Adata, dayanıklı kasa yapısına sahip USB belleklerini satışa sundu

Depolama çözümleri üreticilerinden Adata, rugged yani dayanıklı kasa tasarımına sahip USB belleklerini satışa sundu. Suya ve darbeler karşı dayanıklı olan ve Adata S107 olarak adlandırılan USB bellekler, kullanıcılara yüksek hızda veri aktarımı için USB 3.0 desteği sunuyor. Geri uyumluluk çerçevesinde USB 2.0'ın sunduğu hızlarda da çalışabilen USB bellekler, mavi ve kırmızı renk seçenekleriyle satışa sunulacak.

Adata'nın USB 3.0 destekli S107 serisi USB bellekleri, 8 GB(20$), 16 GB (30$) ve 32 GB (65$) olarak fiyatlandırılmış durumda.