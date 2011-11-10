Acer'dan TV alıcılı 23 inçlik monitör; N230HML

Elektronik dünyasının önemli isimlerinden Acer, TV alıcılı ve PVR destekli yeni 23 inçlik monitörünü ürün gamına ekledi.

1920x1080 piksellik TN panele sahip olan arkadan LED aydınlatmalı, 23 inçlik N230HML piyasadaki birçok monitörden farklı olarak üzerinde dahili DVB-T/-C alıcılarına sahip ve PVR desteği sayesinde kullanıcıların harici depolama birimlerine (USB bellek, HDD ya da SSD) TV üzerinden kayıt yapma imkanı sunuyor.

5 milisaniye tepki süresi, 12,000,000:1 dinamik karşıtlık oranı ve metrekarede 250 candela ışık şiddetinde parlaklık sunan monitörün üzerinde toplam güçleri 10W olan iki adet hoparlör ile bir adet USB portu ve iki adet HDMI portu yer alıyor.

Kısa bir süre sonra raflardaki yerini alması beklenen N230HML için tavsiye edilen satış fiyatı ise 230 Avro.