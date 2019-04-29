Google Play 2019 ödül adayları belli oldu

Google’ın her yıl I/O konferansında en başarılı geliştiricilere ödüller dağıttığı Google Play Awards etkinliğinin bu yılki adayları belli oldu. Toplam 9 kategoride 45 aday yarışacak ve her kategori için 1 kazanan belirlenecek.

Google Play Awards 2019

Bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilecek etkinlikte Google Play editörleri kurallara uygunluk, ara yüz tasarımı, alınan yorumlar, teknik performans, yenilik gibi kriterlere göre puanlama yapıyor. Adayların Nisan 2018-Mayıs 2019 tarihleri arasındaki değerlendirmelerle belirlendiği ifade ediliyor.

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Google Play özel sayfasında da listelenen 2019 yılı en iyi uygulama ve oyun adayları şöyle sıralanıyor:

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En iyi yaşam uygulamaları

Kinedu

My Oasis

Shine

SleepTown

Woebot

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En iyi erişilebilirlik

Envision AI

guiaderodas accessibility

Race Together!

TintVision

WheeLog!

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En iyi sosyal etki

Bury me, my Love

Plantix

Reblood

Think!Think!

Wisdo

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En güzel oyun

Asphalt 9: Legends

Badland Brawl

Chuchel

Gorogoa

Shadowgun Legends

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En iyi oturma odası tecrübesi

ivi

Neverthink

Pluto TV

Tubi

Viki

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En yenilikçi

Cube Escape: Paradox

Firework

Scripts

Tick Tock

Wysker

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Herkes için etkileyici tecrübe

Canva

Cookpad

Garena Free Fire

PicsArt Photo Studio

Viki

En etkileyici uygulama

Dave

Khan Academy Kids

Notion

Slowly

Tasty

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En etkileyici oyun

Garena Free Fire

Old School RuneScape

Harry Potter: Hogwarts Mystery

MARVEL Strike Force

Star Trek Fleet Command

Google Play Awards 2019 uygulama sayfası



