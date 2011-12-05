Adata, dayanıklı kasa yapısına sahip USB belleklerini satışa sundu

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Depolama çözümleri üreticilerinden Adata, rugged yani dayanıklı kasa tasarımına sahip USB belleklerini satışa sundu. Suya ve darbeler karşı dayanıklı olan ve Adata S107 olarak adlandırılan USB bellekler, kullanıcılara yüksek hızda veri aktarımı için USB 3.0 desteği sunuyor. Geri uyumluluk çerçevesinde USB 2.0'ın sunduğu hızlarda da çalışabilen USB bellekler, mavi ve kırmızı renk seçenekleriyle satışa sunulacak.
Adata'nın USB 3.0 destekli S107 serisi USB bellekleri, 8 GB(20$), 16 GB (30$) ve 32 GB (65$) olarak fiyatlandırılmış durumda.
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Boyut Okuma Yazma
8GB 95 MB/s 15 MB/s
16GB 100 MB/s 25 MB/s
32GB 100 MB/s 50 MB/s