeği ve Mali-T860 grafik birimi barındıran Helio P10 yonga setinden gücünü alıyor. Cihazda 16GB/32GB depolama seçenekleri, 13MP çözünürlüğünde arka kamera, 3200mAh kapasiteli batarya, Android 6.0 işletim sistemi şeklinde özellikler olması bekleniyor.

Yol Haritası

Diğer bir iddia ise firmanın yıl içerisinde bağlı kalacağı yol haritası ile ilgili. Yol haritasında 7 akıllı telefon modeli yer alıyor. Bunların geneli geçen yıl ki modellerin devamı olacak. Meizu M3 Note modelinin ardından Nisan sonlarına doğru diğer orta seviye Meizu M3 akıllı telefonunun da tanıtılması bekleniyor. Bu cihazda da 5 inçlik 720p çözünürlükte ekran, 2800mAh kapasiteli batarya ve 16GB/32GB depolama seçenekleri olacak.

Yaz ayları için Helio X20 yonga seti barındıran 3 model planlanıyor: Meizu Metal 2, Meizu MX 6 ve Meizu MX 6 mini. MX serisinin Full HD Super AMOLED ekran, diğer modelin ise LCD ekran ile geleceği görülüyor. Sonrasında ise MediaTek Helio X25 yonga seti taşıyan Meizu PRO 6 ve PRO 6 Mini modelleri geliyor. Orijinal modelde 2K Super AMOLED ekran yer alırken, mini modelde ise Full HD Super AMOLED bulunuyor.

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Firma, 2014 yılında 4.4 milyon, 2015 yılında ise 20 milyon akıllı telefon satışı gerçekleştirdi. Bu yıl, hedefler daha da yukarı çekilmiş durumda. Bu bakımdan fiyat-performans odaklı model sayısının artırılması iyi bir strateji gibi duruyor.