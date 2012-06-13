Adata, DashDrive UV110 serisi USB 2.0 belleklerini satışa sundu

SSD, USB bellek, bellek kartı gibi veri depolama çözümleriyle yakından tanıdığımız Adata, DashDrive UV110 serisi USB belleklerini satışa sundu.

69 mm x 22 mm x 9 mm ebatlarında ve 11 gram ağırlığında tasarlanan USB bellekler, USB 2.0 arabirimini kullanıyor. 4 GB, 8 GB, 16 GB ve 32 GB olmak üzere dört farklı kapasitede gelen USB belleklerin siyah, beyaz, kahverengi ve pembe renk seçenekleri mevcut. DashDrive UV110 serisi USB belleklerin fiyatları ise sırasıyla şu şekilde;



4 GB: 5.99$

8 GB: 7.99$



16 GB: 13.99$

32 GB: 21.99$



http://www.adata-group.com/index.php?action=product_feature&cid=1&piid=179&lan=en