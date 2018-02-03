Açık Kaynak Kod terimi 20. yaş gününü kutluyor

Açık kaynak kodlu yazılım siz farkında olmasanız bile hayatınızda bir yerde mutlaka yer alıyor. Raspberry Pi meraklıları açık kaynak yazılımdan faydalanıyor. Aynı şekilde, açık kaynak yazılım elimizden düşürmediğimiz Android akıllı telefonların çekirdeğini oluşturuyor.

Açık Kaynak 20 yaşında

Mozilla Firefox, Opera, ve Google Chrome’un temelini oluşturan Chromium tasarısı gibi popüler tarayıcılar bile açık kaynak kodlu. Linux ise geliştiriciler için tam bir kilit noktası. Uzun lafın kısası, açık kaynak kodlu yazılım pek çok yerde kullanılıyor. İşte tüm bu teknolojileri aynı potada eritmek için kullandığımız “açık kaynak” deyimi bugün tam 20. Yaş gününü kutluyor.

Açık Kaynak teriminin doğuşu

Kullanıcıların bir programın kaynak kodunu görüntüleyebildiği “özgür yazılım” anlayışı zaten Richard Stallman ve Özgür Yazılım Vakfı tarafından hayatımıza girmişti. Ancak 3 Şubat 1998 yılında, Açık Kaynak Girişimi’nin ilk üyeleri “açık kaynak” terimini adlandırmak ve benimsemek için bir araya geldi. Böylece açık kaynak, o tarihten bu zamana kadar uzanan dönemde geliştiricilerin yanında oldu. Olmaya da devam edecek.

Artık donanımda da var

Linux'ün yaratıcısı Linus Torvalds da bu terimi kısa sürede benimsedi ve Linux Foundation’un çalışmaları açık kaynak kodun etrafında dönmeye başladı. Zaman geçtikçe açık kaynak büyüyerek sadece yazılımla sınırlı kalmayıp donanımı da içerisine kattı.

1998 yılında hayatımıza giren bu terim artık teknolojik hayatın, dolayısıyla da bizim hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Bunu da sayısız organizasyon, geliştirici, ve bilgisayar kullanıcılarının çalışmaları sayesinde başardı.

https://www.pcworld.com/article/3251863/computers/open-source-turns-20-linux-raspberry-pi-chromium.html