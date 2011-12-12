Acer'dan LED aydınlatmalı iki yeni LCD monitör: S230HLCii ve S235HLbii

Küresel pazarın önde gelen LCD monitör üreticilerinden Acer, teknoloji meraklılarının karşısına 23-inç'lik yepyeni iki modeliyle çıkmaya hazırlanıyor: S230HLCii ve S235HLbii





Kısa bir süre önce basın duyurusu gerçekleştirilen modellerden S230HLCii, 548 × 168 × 384 mm ebatlarında ve 2.4 kg ağırlığında; S235HLbii (üstteki) ise 547 × 136 × 406 mm ebatlarında ve 3.65 kg ağırlığında tasarlanmış.



1920 x 1080 piksel çözünürlük, 1000:1 kontrast oranı, 100.000.000:1 dinamik kontrast oranı, 5 ms tepki süresi, 250 cd / m2 parlaklık seviyesi, 170 derece yatay - 160 derece dikey görüş açısı gibi teknik özellikleri paylaşan LED aydınlatmalı LCD monitörlerden S235HLbii'de bir adet VGA, iki adet HDMI bağlantısı yer alıyor. Diğer modelde ise yalnızca VGA bağlantısı mevcut.

Acer, yeni modellerin fiyatı hakkında henüz açıklama yapmadı.



