Acer, yüksek çözünürlüklü üç yeni LCD ekran modelini duyurdu

Önde gelen donanım üreticilerinden Acer, ürün gamına yüksek çözünürlük değerlerine sahip üç yeni LCD ekran modeli ekledi.





27-inç ekran boyutu ve 2560 x 1440 piksel çözünürlük değeriyle gelen Acer T272HUL, üzerinde 10 parmak dokunma destekli IPS panel barındırıyor. Teknik olarak 1.07 milyar renk gösterebilen, 5 MS tepki süresine, VGA, DVI, HDMI ve USB 3.0 bağlantı portlarına sahip olan ve Windows 8 işletim sistemiyle tam uyumlu olarak geliştirilen ekran, şık tasarımı yayında özel ayak yapısı sayesinde 30 ile 80 derece arasında eğim pozisyonu sunabiliyor.

Firma tarafından daha çok iş kullanımı için geliştirilen B276HUL ve B296CL isimli ekran modellerinden B276HUL 27-inç boyutta 2560 x 1440 piksel çözünürlüğe, B296CL ise 29-inç boyutta 2560 x 1080 piksel çözünürlük değerlerine sahip. Üzerlerinde Acer tarafından ErgoStand adı verilen özel ayak yapısı yer alan modeller, bu sayede dikey konumda kullanılabiliyorlar ve kişilere geniş ayarlama seçeneği sunuyorlar. DVI-D, HDMI, Display Port ve USB3.0 portlarıyla gelen ekranlar, VESA desteği üzerinden direkt olarak duvara da asılabiliyorlar.

Acer'ın tanıttığı ekranlardan T272HUL 999$, B276HUL ve B296CL isimli modeller ise 599$'dan başlayan fiyat etiketleriyle Ağustos ayı içerisinde piyasaya çıkacaklar.

http://www.slashgear.com/acer-t272hul-joins-ultra-high-resolution-display-trio-14293805/