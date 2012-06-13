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Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Adata, DashDrive UV110 serisi USB 2.0 belleklerini satışa sundu

6 yıl
3,9b
1
6
Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
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SSD, USB bellek, bellek kartı gibi veri depolama çözümleriyle yakından tanıdığımız Adata, DashDrive UV110 serisi USB belleklerini satışa sundu.
69 mm x 22 mm x 9 mm ebatlarında ve 11 gram ağırlığında tasarlanan USB bellekler, USB 2.0 arabirimini kullanıyor. 4 GB, 8 GB, 16 GB ve 32 GB olmak üzere dört farklı kapasitede gelen USB belleklerin siyah, beyaz, kahverengi ve pembe renk seçenekleri mevcut. DashDrive UV110 serisi USB belleklerin fiyatları ise sırasıyla şu şekilde;
4 GB: 5.99$
8 GB: 7.99$
16 GB: 13.99$
32 GB: 21.99$

http://www.adata-group.com/index.php?action=product_feature&cid=1&piid=179&lan=en Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Python 6 yıl
Adata neden 2005 den kalan tasarımla usb bellek çıkardığına anlam veremedim,günümüzde nano boyutlara inmişken çok garip
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chiangjo2044 6 yıl
oduklarınıda sanmıyorum tasarım olarakta fazla büyükler...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Pardus Linux 6 yıl
Fiyatlar normal ama hızları yazmıyor hızlıysalar o zaman f/p oranını tutrabilirler fakat usb 2.0 olduğundan pek hızlı oduklarınıda sanmıyorum tasarım olarakta fazla büyükler...
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ygrammar 6 yıl
Fiyatlar normal gibi görünüyor fakat tasarımı güzel değil.
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jovanovic 6 yıl
Her zamanki gibi ÖTV ekleyelim mi fyatlara yoksa ÖTV'li fiyatlar mı bunlar ?
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