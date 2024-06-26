Dwayne Johnson ve Chris Evans'lı Red One'dan ilk fragman yayınlandı

Tam Boyutta Gör Son yıllarda gişede başarı yakalamış pek çok filmde rol alan iki yıldız ismi, Dwayne Johnson ve Chris Evans'ı bir araya getirmesiyle dikkat çeken Red One, bu yıl sinemaseverlerle buluşacak. Kayda değer bir bütçe ayırdığı bu aksiyon filmi için tanıtım çalışmalarına başlayan Amazon MGM, bugün filmden ilk fragmanı yayınladı.

Film, Noel Baba'nın kaçırılmasıyla başlıyor. Kuzey Kutbu'nda güvenlikten sorumlu olan Callum Drift (Dwayne Johnson), Noel'den önce Noel Baba'yı geri getirebilmek için ünlü kelle avcısı Jack O'Malley (Chris Evans)'den yardım istemek zorunda kalıyor. İkili, Noel'i kurtarmak için aksiyon dolu bir maceraya atılıyor. Filmde Noel Baba'ya J.K. Simmons hayat veriyor.

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Red One, 15 Kasım'da Vizyona Girecek

Gişe canavarı bir noel filmi olarak tasarlanan Red One'ın aslında geçtiğimiz yılın yılbaşı döneminde vizyona girmesi bekleniyordu. Ancak Amazon sürpriz bir kararla filmi bir yıl ileri attı. O dönemde gelen haberlerde, filmin epey sorunlu olduğu ve Amazon'un filmi ertelemekten başka çaresi kalmadığı söyleniyordu. Daha sonra gelen bilgiler ise sette yaşanan sorunlar sebebiyle filmin bütçesinin 250 milyon doları bulduğunu ortaya çıkardı.

Tüm bu duyumlar, Red One'ın son yılların en büyük fiyaskolarından birine dönüşebileceğini gösteriyor. Yine de günün sonunda belirleyici olan izleyici olacak. Daha önce benzer şartlar altında vizyona girip gişede başarı yakalayan filmlere de şahit olduk. Ancak en azından şu an için Red One ve Amazon için gidişat pek iyi görünmüyor. Amazon'un bu gidişatı tersine çevirmek için tanıtım kampanyasında çok iyi bir iş çıkarması gerekecek.

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Büyük bütçeli aksiyon filmi Red One'dan ilk fragman