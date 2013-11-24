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Acer'dan Tegra 4 işlemciye ve 2560x1440 piksel çözünürlüğe sahip akıllı ekran: TA272HUL

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Monitör
knight
Haber Editörü
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Acer'dan Tegra 4 işlemciye ve 2560x1440 piksel çözünürlüğe sahip akıllı ekran: TA272HUL
Google'ın mobil işletim sistemi Android; akıllı telefon, tablet, taşınabilir medya oynatıcı (PMP) ve dijital kameraların ardından bir süredir LCD monitörlerde de yer edinmeye başladı. Akıllı ekran olarak isimlendirilen bu LCD monitörlere en ciddi rakiplerden bir tanesi Acer cephesinden geliyor.
27-inç büyüklüğünde, 2560 x 1440 piksel (WQHD) çözünürlüğünde, dokunmatik kapasitif AHVA panele sahip TA272HUL, toplam 10 parmağınızı eş zamanlı olacak şekilde algılayabiliyor. 350 cd / m2 parlaklık seviyesi, 1000:1 kontrast oranı, 100.000.000:1 dinamik kontrast oranı ve 178 dereceye varan dikey - 178 dereceye varan yatay görüş açısı sunan akıllı ekran, Nvidia Tegra 4 platformu, 2 GB RAM, 16 GB dahili depolama alanı ve Android 4.2 ''Jelly Bean'' işletim sistemiyle donatılmış durumda. Nvidia'nın 28 nm üretim süreci teknolojisiyle hazırladığı 4+1 çekirdekli Tegra 4 platformu, hatırlanacağı üzere ARM'ın Cortex-A15 tasarımını baz alıyor.
Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0, RJ45 bağlantısı, SD kart slotu (32 GB'a kadar), 2 adet USB 3.0 portu, 2 adet HDMI portu ve 1 adet DisplayPort gibi detayları bünyesinde barındıran akıllı ekranın, görüntülü görüşme için 2 megapiksel çözünürlüğünde, CMOS sensörlü ve otomatik odaklama özellikli kamerası bulunuyor. 
Harman Kardon firmasının imzasını taşıyan 3 watt ses çıkış gücüne sahip hoparlörlerin eşlik ettiği TA272HUL'in aralık ayından itibaren yurtdışında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Akıllı ekranın fiyatı elimize ulaşan bilgilere göre 48.000 Yen olacak. 48.000 Yen'in kendi para birimimizle karşılığı ise yaklaşık 950 TL.
Acer'dan Tegra 4 işlemciye ve 2560x1440 piksel çözünürlüğe sahip akıllı ekran: TA272HUL

http://gpad.tv/tablet/acer-aio-ta272hul/ Yorum Yaz
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DubSteq 6 yıl en beğenilen
Zaten tablet değil o akıllı ekran. Sizin anlayacağınız Androidli monitör.
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Batuist 6 yıl
şu çözünürlüğü 23" ekranda kullansalar da daha keskin ve net görüntüler elde etsek... avuç kadar cihaza dünyanın pikselini koyuyorlar ama iş PC monitörüne gelince hiç daha iyisini yapiyim diyen yok...
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emre1393 6 yıl
kız güzel ama [sm=naughty.gif}
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RAN7843 6 yıl
alinasi bir fiyati varrrr
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erkanerce 6 yıl
Tr satış fiyatı 2000 tl olur heralde.
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seven44 6 yıl
tutmaz..
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okan_cehapelioglu 6 yıl
bu acerin hiç bşeyi alınmaz ucuz diye aldığımız laptop 2 sekme üst üste acınca dnuyor
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king0653 6 yıl

güzel görünüyor denemek lazım
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metebyr 6 yıl
fiyata laf atmayın la 2k monitörü nerede bulacan 950 liraya ? 27" giriş portları zengin pc bozulsa da içindeki sistemle işini görecek falan. 950 ye çok demiş adam yahu, gerçi o fiyata gelmesi imkansız ya. maliye bakanlığı affeder mi hiç bu yavruyu :)
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deadric 6 yıl
Smart TV aldım bundan 2 yıl önce. LG lm620s. Aldığımdan beri bir iki defa denemek için açmışımdır smart özelliğini o da ilk başta. Beş para etmez. Güncellemelerle youtube biraz iş görüyor o kadar. O zamandan "neden bu tv lerin içine androidi gömmüyorlar acaba" diye düşünüyordum. Sonunda gelmeye başlamış.
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DH Misafiri 6 yıl
Merhabalar herkeze.
bu akıllı ekranların, Hepsi bir arada (all in one)sistemlerden ne farkı var?
all in one tabiri windows & mac' leremi ait bilen varsa açıklaya bilirmi. Teşekkürler. Not:ben hariç herkez biliyor gibi bir his var içim de :
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..Knight.. 6 yıl DH Misafiri
Merhaba,

Windows / Mac işletim sistemlerini kullanan ve tüm donanımı (işlemci, anakart, sabit disk, optik sürücü vs) LCD monitörle bütünleştiren bilgisayarlar hepsi bir arada (all-in-one) olarak isimlendiriliyor. Haberimize konu olan Acer TA272HUL de özünde hepsi bir arada sistem. Ancak işin içine mobil işletim sistemleri (Android) ve mobil işlemciler (TI OMAP 4430, Tegra 3, Tegra 4) girince bu tür ürünleri akıllı ekran olarak isimlendirebiliyorlar. Benim gözlemlerim bu şekilde.
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Pi 6 yıl
Yav okadar yaygara kopardılar tegra 4 şöyle böyle diye. Bakıyosun piyasaya tegra 4lü hiç cihaz yok. O zaman sormazlarmı adama madem öyle iyi işlemciniz var neden satışa çıkarıp rekor kırmıyorsunuz?
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neo01470 6 yıl
Güzel fiyat güzel bir ürün ama tutmaz..
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