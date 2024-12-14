Avengers Doomsday kadrosu genişliyor: Chris Evans ve Hayley Atwell filmde yer alacak

Chris Evans ve Hayley Atwell Marvel Evreni’ne geri dönüyor
Geçtiğimiz aylarda resmen duyurulan yeni Avengers filminin kadrosu şekilleniyor. Robert Downey Jr’ın Doctor Doom’u canlandıracağı filmde, veda ettiğimiz başka oyunculara da rastlayabiliriz. The Wrap’in iddiasına göre Captain America olarak bildiğimiz Chris Evans, yeni Avengers filminde yer alacak. Evans’ın hangi karakteri canlandıracağı henüz bilinmese de bazı iddialar, bu karakterin Nomad olabileceğini belirtiyor. Geçtiğimiz aylarda Deadpool & Wolverine filminde yer alan Evans, görünüşe göre bir süre daha Marvel Evreni’nde boy gösterecek.
Avengers: Doomsday kadrosu
Marvel’ın bir sonraki büyük hikayesi olacak Avengers: Doomsday’in hikayesi büyük ölçüde gizemini korusa da filmde yer alacak karakterler yavaş yavaş belli olmaya başladı. İşte bir sonraki Avengers filminde yer alacağı kesinleşmiş isimler:
- Robert Downey Jr. – Doctor Doom
- Chris Evans – Bilinmiyor
- Pedro Pascal – Mr. Fantastic
- Vanessa Kirby – Invisible Woman
- Joseph Quinn – Human Torch
- Ebon Moss-Bachrach – The Thing
- Tom Holland – Spider-Man
- Benedict Cumberbatch – Doctor Strange
- Anthony Mackie – Captain America
- Hayley Atwell – Agent Carter
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Ovv fena atıştı, deliksiz soktu
paramla yapılıp yine paramla geçtiğim köprü var o köprünün bacaklarını senin gibilere...
Heykel var yer misin kanka?
bizimkiler tahareti tartışıyor