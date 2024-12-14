Avengers Doomsday kadrosu genişliyor: Chris Evans ve Hayley Atwell filmde yer alacak

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Tam Boyutta Gör Avengers: Endgame sonrasında hayata geçirilen Disney+ projeleri ve yeni filmleriyle Çoklu Evren Destanı’nı başlatan Marvel, Kang The Conqueror’u oynayan Jonathan Majors’un tutuklanmasının ardından planlarında değişiklikler yapmıştı. Bu doğrultuda stüdyo, geçtiğimiz aylarda Kang’in hikayesine son vererek Avengers: Doomsday’i resmen duyurdu.

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Chris Evans ve Hayley Atwell Marvel Evreni’ne geri dönüyor

Geçtiğimiz aylarda resmen duyurulan yeni Avengers filminin kadrosu şekilleniyor. Robert Downey Jr’ın Doctor Doom’u canlandıracağı filmde, veda ettiğimiz başka oyunculara da rastlayabiliriz. The Wrap’in iddiasına göre Captain America olarak bildiğimiz Chris Evans, yeni Avengers filminde yer alacak. Evans’ın hangi karakteri canlandıracağı henüz bilinmese de bazı iddialar, bu karakterin Nomad olabileceğini belirtiyor. Geçtiğimiz aylarda Deadpool & Wolverine filminde yer alan Evans, görünüşe göre bir süre daha Marvel Evreni’nde boy gösterecek.

Tam Boyutta Gör Sinema sektöründe güvenilir kaynaklara sahip olan Deadline ise Hayley Atwell’in Avengers: Doomsday filminde yer alacağını belirtti. Hayley Atwell, geçtiğimiz yıllarda What If...? animasyon dizisinde ve Doctor Strange in the Multiverse of Madness filminde Captain Carter’ı canlandırmıştı. Buna rağmen Deadline, Atwell’in Captain America’nın ilk filminde yer alan Agent Carter karakterini canlandıracağını belirtiyor.

Avengers: Doomsday kadrosu

Marvel’ın bir sonraki büyük hikayesi olacak Avengers: Doomsday’in hikayesi büyük ölçüde gizemini korusa da filmde yer alacak karakterler yavaş yavaş belli olmaya başladı. İşte bir sonraki Avengers filminde yer alacağı kesinleşmiş isimler:

Robert Downey Jr. – Doctor Doom

Chris Evans – Bilinmiyor

Pedro Pascal – Mr. Fantastic

Vanessa Kirby – Invisible Woman

Joseph Quinn – Human Torch

Ebon Moss-Bachrach – The Thing

Tom Holland – Spider-Man

Benedict Cumberbatch – Doctor Strange

Anthony Mackie – Captain America

Hayley Atwell – Agent Carter

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