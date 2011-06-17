Acer'dan Windows Phone 7 Mango işletim sistemli telefon: W4

Haber Editörü
Microsoft'un en yakın partnerlerinden Acer'ın Windows Phone 7 Mango işletim sistemini kullanan modeli W4 gün yüzüne çıktı.
Monoblok tasarımlı Acer W4'ün hemen yanındaki teknik özellik listesine kısaca göz gezdirirsek telefona 1 GHz saat hızında çalışan Qualcomm MSM8255 işlemci güç veriyor. Dört band GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz) şebekesi ile kullanıcılara hızlı internet bağlantısı olanağı tanıyan HSPA alt yapısına destek veren akıllı telefonda 3.6-inç boyutunda - 480 x 800 piksel (WVGA) çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekrana yer verilmiş. 8 GB dahili flash belleği bulunan telefon, Wi-Fi, GPS, Bluetooth 2.1 + EDR bağlantılarıyla donatılmış.
Son olarak 5 megapiksel çözünürlüğünde otomatik odaklama özellikli kameraya sahip Acer W4'ün, 2011'in son çeyreğinde satışa sunulması öngörülüyor.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle