Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Action Launcher 40.0 güncellemesi ile arama ekranına reklamlar eklendi

Android ekosistemindeki ana ekran başlatıcılarından biri olan Action Launcher, yeni versiyonunda gelir stratejisini değiştiriyor. Firma yeni eklenen arama özelliğinde reklamlar gösterecek.
3 hf.
2,1b
1
5
Mobil Uygulamalar
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Yaza yakın tam versiyon güncellemesini alan Action Launcher, bu sürümde üreticilerine nasıl para kazandırdığını kökünden değiştirdi. Versiyon 40 dâhilinde sistem geneli arama çubuğu kazanan uygulama, bunun içerisinde uygulamalar, kişiler, ayarlar ya da webden içerikler gösteriyor. Burada telefonunuzda olmayan bir şey araştırdığınızda ise reklamlar gösterilecek. Bu reklamları görmek istemeyenler ise artık hem 7 dolarlık Plus ödemesini yapmış olmalı, hem de yılda bir kez yapılan 5 dolarlık destekçi paketini almış olmalı. 
Geliştirici Chris Lacy, konuyla ilgili olarak fikirlerini gizlemeden açıkladı. Geliri düşen firma, düzenli bir gelir kaynağına ihtiyaç duyuyor. Action Launcher gibi çok kullanılan bir hizmet, bu reklamlar ile düzenli ve ufak bir destekleyici gelir kaynağına sahip olacak.
v40 güncellemesi ile gelen arama özelliğini kullanıp kullanmamak size kalmış fakat yeni görünüm ve farklı arama motorlarını yerel destekleme güzel eklentilerden sadece birkaçı. 

https://blog.actionlauncher.com/action-launcher-v40-adds-a-new-pillar-feature-business-model-498f1a099851 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Orange dragon 3 hf. en beğenilen
Nova ve Microsoft var karşısında. V40 ne lan 40 kere sürümü nasıl güncellediniz
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
a_y_k_u_t 3 hf.
Nova ve microsoft dışında değişik arayüzlü bir launcher kullanmak isteyenler ASAP launcher'a göz atabilirler. 2 yıldır kullanıyorum. Bir telefon firmasının satın alıp ana launcher'ı yapacağı kadar güzel bir launcher bence.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alaz1903 3 hf.
40 yapmış
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Andare 3 hf.
Açık kaynak ve ücretsiz olan Lawnchair varken...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Orange dragon 3 hf. en beğenilen
Nova ve Microsoft var karşısında. V40 ne lan 40 kere sürümü nasıl güncellediniz
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kayrabey 3 hf.
Nova varken...
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 hf. Samsung’dan dikey televizyon 3 hf. Emektar HP TouchPad modeli Android 9 güncellemesi aldı 3 hf. Kablosuz şarj pediyle hayatı kolaylaştıran çanta Arıkovanı’nda 3 hf. Mercedes-AMG arkadan itişe son veriyor: Tüm yeni nesil modeller 4WD olacak 3 hf. Görme yetisini kaybeden kişiler nasıl daha iyi duyuyor ? 3 hf. Spotify 100 milyon ücretli aboneye ulaştı 3 hf. Microsoft'un yeni işletim sistemi Windows Lite, Build 2019’un gündeminde yok 3 hf. ‘Peşin fiyatına 12 taksit’ telefon satışları hakkında emsal karar 3 hf. Samsung Galaxy A10 mercek altında | En ucuz Galaxy A modeli 3 hf. Yeni Toyota Camry Hybrid ve RAV4 Hybrid Türkiye'de! İşte fiyatı ve özellikleri: 3 hf. Dell XPS 15: Nvidia GTX 1660 Ti model gelmeyecek 3 hf. MicroStrategy analitik sempozyumu İstanbul’da düzenlenecek 3 hf. HTC Exodus 2 hazırlıklarını sürdürüyor 3 hf. Nintendo Switch 8.0.0 güncellemesi ‘Turbo’ modunu getirerek yüklenme sürelerini kısaltıyor 3 hf. Samsung Galaxy A50 güncellemesi parmak izi okuyucu sorunlarını çözüyor 3 hf. Yeni Tesla Roadster, 1000 kilometrenin üzerinde menzil sunacak 3 hf. AMD Radeon VII, Ethereum madenciliğinde Nvidia Titan V’yi ezip geçti 3 hf. OnePlus 7 Pro’nun ekranı DisplayMate'den en yüksek puanı aldı 3 hf. Apple'ın kendi 5G modemlerini geliştirdiğine dair kanıtlar ortaya çıktı 3 hf. Samsung, PlayGalaxy Link adını verdiği kendi oyun servisini başlatacak 3 hf. GÖRÜNTÜLENEN Action Launcher 40.0 güncellemesi ile arama ekranına reklamlar eklendi Sonraki Chrome tarayıcısının "resim içinde resim" özelliği, video dışında içerikleri de destekleyebilir 3 hf. Firefox'un Android versiyonu yakında Fenix olarak değişecek 3 hf. Bu bilgisayarın ilginç bir özelliği var | ROG Strix Scar III 3 hf. Yeni taarruz helikopteri ATAK 2'nin birebir ölçekli modeli görüntülendi 3 hf. Bing Ads'nin adı Microsoft Advertising olarak değiştirildi 3 hf. Konsol oyunculuğuna olan ilgi büyüyor 3 hf. Google Play 2019 ödül adayları belli oldu 3 hf. Kojima’nın ifadeleri, Death Stranding’in MMO olabileceği yorumlarına neden oldu 3 hf. SpaceX'in Starlink projesi için ikinci kez resmi izin alındı 3 hf. Amazon, HiFi müzik akışı sağlayan üyelik paketi hazırlıyor 3 hf. Borderlands 3, en az 7500 farklı silah sesiyle gelecek 3 hf. Dünyanın ilk katlanabilir telefonu Royole FlexPai satışa sunulduğu gibi tükendi 3 hf. Avengers: Endgame gişeyi 'parçaladı': 1,2 milyar dolarlık tarihi açılış 3 hf. Game of Thrones 8. Sezon 3. Bölüm savaş sahneleriyle rekor kıracak 3 hf. OnePlus 7 Pro ile ilgili bir gizem daha ortadan kalktı 3 hf. Türk Telekom'un anlık mesajlaşma uygulaması LAFF'ın beta sürümü kullanıcılarla buluştu 3 hf. iPhone XR 2 çift kamera sistemi ile gelecek 3 hf. Nand Flash üreticileri fiyat düşüşlerinden rahatsız: Üretim kısıtlamaları yolda 3 hf. Sony Mobile düşüşe devam ediyor 3 hf. AT&T, 5G’de 2Gbps hıza ulaştı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
John Wick: Chapter 3, gişedeki macerasına
DonanımHaber
Amazon Fire TV 4K UHD| FireFox Web
DH Forum
Audi Q8, dudak uçuklatan fiyatıyla
DonanımHaber
Lords of the Fallen 2 Yayıncısı CI
Bölüm Sonu Canavarı
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
Game of Thrones: 1 milyon hayran son
DonanımHaber
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei telefonlara Google darbesi -
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim