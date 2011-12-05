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Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Adata, dayanıklı kasa yapısına sahip USB belleklerini satışa sundu

7 yıl
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Çevre Birimleri
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Depolama çözümleri üreticilerinden Adata, rugged yani dayanıklı kasa tasarımına sahip USB belleklerini satışa sundu. Suya ve darbeler karşı dayanıklı olan  ve Adata S107 olarak adlandırılan USB bellekler, kullanıcılara yüksek hızda veri aktarımı için USB 3.0 desteği sunuyor. Geri uyumluluk çerçevesinde USB 2.0'ın sunduğu hızlarda da çalışabilen USB bellekler, mavi ve kırmızı renk seçenekleriyle satışa sunulacak.
Adata'nın USB 3.0 destekli S107 serisi USB bellekleri, 8 GB(20$), 16 GB (30$) ve 32 GB (65$) olarak fiyatlandırılmış durumda.

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ozdoyumvolkan 7 yıl
3 gün içinde 2. haber ilkini atlamış bunu görmüşüz. yazma hızı daha iyi olan bellekler var sanırım değil mi?
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xpugur 7 yıl
ben yazdım üstteki yorumu ... dh misafiri falan değil yani :=)
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DH Misafiri 7 yıl
bazı sitelerde falan değil burda vardı zaten 3 gün önce verildi ....bu sitede ana sayfada .... donanimhaber.com/... ...
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ozdoyumvolkan 7 yıl
Bazı sitelerde bu bilgiler var.
Boyut Okuma Yazma
8GB 95 MB/s 15 MB/s
16GB 100 MB/s 25 MB/s
32GB 100 MB/s 50 MB/s
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İstan34bul 7 yıl
Usb 2.0 yada 3.0da yazma okuma hızları neden açıklanmamış
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