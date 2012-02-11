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Acer'ın CloudMobile modeli tasarım ödülü aldı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Acer'ın CES 2012 fuarında tanıttığı NVIDIA Tegra 3 işlemcisine sahip Iconia Tab A510 ve A700 tablet modellerinin haricinde akıllı telefon segmentine dair iddialı bir hamlesi görülmedi. Ay sonundaki MWC 2012 fuarına hazırlık yaptığı bilinen Acer'ın üzerinde çalıştığı modellerden birisi de CloudMobile.

Bulut bilişimin artan önemini göz önüne alan Acer, AcerCloud adıyla kendi bulut bilişim altyapısına yatırım yapmaya başlamıştı. Bu altyapıyla kullanıcılar fotoğraf, video, müzik gibi kişisel içeriklerini bulut sunuculara yükleyerek internete bağlı herhangi bir yerden erişebiliyor ve cihazlarına yükleyebiliyor.

Acer'ın bu altyapıyı destekleyen ilk akıllı telefonu CloudMobile. CloudMobile ile kullanıcılar bulut sunculara kişisel içeriklerini yükleyebiliyor veya indirebiliyor. Dökümanlarını bulut depolama üzerinde düzenleyebiliyor, AcerPrint ile yazıcıdan çıktısını alabiliyor. Ayrıca yükledikleri müzik koleksiyonlarını da herhangi bir yerden dinleyebiliyor. 

Acer CloudMobile'ın özellikleri hakkında kesin bilgiler yok. Android 4.0 yüklü olacağı tahmin edilen model 4.3 inç HD ekrana, 1cm'den ince kasaya, Dolby ses sistemine ve yuvarlatılmış kenar hatlarına sahip.

Acer dün yaptığı basın duyurusuyla CloudMobile modelinin ürün tasarım kategorisinde  iF ödülü almaya hak kazandığını duyurdu. 1953 yılından beri dağıtılan ödüller Almanya Uluslararası Tasarım Forumu tarafından belirleniyor. Verilen ödüller tasarımdaki kalitenin işareti olarak gösteriliyor.

Acer'ın Iconia Smart S300 modeli de geçen yıl Computex Tasarım ödülüne layık görülmüştü. Acer CloudMobile modeli MWC 2012 fuarında ilk kez görücüye çıkacak ve 2012 3. çeyrekte tüketiciyle buluşacak.

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TearsForFears 7 yıl
çağatay KÖROĞLU
yorum yapmaya gerek yok.
Telefona gelince güzel beğendim.
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Besiktask34 7 yıl
nasıl beğendiniz hayret 5 kuruş etmez bu
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musa_unsal2005 7 yıl
cagataykoroglu
Güzel telefon ama android varken 100 yılın tasarımı olsa almam.

Yazının tamamını okudun mu. Tel zaten Android 4.0 ile gelecekmiş.
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cagataykoroglu 7 yıl
Güzel telefon ama android varken 100 yılın tasarımı olsa almam.
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Djalma Feitosa Dias 7 yıl cagataykoroglu
cagataykoroglu

Güzel telefon ama android varken 100 yılın tasarımı olsa almam.

Bu telefonda android zaten ICS 4.0 olacağı söyleniyor.
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E_Aydin35 7 yıl
Acer favori markamdır arkaplanda herzaman telefonda güzel tabi.:)
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Xagdas 7 yıl
Bulut Bilisim diye birsey var!
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Emre Kocakaya 7 yıl
İyi satarsa,elma bunada dava açar :).
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aziz77 7 yıl
tasarım 10 numara.kesinlikle albenisi var...
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createemir 7 yıl
''Cloud'' patent davası yolda...
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Djalma Feitosa Dias 7 yıl createemir
createemir

''Cloud'' patent davası yolda...

O dava kabul bile edilmez.Herkez kullanıyor bu kelimeyi...
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Djalma Feitosa Dias 7 yıl
Tasarımda Motorola razr maxx ı tek geçerim.


Edit:
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silver021 7 yıl
acerın tasarımları hoşuma gitsede tasarımı bu yıl iki model elinde tutar. biri motorala razr diğeride wave 3. özelliklede wave 3 gibi açılıp kapanabilen bir telefon mekanizması mühendisliğin apayrı bir harikası. Samsung GS2nin donanımı vede işletim sistemi wave 3 te olsaydı yıl sonunda 100 milyon satardı kesinlikle.
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