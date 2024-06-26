Dwayne Johnson ve Chris Evans'lı Red One'dan ilk fragman yayınlandı

Film, Noel Baba'nın kaçırılmasıyla başlıyor. Kuzey Kutbu'nda güvenlikten sorumlu olan Callum Drift (Dwayne Johnson), Noel'den önce Noel Baba'yı geri getirebilmek için ünlü kelle avcısı Jack O'Malley (Chris Evans)'den yardım istemek zorunda kalıyor. İkili, Noel'i kurtarmak için aksiyon dolu bir maceraya atılıyor. Filmde Noel Baba'ya J.K. Simmons hayat veriyor.
Red One, 15 Kasım'da Vizyona Girecek
Gişe canavarı bir noel filmi olarak tasarlanan Red One'ın aslında geçtiğimiz yılın yılbaşı döneminde vizyona girmesi bekleniyordu. Ancak Amazon sürpriz bir kararla filmi bir yıl ileri attı. O dönemde gelen haberlerde, filmin epey sorunlu olduğu ve Amazon'un filmi ertelemekten başka çaresi kalmadığı söyleniyordu. Daha sonra gelen bilgiler ise sette yaşanan sorunlar sebebiyle filmin bütçesinin 250 milyon doları bulduğunu ortaya çıkardı.
Tüm bu duyumlar, Red One'ın son yılların en büyük fiyaskolarından birine dönüşebileceğini gösteriyor. Yine de günün sonunda belirleyici olan izleyici olacak. Daha önce benzer şartlar altında vizyona girip gişede başarı yakalayan filmlere de şahit olduk. Ancak en azından şu an için Red One ve Amazon için gidişat pek iyi görünmüyor. Amazon'un bu gidişatı tersine çevirmek için tanıtım kampanyasında çok iyi bir iş çıkarması gerekecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.