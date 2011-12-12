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Acer'dan LED aydınlatmalı iki yeni LCD monitör: S230HLCii ve S235HLbii

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
35,6b
1
7
Monitör
knight
Haber Editörü
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Acer'dan LED aydınlatmalı iki yeni LCD monitör: S230HLCii ve S235HLbii
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Küresel pazarın önde gelen LCD monitör üreticilerinden Acer, teknoloji meraklılarının karşısına 23-inç'lik yepyeni iki modeliyle çıkmaya hazırlanıyor: S230HLCii ve S235HLbii

Kısa bir süre önce basın duyurusu gerçekleştirilen modellerden S230HLCii, 548 × 168 × 384 mm ebatlarında ve 2.4 kg ağırlığında; S235HLbii (üstteki) ise 547 × 136 × 406 mm ebatlarında ve 3.65 kg ağırlığında tasarlanmış.
1920 x 1080 piksel çözünürlük, 1000:1 kontrast oranı, 100.000.000:1 dinamik kontrast oranı, 5 ms tepki süresi, 250 cd / m2 parlaklık seviyesi, 170 derece yatay - 160 derece dikey görüş açısı gibi teknik özellikleri paylaşan LED aydınlatmalı LCD monitörlerden S235HLbii'de bir adet VGA, iki adet HDMI bağlantısı yer alıyor. Diğer modelde ise yalnızca VGA bağlantısı mevcut.
Acer, yeni modellerin fiyatı hakkında henüz açıklama yapmadı.

Acer'dan LED aydınlatmalı iki yeni LCD monitör: S230HLCii ve S235HLbii
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(Acer S230HLCii)

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gunman233 7 yıl en beğenilen
Vga'nın da alıcısı olur. Hatta Türkiye ve benzeri(?!) ülkelerde en çok Vga modeller satılır. Dijital bağlantı belki maliyeti pek artıran bir unsur değildir ancak sırf dijital girişi var diye monitöre fazladan vergi koyan bir mantık var. Dolayısı ile en azından Türkiye için Vga modeller de olmalı ki insanlar uygun fiyata alabilsin. İsteyene dijital girişlisi de var zaten katmerli fiyatları ile.
Yine meşhur(ve yüksek) vergiden dolayı Fm radyo alıcısı bulunmayan veya daha çok FM radyosu kapalı&inaktif olarak piyasaya sürülen birçok ürün de gördük, görüyoruz...
Vga'nın da alıcısı olur. Hatta Türkiye ve benzeri(?!) ülkelerde en çok Vga modeller satılır. Dijital bağlantı belki maliyeti pek artıran bir unsur değildir anc...
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xxxrunoxxx 7 yıl
Acer'ın monitör tasarımları her zaman hoşuma gitmiştir , sade ve şık.
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BlackEagle 7 yıl
Özellikle S243HLBMII modelinden sonra bu tasarımda revizyon bekliyordum fakat hiçbişey yapılmamış. Arkadaki giriş ünitesi hala kütük gibi duruyor.

Samsung, 950 3D modeli ile bu tasarıma çok daha güzel bir hava kattı.
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gunman233 7 yıl en beğenilen
Vga'nın da alıcısı olur. Hatta Türkiye ve benzeri(?!) ülkelerde en çok Vga modeller satılır. Dijital bağlantı belki maliyeti pek artıran bir unsur değildir ancak sırf dijital girişi var diye monitöre fazladan vergi koyan bir mantık var. Dolayısı ile en azından Türkiye için Vga modeller de olmalı ki insanlar uygun fiyata alabilsin. İsteyene dijital girişlisi de var zaten katmerli fiyatları ile.
Yine meşhur(ve yüksek) vergiden dolayı Fm radyo alıcısı bulunmayan veya daha çok FM radyosu kapalı&inaktif olarak piyasaya sürülen birçok ürün de gördük, görüyoruz...
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S 7 yıl
5 ms hissedilmez ama tekindeki fazla HDMI girişini sadece VGA olana yapsalar dı keşke :)
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ibrahimdincer 7 yıl
Ne die sadece VGA koyarsiniz ki? Bu zamanda bunun mantikli bir aciklamasi yok bence. En azindan yanina bir tane dvi koyun ki satsin urun.
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