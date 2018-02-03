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Açık Kaynak Kod terimi 20. yaş gününü kutluyor

Teknolojik hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelen "Açık Kaynak Kod" terimi ilk olarak 1998 yılında karşımıza çıktı ve bugün tam yirminci yaş gününü kutluyor.
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Diğer Yazılım
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Açık Kaynak Kod terimi 20. yaş gününü kutluyor

Açık kaynak kodlu yazılım siz farkında olmasanız bile hayatınızda bir yerde mutlaka yer alıyor. Raspberry Pi meraklıları açık kaynak yazılımdan faydalanıyor. Aynı şekilde, açık kaynak yazılım elimizden düşürmediğimiz Android akıllı telefonların çekirdeğini oluşturuyor.

Açık Kaynak 20 yaşında 

Mozilla Firefox, Opera, ve Google Chrome’un temelini oluşturan Chromium tasarısı gibi popüler tarayıcılar bile açık kaynak kodlu. Linux ise geliştiriciler için tam bir kilit noktası. Uzun lafın kısası, açık kaynak kodlu yazılım pek çok yerde kullanılıyor. İşte tüm bu teknolojileri aynı potada eritmek için kullandığımız “açık kaynak” deyimi bugün tam 20. Yaş gününü kutluyor.

Açık Kaynak teriminin doğuşu 

Kullanıcıların bir programın kaynak kodunu görüntüleyebildiği “özgür yazılım” anlayışı zaten Richard Stallman ve Özgür Yazılım Vakfı tarafından hayatımıza girmişti. Ancak 3 Şubat 1998 yılında, Açık Kaynak Girişimi’nin ilk üyeleri “açık kaynak” terimini adlandırmak ve benimsemek için bir araya geldi. Böylece açık kaynak, o tarihten bu zamana kadar uzanan dönemde geliştiricilerin yanında oldu. Olmaya da devam edecek.

Artık donanımda da var 

Linux'ün yaratıcısı Linus Torvalds da bu terimi kısa sürede benimsedi ve Linux Foundation’un çalışmaları açık kaynak kodun etrafında dönmeye başladı. Zaman geçtikçe açık kaynak büyüyerek sadece yazılımla sınırlı kalmayıp donanımı da içerisine kattı.

1998 yılında hayatımıza giren bu terim artık teknolojik hayatın, dolayısıyla da bizim hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Bunu da sayısız organizasyon, geliştirici, ve bilgisayar kullanıcılarının çalışmaları sayesinde başardı.


https://www.pcworld.com/article/3251863/computers/open-source-turns-20-linux-raspberry-pi-chromium.html Yorum Yaz
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Celonfix 1 yıl en beğenilen
GNU yaratıcı Richard Stallman'a ve Linux'ün yaratıcısı Linus Torvalds'a ne kadar teşekkür etsek azdır. Yoksa Bill Gates, Steve Jobs gibi insaların eline kalırdık. En basit örneğiyle bu iki adam sayesinde elinizdeki telefonlardaki bilgisayarlardaki televizyonlardaki ve bir çok aletteki işletim sistemlerine, en ufak yazılımlara dahi para öder ve en önemlisi içinde nelerin olduğunu bilemeden kullanırdık ve yazılım dünyası bu hızlı ilerleyemezdi.

Dediklerimi anlayabilmek için kesinlikle seyretmenizi tavsiye ederim.
GNU yaratıcı Richard Stallman'a ve Linux'ün yaratıcısı Linus Torvalds'a ne kadar teşekkür etsek azdır. Yoksa Bill Gates, Steve Jobs gibi insaların eline kalırdı...
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***Leopard*** 1 yıl
Kutlu olsun.
Açık kaynak kodlu yazılım siz farkında olmasanız bile hayatınızda bir yerde mutlaka yer alıyor. Raspberry Pi meraklıları açık kaynak yazılımdan faydalanıyor. Aynı şekilde, açık kaynak yazılım elimizden düşürmediğimiz Android akıllı telefonların çekirdeğini oluşturuyor.

Evdeki Digiturk kutusu dahi Linux kerneli üstünde çalışıyor

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Kutlu olsun.Açık kaynak kodlu yazılım siz farkında olmasanız bile hayatınızda bir yerde mutlaka yer alıyor. Raspberry Pi meraklıları açık kaynak yazıl...
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gxhero 1 yıl
Bugün ki teknolojik gelişmenin asıl kahramanı kesinlikle "açık kaynak kod" dur çünkü kapalı kod ile ne donanımsal ne yazılımsa gelişim lisans sahibi izni olmadan geliştirilemezdi bunu en iyi windows un linux dan çaldığı teknolojilerden görüyoruz ve 2. olarak android in başarısı her tür cihazda düşük sistemde çalışması bu da açık kaynak kodun değeridir.
Bugün ki teknolojik gelişmenin asıl kahramanı kesinlikle "açık kaynak kod" dur çünkü kapalı kod ile ne donanımsal ne yazılımsa gelişim lisans sahibi izni olmada...
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1 Avatar
INumber1OneI 1 yıl
hayırlı mı olsun desek allah ... versin desek bilemedim
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gxhero 1 yıl
Bugün ki teknolojik gelişmenin asıl kahramanı kesinlikle "açık kaynak kod" dur çünkü kapalı kod ile ne donanımsal ne yazılımsa gelişim lisans sahibi izni olmadan geliştirilemezdi bunu en iyi windows un linux dan çaldığı teknolojilerden görüyoruz ve 2. olarak android in başarısı her tür cihazda düşük sistemde çalışması bu da açık kaynak kodun değeridir.
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Omisis046 1 yıl
İyi hocam üniversiteye gitsin. 15 - 20 yıl sonra da evlenip çocuk yapar artık.
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Katalikitci 1 yıl

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Türkçesever 1 yıl
Böyle konuşuyoruz da, hâlen masaüstü tarafında Windows'un pazar payı %90. Açık kaynak kodlu yazılımlar konusunda henüz bilinç yok demek ki...
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***Leopard*** 1 yıl
Kutlu olsun.
Açık kaynak kodlu yazılım siz farkında olmasanız bile hayatınızda bir yerde mutlaka yer alıyor. Raspberry Pi meraklıları açık kaynak yazılımdan faydalanıyor. Aynı şekilde, açık kaynak yazılım elimizden düşürmediğimiz Android akıllı telefonların çekirdeğini oluşturuyor.

Evdeki Digiturk kutusu dahi Linux kerneli üstünde çalışıyor

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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ALKaraca 1 yıl
Bir açık kaynak kod destekleyicisi olarak 20.yılımız kutlu olsun . :)
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Tugrul_512bit 1 yıl
Kasa dizerken 500 TL az vermek demektir.
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skythunderr 1 yıl
ilk unix cekirdegi lisanslansaydi kimse kullanamasaydi halimiz ne olurdu?
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Celonfix 1 yıl en beğenilen
GNU yaratıcı Richard Stallman'a ve Linux'ün yaratıcısı Linus Torvalds'a ne kadar teşekkür etsek azdır. Yoksa Bill Gates, Steve Jobs gibi insaların eline kalırdık. En basit örneğiyle bu iki adam sayesinde elinizdeki telefonlardaki bilgisayarlardaki televizyonlardaki ve bir çok aletteki işletim sistemlerine, en ufak yazılımlara dahi para öder ve en önemlisi içinde nelerin olduğunu bilemeden kullanırdık ve yazılım dünyası bu hızlı ilerleyemezdi.

Dediklerimi anlayabilmek için kesinlikle seyretmenizi tavsiye ederim.
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