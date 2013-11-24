Acer'dan Tegra 4 işlemciye ve 2560x1440 piksel çözünürlüğe sahip akıllı ekran: TA272HUL

Google'ın mobil işletim sistemi Android; akıllı telefon, tablet, taşınabilir medya oynatıcı (PMP) ve dijital kameraların ardından bir süredir LCD monitörlerde de yer edinmeye başladı. Akıllı ekran olarak isimlendirilen bu LCD monitörlere en ciddi rakiplerden bir tanesi Acer cephesinden geliyor.



27-inç büyüklüğünde, 2560 x 1440 piksel (WQHD) çözünürlüğünde, dokunmatik kapasitif AHVA panele sahip TA272HUL, toplam 10 parmağınızı eş zamanlı olacak şekilde algılayabiliyor. 350 cd / m2 parlaklık seviyesi, 1000:1 kontrast oranı, 100.000.000:1 dinamik kontrast oranı ve 178 dereceye varan dikey - 178 dereceye varan yatay görüş açısı sunan akıllı ekran, Nvidia Tegra 4 platformu, 2 GB RAM, 16 GB dahili depolama alanı ve Android 4.2 ''Jelly Bean'' işletim sistemiyle donatılmış durumda. Nvidia'nın 28 nm üretim süreci teknolojisiyle hazırladığı 4+1 çekirdekli Tegra 4 platformu, hatırlanacağı üzere ARM'ın Cortex-A15 tasarımını baz alıyor.



Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0, RJ45 bağlantısı, SD kart slotu (32 GB'a kadar), 2 adet USB 3.0 portu, 2 adet HDMI portu ve 1 adet DisplayPort gibi detayları bünyesinde barındıran akıllı ekranın, görüntülü görüşme için 2 megapiksel çözünürlüğünde, CMOS sensörlü ve otomatik odaklama özellikli kamerası bulunuyor.

Harman Kardon firmasının imzasını taşıyan 3 watt ses çıkış gücüne sahip hoparlörlerin eşlik ettiği TA272HUL'in aralık ayından itibaren yurtdışında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Akıllı ekranın fiyatı elimize ulaşan bilgilere göre 48.000 Yen olacak. 48.000 Yen'in kendi para birimimizle karşılığı ise yaklaşık 950 TL.



http://gpad.tv/tablet/acer-aio-ta272hul/