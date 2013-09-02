Acer'dan 27-inç 2,560 x 1,440 WQHD dokunmatik panele sahip yeni ekran: T275HUL

IFA fuarı öncesi yeni ürünlerini duyurmaya devam eden önemli donanım üreticisi Acer, ürün gamına 27-inç WQHD dokunmatik panele sahip T275HUL isimli yeni ekran modelini ekledi.

Acer'ın yeni ekranı T275HUL, teknik olarak üzerinde 27-inç WQHD (Wide Quad High Definition) 2560 x 1440 piksel 10 parmak dokunmatik destekli LED bir panel barındırıyor. Dokunmatik özelliklerinin daha rahat kullanılması için özel ayak yapısı sayesinde geriye doğru 60 derece yatabilen model, istenirse duvara da asılabiliyor ve kullanıcılara 178 derece görüş açısı sunuyor. Dinamik kontrast değeri 100,000,000:1 olarak belirtilen ve video görüşmeler için üzerine 2MP kamera, mikrofon ve 2W hoparlör konumlandırılan Acer T275HUL, bağlantı tarafında dual-link DVI, DisplayPort 1.2, HDMI ve 3 adet USB3.0 portunu barındırıyor.

5 MS tepki süresi ile çoğu işlevin altından rahatlıkla kalkabileceği belirtilen Acer T275HUL, Eylül ayı içerisinde 799 Euro fiyat etiketiyle satışa çıkıyor.





http://www.engadget.com/2013/09/02/acer-27-inch-wqhd-touch-display/?utm_medium=feed&utm_source=Feed_Classic&utm_campaign=Engadget&ncid=rss_semi