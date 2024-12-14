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    Anlık Bildirim

    Avengers Doomsday kadrosu genişliyor: Chris Evans ve Hayley Atwell filmde yer alacak

    Marvel’ın merakla beklenen yeni Avengers filmi Doomsday’den yeni bilgiler geldi. MCU’da önemli roller canlandıran Hayley Atwell ve Chris Evans, filmin kadrosuna eklendi.
    Avengers: Infinity Wat filminden Captain America Tam Boyutta Gör
    Avengers: Endgame sonrasında hayata geçirilen Disney+ projeleri ve yeni filmleriyle Çoklu Evren Destanı’nı başlatan Marvel, Kang The Conqueror’u oynayan Jonathan Majors’un tutuklanmasının ardından planlarında değişiklikler yapmıştı. Bu doğrultuda stüdyo, geçtiğimiz aylarda Kang’in hikayesine son vererek Avengers: Doomsday’i resmen duyurdu.

    Chris Evans ve Hayley Atwell Marvel Evreni’ne geri dönüyor

    Geçtiğimiz aylarda resmen duyurulan yeni Avengers filminin kadrosu şekilleniyor. Robert Downey Jr’ın Doctor Doom’u canlandıracağı filmde, veda ettiğimiz başka oyunculara da rastlayabiliriz. The Wrap’in iddiasına göre Captain America olarak bildiğimiz Chris Evans, yeni Avengers filminde yer alacak. Evans’ın hangi karakteri canlandıracağı henüz bilinmese de bazı iddialar, bu karakterin Nomad olabileceğini belirtiyor. Geçtiğimiz aylarda Deadpool & Wolverine filminde yer alan Evans, görünüşe göre bir süre daha Marvel Evreni’nde boy gösterecek.

    Captain America: The First Avenger'da yer alan Agent Carter Tam Boyutta Gör
    Sinema sektöründe güvenilir kaynaklara sahip olan Deadline ise Hayley Atwell’in Avengers: Doomsday filminde yer alacağını belirtti. Hayley Atwell, geçtiğimiz yıllarda What If...? animasyon dizisinde ve Doctor Strange in the Multiverse of Madness filminde Captain Carter’ı canlandırmıştı. Buna rağmen Deadline, Atwell’in Captain America’nın ilk filminde yer alan Agent Carter karakterini canlandıracağını belirtiyor. 

    Avengers: Doomsday kadrosu

    Marvel’ın bir sonraki büyük hikayesi olacak Avengers: Doomsday’in hikayesi büyük ölçüde gizemini korusa da filmde yer alacak karakterler yavaş yavaş belli olmaya başladı. İşte bir sonraki Avengers filminde yer alacağı kesinleşmiş isimler:

    • Robert Downey Jr. – Doctor Doom
    • Chris Evans – Bilinmiyor
    • Pedro Pascal – Mr. Fantastic
    • Vanessa Kirby – Invisible Woman
    • Joseph Quinn – Human Torch
    • Ebon Moss-Bachrach – The Thing
    • Tom Holland – Spider-Man
    • Benedict Cumberbatch – Doctor Strange
    • Anthony Mackie – Captain America
    • Hayley Atwell – Agent Carter
    Kaynakça https://www.thewrap.com/chris-evans-avengers-doomsday-cast-marvel/ https://comicbook.com/marvel/news/hayley-atwell-joins-avengers-doomsday-but-is-she-playing-captain-carter/
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    E
    E_Y_B_H_P_T 4 saat önce

    Ovv fena atıştı, deliksiz soktu

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    BOLDVIPER 6 saat önce

    paramla yapılıp yine paramla geçtiğim köprü var o köprünün bacaklarını senin gibilere...

    N
    nickyazmakşartmı 1 gün önce

    Heykel var yer misin kanka?

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    Evren7 1 gün önce

    bizimkiler tahareti tartışıyor

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