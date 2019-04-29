Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google Play 2019 ödül adayları belli oldu

Geçtiğimiz 1 yıl içerisinde Google Play mağazasında en çok beğeni alan, en çok indirilen, ilginç yenilikler sunan ve en iyi içeriklere sahip olan uygulamalar ödül alacak.
3 hf.
4,5b
1
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Google’ın her yıl I/O konferansında en başarılı geliştiricilere ödüller dağıttığı Google Play Awards etkinliğinin bu yılki adayları belli oldu. Toplam 9 kategoride 45 aday yarışacak ve her kategori için 1 kazanan belirlenecek.

Google Play Awards 2019

Bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilecek etkinlikte Google Play editörleri kurallara uygunluk, ara yüz tasarımı, alınan yorumlar, teknik performans, yenilik gibi kriterlere göre puanlama yapıyor. Adayların Nisan 2018-Mayıs 2019 tarihleri arasındaki değerlendirmelerle belirlendiği ifade ediliyor.

Ayrıca Bkz. "Avengers: Endgame 600 milyon dolar sınırını geçti"

Google Play özel sayfasında da listelenen 2019 yılı en iyi uygulama ve oyun adayları şöyle sıralanıyor:

 

Google Play 2019 ödül adayları belli oldu
Tam Boyutta Gör

En iyi yaşam uygulamaları

Kinedu

My Oasis

Shine

SleepTown

Woebot

Google Play 2019 ödül adayları belli oldu
Tam Boyutta Gör
 

En iyi erişilebilirlik

Envision AI

guiaderodas accessibility

Race Together!

TintVision

WheeLog!

Google Play 2019 ödül adayları belli oldu
Tam Boyutta Gör
 

En iyi sosyal etki

Bury me, my Love

Plantix

Reblood

Think!Think!

Wisdo

 

Google Play 2019 ödül adayları belli oldu
Tam Boyutta Gör

En güzel oyun

Asphalt 9: Legends

Badland Brawl

Chuchel

Gorogoa

Shadowgun Legends

 

Google Play 2019 ödül adayları belli oldu
Tam Boyutta Gör

En iyi oturma odası tecrübesi

ivi

Neverthink

Pluto TV

Tubi

Viki

 

Google Play 2019 ödül adayları belli oldu
Tam Boyutta Gör

En yenilikçi

Cube Escape: Paradox

Firework

Scripts

Tick Tock

Wysker

 

Google Play 2019 ödül adayları belli oldu
Tam Boyutta Gör

Herkes için etkileyici tecrübe

Canva

Cookpad

Garena Free Fire

PicsArt Photo Studio

Viki

En etkileyici uygulama

Dave

Khan Academy Kids

Notion

Slowly

Tasty

 

Google Play 2019 ödül adayları belli oldu
Tam Boyutta Gör

En etkileyici oyun

Garena Free Fire

Old School RuneScape

Harry Potter: Hogwarts Mystery

MARVEL Strike Force

Star Trek Fleet Command

Google Play Awards 2019 uygulama sayfası


 

Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 hf. ‘Peşin fiyatına 12 taksit’ telefon satışları hakkında emsal karar 3 hf. Samsung Galaxy A10 mercek altında | En ucuz Galaxy A modeli 3 hf. Yeni Toyota Camry Hybrid ve RAV4 Hybrid Türkiye'de! İşte fiyatı ve özellikleri: 3 hf. Dell XPS 15: Nvidia GTX 1660 Ti model gelmeyecek 3 hf. MicroStrategy analitik sempozyumu İstanbul’da düzenlenecek 3 hf. HTC Exodus 2 hazırlıklarını sürdürüyor 3 hf. Nintendo Switch 8.0.0 güncellemesi ‘Turbo’ modunu getirerek yüklenme sürelerini kısaltıyor 3 hf. Samsung Galaxy A50 güncellemesi parmak izi okuyucu sorunlarını çözüyor 3 hf. Yeni Tesla Roadster, 1000 kilometrenin üzerinde menzil sunacak 3 hf. AMD Radeon VII, Ethereum madenciliğinde Nvidia Titan V’yi ezip geçti 3 hf. OnePlus 7 Pro’nun ekranı DisplayMate'den en yüksek puanı aldı 3 hf. Apple'ın kendi 5G modemlerini geliştirdiğine dair kanıtlar ortaya çıktı 3 hf. Samsung, PlayGalaxy Link adını verdiği kendi oyun servisini başlatacak 3 hf. Action Launcher 40.0 güncellemesi ile arama ekranına reklamlar eklendi 3 hf. Chrome tarayıcısının "resim içinde resim" özelliği, video dışında içerikleri de destekleyebilir 3 hf. Firefox'un Android versiyonu yakında Fenix olarak değişecek 3 hf. Bu bilgisayarın ilginç bir özelliği var | ROG Strix Scar III 3 hf. Yeni taarruz helikopteri ATAK 2'nin birebir ölçekli modeli görüntülendi 3 hf. Bing Ads'nin adı Microsoft Advertising olarak değiştirildi 3 hf. Konsol oyunculuğuna olan ilgi büyüyor 3 hf. GÖRÜNTÜLENEN Google Play 2019 ödül adayları belli oldu Sonraki Kojima’nın ifadeleri, Death Stranding’in MMO olabileceği yorumlarına neden oldu 3 hf. SpaceX'in Starlink projesi için ikinci kez resmi izin alındı 3 hf. Amazon, HiFi müzik akışı sağlayan üyelik paketi hazırlıyor 3 hf. Borderlands 3, en az 7500 farklı silah sesiyle gelecek 3 hf. Dünyanın ilk katlanabilir telefonu Royole FlexPai satışa sunulduğu gibi tükendi 3 hf. Avengers: Endgame gişeyi 'parçaladı': 1,2 milyar dolarlık tarihi açılış 3 hf. Game of Thrones 8. Sezon 3. Bölüm savaş sahneleriyle rekor kıracak 3 hf. OnePlus 7 Pro ile ilgili bir gizem daha ortadan kalktı 3 hf. Türk Telekom'un anlık mesajlaşma uygulaması LAFF'ın beta sürümü kullanıcılarla buluştu 3 hf. iPhone XR 2 çift kamera sistemi ile gelecek 3 hf. Nand Flash üreticileri fiyat düşüşlerinden rahatsız: Üretim kısıtlamaları yolda 3 hf. Sony Mobile düşüşe devam ediyor 3 hf. AT&T, 5G’de 2Gbps hıza ulaştı 3 hf. Asus'un çılgın dizüstü bilgisayarı | 240Hz 3ms IPS ekranlı 3 hf. Nubia Red Magic 3 tanıtıldı! 3 hf. Motorola Razr 2019’un basın görselleri ortaya çıktı 3 hf. Avengers: Endgame 600 milyon dolar sınırını geçti 3 hf. Android için Chrome sonunda Karanlık Mod güncellemesini aldı 3 hf. Intel gelirlerini arttıramadı ancak beklentileri aştı 3 hf. Samsung Galaxy Note 10 Pro, 4.500 mAh bataryayla gelecek Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
John Wick: Chapter 3, gişedeki macerasına
DonanımHaber
Audi Q8, dudak uçuklatan fiyatıyla
DonanımHaber
Lords of the Fallen 2 Yayıncısı CI
Bölüm Sonu Canavarı
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
Game of Thrones: 1 milyon hayran son
DonanımHaber
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim