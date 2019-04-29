Google Play 2019 ödül adayları belli oldu

Google’ın her yıl I/O konferansında en başarılı geliştiricilere ödüller dağıttığı Google Play Awards etkinliğinin bu yılki adayları belli oldu. Toplam 9 kategoride 45 aday yarışacak ve her kategori için 1 kazanan belirlenecek.
Google Play Awards 2019
Bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilecek etkinlikte Google Play editörleri kurallara uygunluk, ara yüz tasarımı, alınan yorumlar, teknik performans, yenilik gibi kriterlere göre puanlama yapıyor. Adayların Nisan 2018-Mayıs 2019 tarihleri arasındaki değerlendirmelerle belirlendiği ifade ediliyor.Ayrıca Bkz. "Avengers: Endgame 600 milyon dolar sınırını geçti"
Google Play özel sayfasında da listelenen 2019 yılı en iyi uygulama ve oyun adayları şöyle sıralanıyor:
En iyi yaşam uygulamaları
Kinedu
My Oasis
Shine
SleepTown
Woebot
En iyi erişilebilirlik
Envision AI
guiaderodas accessibility
Race Together!
TintVision
WheeLog!
En iyi sosyal etki
Bury me, my Love
Plantix
Reblood
Think!Think!
Wisdo
En güzel oyun
Asphalt 9: Legends
Badland Brawl
Chuchel
Gorogoa
Shadowgun Legends
En iyi oturma odası tecrübesi
ivi
Neverthink
Pluto TV
Tubi
Viki
En yenilikçi
Cube Escape: Paradox
Firework
Scripts
Tick Tock
Wysker
Herkes için etkileyici tecrübe
Canva
Cookpad
Garena Free Fire
PicsArt Photo Studio
Viki
En etkileyici uygulama
Dave
Khan Academy Kids
Notion
Slowly
Tasty
En etkileyici oyun
Garena Free Fire
Old School RuneScape
Harry Potter: Hogwarts Mystery
MARVEL Strike Force
Star Trek Fleet Command
Google Play Awards 2019 uygulama sayfası
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