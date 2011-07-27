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Acer'ın 14-inç ekranlı yeni dizüstü bilgisayarı ortaya çıktı: Aspire 4755G

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
10,4b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
knight
Haber Editörü
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Global pazardaki önemli dizüstü bilgisayar üreticilerinden Acer, Aspire ailesine yeni bir üye daha ekledi: 4755G
Intel'in ikinci jenerasyon Core ailesi işlemcilerinin, 8 GB'a kadar DDR3 RAM'in ve Nvidia GeForce GT540M (2 GB DDR3 VRAM'li) grafik kartının güç verdiği Aspire 4755G, tüketicilerin beğenilerine göre siyah, kahverengi, bordo ve zeytin yeşili olmak üzere 4 farklı renk seçeneğiyle geliyor.
14-inç boyutunda, 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde LED aydınlatmalı LCD ekrana sahip dizüstü bilgisayarda 750 GB'a kadar sabit disk kapasitesi ve Blu-ray sürücü / DVD yazıcı seçenekleri sunulmuş.
Wi-Fi 802.11 b/g/n ve Bluetooth gibi kablosuz bağlantı seçeneklerini bünyesinde barındıran dizüstü bilgisayarda 1.3 megapiksel çözünürlüğünde web kamera, HDMI portu, 1 adet USB 3.0 bağlantısı ve 6 hücreli batarya mevcut. Fiyatla ile ilgili bilgi ise bulunmuyor.

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