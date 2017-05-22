Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Güvenlik ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Açık sonrasında Yahoo, ImageMagick kütüphanesini emekliye ayırdı

Son yıllarda sürekli siber saldırıya uğrayan ve 1.5 milyar kullanıcıya ait çeşitli kişisel bilgilerin çalındığı Yahoo’da açık eksik olmuyor. Şimdi de görsel kütüphanesinde bir açık bulundu.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
1,5b
1
4
Güvenlik
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

İnternet dünyasında siber saldırılara en fazla maruz kalan platform ünvanını elinde tutan Yahoo, henüz sistemindeki tüm açıkları kapatabilmiş değil. Son olarak resim işleme yazılımında ortaya çıkan bir açık firmayı zor durumda bıraktı.

Yine Yahoo

Araştırmacı Chris Evans tarafından geçtiğimiz haftaya ortaya çıkartılan bir açık, kullanıcıların özel Yahoo Mail görsellerine erişilmesine imkan tanıyordu. Yahoo da açığn bulunduğu yazılımı tamamen emekliye ayırmaya karar verdi.

Yahoobleed 1 adı verilen bu açık, pek çok çevrim içi sunucunun resimleri işlemek için kullandığı ImageMagick açık kaynak görüntü işlemcisinde yer alıyor. ImageMagick normalde başlatılmamış görsel şifre çözme belleğini kullanarak kullanıcıların görsellerini izlemelerini sağlıyor ancak bu yöntem sunucu taraflı belleğin sızdırılmasına yol açıyor. Bu nedenle yöntem gizli kalabiliyor ve sunucu da çökmemiş oluyor.

Ayrıca Bkz. "Hantal Android uygulamalarına tedbir alınıyor"

Evans, açığı göstermek adına 18-bitlik bir işlem dosyasını Yahoo Mail üzerinden kendisine göndermiş. Resmi önizleme panelinde açmaya çalıştığında ise dosya açıktan faydalanarak diğer hesapların görsel dosyalarına erişebilmiş. Evans, RLE uzantılı görsel formatının açığa neden olduğunu belirtiyor.

Raporlar Yahoo’ya gönderildikten sonra Evans toplamda 28 000$ ödül almış ancak bunun hepsini bir insani yardım kuruluşuna bağışlıyor. Yahoo ise açığı yamadı ve ImageMagick kütüphanesini emekliye ayırmaya karar verdi. 

 

http://www.zdnet.com/article/yahoo-retires-imagemagick-library-after-18-byte-exploit-leaks-user-email-content/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
mavizaman 2 yıl en beğenilen
yahoo yalama oldu artık hayır etmez.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Kerim5100 2 yıl
Şaşırdık mı? Tabiki HAYIR!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mtnsyln 2 yıl
yazılım geliştiricisiyim ImageMagick kütüphanesidne açık olduğu yıllardır biliniyordu zaten ? dafuq?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LambayaFunfDe 2 yıl
yahoonun hacklenmeyen tek bir sistemi kaldı mı acaba?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mavizaman 2 yıl en beğenilen
yahoo yalama oldu artık hayır etmez.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Metan gazını elektriğe dönüştüren bakteri 2 yıl Audi, 2020'ye kadar 3 adet tamamen elektrikli model piyasaya sürecek 2 yıl 2010'da 100$'lık bitcoin almış olsaydınız şimdi 72 milyon dolarınız vardı 2 yıl Destiny 2, özel Razer ekipmanları ile geliyor 2 yıl Game of Thrones'un 7.sezonundan yeni görüntüler yayınlandı 2 yıl Android O’nun arama seçeneği geliştirildi 2 yıl Resident Evil, 6 filmlik yeni bir seri ile geri dönüyor 2 yıl Ryzen üretim verimliliği yüzde 80’i geçti, 9 serisi gecikmeyecek 2 yıl Apple 2019'da trilyon dolarlık bir şirket olabilir 2 yıl Snapdragon 835 ve çift kameralı Nokia 9 amiral gemisi sızdı 2 yıl Plantronics BackBeat 500 incelemesi "Tasarımı hoş, hafif ve güçlü kulaküstü kulaklık" 2 yıl Milli helikopterimiz T625 ile ilgili merak edilenler: Kokpitten röportaj 2 yıl Rekabet Kurumu, Microsoft’a soruşturma açıyor 2 yıl Yüksek performanslı “tematik” sistem topluyoruz 2 yıl Türk öğrencilerden göz bebeğiyle kontrol edilen tekerlekli sandalye 2 yıl Türk mühendisten uzay ve havacılık sektöründe devrim yapacak jet motoru 2 yıl Michelin lastiklerdeki yasal diş derinliğinin arttırılmasını istemiyor 2 yıl Karşınızda Galaxy S8 Active 2 yıl İddialara göre Ford, CEO'sunu kovmaya hazırlanıyor 2 yıl Samsung Galaxy Note 8'in maketi ortaya çıktı 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Açık sonrasında Yahoo, ImageMagick kütüphanesini emekliye ayırdı Sonraki Emniyet güçlerine zırhlı iş makinesi: Tosun 2 yıl Sürücüsüz çöp kamyonları geliyor 2 yıl Ford, 2016 model araçları için Android Auto ve Apple CarPlay güncellemesi yayınladı 2 yıl Angry Birds evrimine hazır olun 2 yıl Lenovo Legion Y920 oyuncu dizüstü bilgisayarı satışa sunuldu 2 yıl Snapdragon 845 detaylanıyor 2 yıl Mobilite: Android O ile gelen yenilikler ve dahası... 2 yıl Wonder Woman ile ilgili ilk eleştiriler paylaşıldı 2 yıl 2021'e kadar dijital asistan sayısı dünya nüfusundan fazla olacak 2 yıl WannaCry’ın geniş kitlelere yayılmasına Windows 7 neden olmuş 2 yıl Amerikan ordusuna drone desteği 2 yıl Venom filminde başrolü Tom Hardy üstelenecek 2 yıl Microsoft dahili parmak izi okuyuculu klavye üzerinde çalışıyor 2 yıl Hantal Android uygulamalarına tedbir alınıyor 2 yıl Moto C ve C Plus ile tanışın 2 yıl iPhonelardaki Notlar’ın iCloud üzerinde depolandığı ortaya çıktı 2 yıl Bitcoinden tarihi rekor: 2000$ değerine ulaştı 2 yıl DxO mühendisleri OnePlus 5 için çalışıyor 2 yıl AMD Vega 2 mimarisi Volta hamlesine hazır 2 yıl Toplumsal olaylara akustik çözüm: ASELSAN üretimi UMAS Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Google'dan geri adım: Huawei Mate 20
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Galaxy Note 10'un tasarımı netleşiyor
DonanımHaber
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim