Acer'ın CloudMobile modeli tasarım ödülü aldı

Acer'ın CES 2012 fuarında tanıttığı NVIDIA Tegra 3 işlemcisine sahip Iconia Tab A510 ve A700 tablet modellerinin haricinde akıllı telefon segmentine dair iddialı bir hamlesi görülmedi. Ay sonundaki MWC 2012 fuarına hazırlık yaptığı bilinen Acer'ın üzerinde çalıştığı modellerden birisi de CloudMobile.





Bulut bilişimin artan önemini göz önüne alan Acer, AcerCloud adıyla kendi bulut bilişim altyapısına yatırım yapmaya başlamıştı. Bu altyapıyla kullanıcılar fotoğraf, video, müzik gibi kişisel içeriklerini bulut sunuculara yükleyerek internete bağlı herhangi bir yerden erişebiliyor ve cihazlarına yükleyebiliyor.





Acer'ın bu altyapıyı destekleyen ilk akıllı telefonu CloudMobile. CloudMobile ile kullanıcılar bulut sunculara kişisel içeriklerini yükleyebiliyor veya indirebiliyor. Dökümanlarını bulut depolama üzerinde düzenleyebiliyor, AcerPrint ile yazıcıdan çıktısını alabiliyor. Ayrıca yükledikleri müzik koleksiyonlarını da herhangi bir yerden dinleyebiliyor.





Acer CloudMobile'ın özellikleri hakkında kesin bilgiler yok. Android 4.0 yüklü olacağı tahmin edilen model 4.3 inç HD ekrana, 1cm'den ince kasaya, Dolby ses sistemine ve yuvarlatılmış kenar hatlarına sahip.





Acer dün yaptığı basın duyurusuyla CloudMobile modelinin ürün tasarım kategorisinde iF ödülü almaya hak kazandığını duyurdu. 1953 yılından beri dağıtılan ödüller Almanya Uluslararası Tasarım Forumu tarafından belirleniyor. Verilen ödüller tasarımdaki kalitenin işareti olarak gösteriliyor.





Acer'ın Iconia Smart S300 modeli de geçen yıl Computex Tasarım ödülüne layık görülmüştü. Acer CloudMobile modeli MWC 2012 fuarında ilk kez görücüye çıkacak ve 2012 3. çeyrekte tüketiciyle buluşacak.