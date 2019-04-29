Action Launcher 40.0 güncellemesi ile arama ekranına reklamlar eklendi

Action Launcher, bu sürümde üreticilerine nasıl para kazandırdığını kökünden değiştirdi. Versiyon 40 dâhilinde sistem geneli arama çubuğu kazanan uygulama, bunun içerisinde uygulamalar, kişiler, ayarlar ya da webden içerikler gösteriyor. Burada telefonunuzda olmayan bir şey araştırdığınızda ise reklamlar gösterilecek. Bu reklamları görmek istemeyenler ise artık hem 7 dolarlık Plus ödemesini yapmış olmalı, hem de yılda bir kez yapılan 5 dolarlık destekçi paketini almış olmalı. Yaza yakın tam versiyon güncellemesini alan, bu sürümde üreticilerine nasıl para kazandırdığını kökünden değiştirdi. Versiyon 40 dâhilinde sistem geneli arama çubuğu kazanan uygulama, bunun içerisinde uygulamalar, kişiler, ayarlar ya da webden içerikler gösteriyor. Burada telefonunuzda olmayan bir şey araştırdığınızda ise reklamlar gösterilecek. Bu reklamları görmek istemeyenler ise artık hem 7 dolarlık Plus ödemesini yapmış olmalı, hem de yılda bir kez yapılan 5 dolarlık destekçi paketini almış olmalı.

Geliştirici Chris Lacy, konuyla ilgili olarak fikirlerini gizlemeden açıkladı. Geliri düşen firma, düzenli bir gelir kaynağına ihtiyaç duyuyor. Action Launcher gibi çok kullanılan bir hizmet, bu reklamlar ile düzenli ve ufak bir destekleyici gelir kaynağına sahip olacak.

v40 güncellemesi ile gelen arama özelliğini kullanıp kullanmamak size kalmış fakat yeni görünüm ve farklı arama motorlarını yerel destekleme güzel eklentilerden sadece birkaçı.

https://blog.actionlauncher.com/action-launcher-v40-adds-a-new-pillar-feature-business-model-498f1a099851