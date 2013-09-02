Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Monitör ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Acer'dan 27-inç 2,560 x 1,440 WQHD dokunmatik panele sahip yeni ekran: T275HUL

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
434
1
3
Monitör
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Acer'dan 27-inç 2,560 x 1,440 WQHD dokunmatik panele sahip yeni ekran: T275HUL
IFA fuarı öncesi yeni ürünlerini duyurmaya devam eden önemli donanım üreticisi Acer, ürün gamına 27-inç WQHD dokunmatik panele sahip T275HUL isimli yeni ekran modelini ekledi.
Acer'ın yeni ekranı T275HUL, teknik olarak üzerinde 27-inç WQHD (Wide Quad High Definition) 2560 x 1440 piksel 10 parmak dokunmatik destekli LED bir panel barındırıyor. Dokunmatik özelliklerinin daha rahat kullanılması için özel ayak yapısı sayesinde geriye doğru 60 derece yatabilen model, istenirse duvara da asılabiliyor ve kullanıcılara 178 derece görüş açısı sunuyor. Dinamik kontrast değeri 100,000,000:1 olarak belirtilen ve video görüşmeler için üzerine 2MP kamera, mikrofon ve 2W hoparlör konumlandırılan Acer T275HUL, bağlantı tarafında dual-link DVI, DisplayPort 1.2, HDMI ve 3 adet USB3.0 portunu barındırıyor.
5 MS tepki süresi ile çoğu işlevin altından rahatlıkla kalkabileceği belirtilen Acer T275HUL, Eylül ayı içerisinde 799 Euro fiyat etiketiyle satışa çıkıyor.


http://www.engadget.com/2013/09/02/acer-27-inch-wqhd-touch-display/?utm_medium=feed&utm_source=Feed_Classic&utm_campaign=Engadget&ncid=rss_semi Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
JoeyBane 6 yıl
500$ olsaydın ne olurdu.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
PVH 6 yıl JoeyBane
Mr.Joey

500$ olsaydın ne olurdu.

Keşke..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Ekran kartı alım rehberi "Bit mi MegaByte mı?" özel video Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim