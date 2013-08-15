Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Monitör ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Acer, yüksek çözünürlüklü üç yeni LCD ekran modelini duyurdu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
462
1
4
Monitör
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Acer, yüksek çözünürlüklü üç yeni LCD ekran modelini duyurdu
Önde gelen donanım üreticilerinden Acer, ürün gamına yüksek çözünürlük değerlerine sahip üç yeni LCD ekran modeli ekledi.

27-inç ekran boyutu ve 2560 x 1440 piksel çözünürlük değeriyle gelen Acer T272HUL, üzerinde 10 parmak dokunma destekli IPS panel barındırıyor. Teknik olarak 1.07 milyar renk gösterebilen, 5 MS tepki süresine, VGA, DVI, HDMI ve USB 3.0 bağlantı portlarına sahip olan ve Windows 8 işletim sistemiyle tam uyumlu olarak geliştirilen ekran, şık tasarımı yayında özel ayak yapısı sayesinde 30 ile 80 derece arasında eğim pozisyonu sunabiliyor.
Firma tarafından daha çok iş kullanımı için geliştirilen B276HUL ve B296CL isimli ekran modellerinden B276HUL 27-inç boyutta 2560 x 1440 piksel çözünürlüğe, B296CL ise 29-inç boyutta 2560 x 1080 piksel çözünürlük değerlerine sahip. Üzerlerinde Acer tarafından ErgoStand adı verilen özel ayak yapısı yer alan modeller, bu sayede dikey konumda kullanılabiliyorlar ve kişilere geniş ayarlama seçeneği sunuyorlar. DVI-D, HDMI, Display Port ve USB3.0 portlarıyla gelen ekranlar, VESA desteği üzerinden direkt olarak duvara da asılabiliyorlar.
Acer'ın tanıttığı ekranlardan T272HUL 999$,  B276HUL ve B296CL isimli modeller ise 599$'dan başlayan fiyat etiketleriyle Ağustos ayı içerisinde piyasaya çıkacaklar.
Acer, yüksek çözünürlüklü üç yeni LCD ekran modelini duyurdu

http://www.slashgear.com/acer-t272hul-joins-ultra-high-resolution-display-trio-14293805/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ogzo 6 yıl
Olmamiş ilkinim tasarımı güzel sadece
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
okanner48 6 yıl
B296CL ise 95.81 PPI
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
okanner48 6 yıl
Sadece 108.79 PPI
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Cidelee 6 yıl
İlk resimdeki model bildiğin Philips'in yeni televizyonu
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Mesut Çevik ile Canlı TEKRAR YAYIN "Soru-Cevap Seansı" 6 yıl Transcend JetFlash 780 video inceleme "210MB/saniye hız sunan yüksek performanslı USB 3.0 bellek" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Lockheed Martin: "Türkiye'nin F-35'lerini
DonanımHaber
Gelmiş geçmiş en güçlü Ferrari: İşte
DonanımHaber
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim