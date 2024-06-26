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    Dwayne Johnson ve Chris Evans'lı Red One'dan ilk fragman yayınlandı

    Dwayne Johnson ve Chris Evans gibi iki yıldız ismi bir araya getirmesiyle dikkat çeken büyük bütçeli aksiyon filmi Red One'dan ilk fragman yayınlandı. Film, kasım ayında gösterime girecek.
    Büyük bütçeli aksiyon filmi Red One'dan ilk fragman Tam Boyutta Gör
    Son yıllarda gişede başarı yakalamış pek çok filmde rol alan iki yıldız ismi, Dwayne Johnson ve Chris Evans'ı bir araya getirmesiyle dikkat çeken Red One, bu yıl sinemaseverlerle buluşacak. Kayda değer bir bütçe ayırdığı bu aksiyon filmi için tanıtım çalışmalarına başlayan Amazon MGM, bugün filmden ilk fragmanı yayınladı.

    Film, Noel Baba'nın kaçırılmasıyla başlıyor. Kuzey Kutbu'nda güvenlikten sorumlu olan Callum Drift (Dwayne Johnson), Noel'den önce Noel Baba'yı geri getirebilmek için ünlü kelle avcısı Jack O'Malley (Chris Evans)'den yardım istemek zorunda kalıyor. İkili, Noel'i kurtarmak için aksiyon dolu bir maceraya atılıyor. Filmde Noel Baba'ya J.K. Simmons hayat veriyor.

    Red One, 15 Kasım'da Vizyona Girecek

    Gişe canavarı bir noel filmi olarak tasarlanan Red One'ın aslında geçtiğimiz yılın yılbaşı döneminde vizyona girmesi bekleniyordu. Ancak Amazon sürpriz bir kararla filmi bir yıl ileri attı. O dönemde gelen haberlerde, filmin epey sorunlu olduğu ve Amazon'un filmi ertelemekten başka çaresi kalmadığı söyleniyordu. Daha sonra gelen bilgiler ise sette yaşanan sorunlar sebebiyle filmin bütçesinin 250 milyon doları bulduğunu ortaya çıkardı.

    Tüm bu duyumlar, Red One'ın son yılların en büyük fiyaskolarından birine dönüşebileceğini gösteriyor. Yine de günün sonunda belirleyici olan izleyici olacak. Daha önce benzer şartlar altında vizyona girip gişede başarı yakalayan filmlere de şahit olduk. Ancak en azından şu an için Red One ve Amazon için gidişat pek iyi görünmüyor. Amazon'un bu gidişatı tersine çevirmek için tanıtım kampanyasında çok iyi bir iş çıkarması gerekecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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